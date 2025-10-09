‫مؤسّسة نور دبي وشويترامس تحتفلان بانتهاء الدورة الأولى من حملة جراحات إزالة المياه البيضاء في دولة سيراليون

تعزيز النتائج المستدامة؛ سيعزّز المشروع عبر سنواته المتعدّدة قدرات مجال طب العيون في دولة سيراليون من خلال التعاون مع وزارة الصحة

لقد تم إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء في العام الأول من المبادرة، ممّا أدى إلى تقديم الرعاية الحيوية للعيون في بعض المجتمعات الأكثر حرمانًا في دولة سيراليون، كما ساعد ذلك على استعادة البصر والكرامة حيث تشتد الحاجة إليهما.

في إطار الجهود المتضافرة للحد من العمى الذي يمكن تجنّبه، شرعت مؤسّستا شويترامس الدولية ونور دبي (عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، بالتنسيق مع وزارة الصحة في دولة سيراليون، في برنامج شامل للتوعية بمرض المياه البيضاء (السّاد) لمدة ثلاث سنوات. وبالتعاون مع مستشفى شويترامس التذكاري في فريتاون، وبدعمٍ من الخبرة العريقة لمستشفى شويترامس نيترالايا (مستشفى طب العيون) الهندي، يهدف البرنامج إلى الحد من انتشار مرض العمى الذي يمكن تجنبه في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

لقد كشفت دراسة أُجريت عام 2021 لتقييم سريع للعمى الذي يُمكن تجنّبه (RAAB) أن نحو 5.4% من سكان دولة سيراليون الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر يعانون من العمى، الأمر الذي يؤثّر على أكثر من 43 ألف شخص. ويُشكّل مرض المياه البيضاء غير المُعالج السبب الرئيسي وراء ما يقرب من 60% من تلك الحالات، ومع ذلك فإن أقل من ثلث المصابين يتلقون تدخلًا جراحيًا فعّالًا. علاوةً على ذلك، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين في كلٍ من مدى التغطية ونتائج الجراحة.

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع إجراء ما يقرب من 60000 فحص و6000 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، ممّا يتيح للآلاف فرصة استعادة بصرهم، وبالتالي فرص عمل متجدّدة وتحسين جودة حياتهم. وإلى جانب الإغاثة الفورية، يتبنى البرنامج رؤية بعيدة المدى، حيث تُرسل وزارة الصحة في دولة سيراليون طبيبي عيون وأربع ممرضات شهريًا لإعادة التدريب تحت إشراف أخصائيي مستشفى شويترامس لطب العيون. ولعلّ ذلك يؤكّد أن هذا الجهد غير منصب على ضرورة معالجة العمى الذي يمكن تجنّبه فقط، بل أيضًا على الحاجة إلى تنمية الخبرات المحلية التي ستدعم رعاية العيون في السنوات القادمة.

صرحت الدكتورة منال تريم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة نور دبي: “إن ضمان الحصول على رعاية عيون عالية الجودة لا يقتصر على استعادة البصر فحسب، بل يشمل أيضًا استعادة الكرامة والاستقلالية وإتاحة الفرصة. ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تمكين المجتمعات عبر القضاء على العمى الذي يمكن تجنّبه وتعزيز القدرات المحلية في مجال طب العيون لتحقيق أثر طويل الأمد. ويُعد هذا المشروع الرائد دليلًا آخر على قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إغاثة المجتمعات المحتاجة أينما كانت. إنّني أتقدّم بالشكر الجزيل لجميع الجهات المعنية، وخاصةً مؤسّسة شويترامس الدولية على مساهمتها المتميزة.”

إدراكًا منّا بالحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، سيُقام سنويًا مخيّم جراحي توعوي لمدة ستة أشهر بين شهري يناير ويونيو – مع تجنّب موسم الأمطار – لضمان أعلى جودة رعاية ومشاركة مثالية للمرضى. وستُجرى الفحوصات على مستويات متعدّدة. ستُجرى الجولة الأولى في مستشفيات حكومية على مستوى المقاطعات، تليها تقييمات إلكترونية يُجريها خبراء مركز الصحة المجتمعية (CMH)، كما سيُجرى فحص نهائي قبل يوم واحد من موعد العملية المقرّر في فريتاون.

لقد أشاد السيد إل تي باغاراني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويترامسس، بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيعها روح التوعية والدعم الإنساني، وقال: “إنّ رؤيتهم مصدر إلهام لنا، ومن خلال هذه المبادرة الرائدة – مشروع المنارة – نهدف إلى تجسيد هذه الرؤية عبر الجمع بين قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج إنسانية متميزة”، كما أضاف: “إنّها فرصة أخرى لتقديم الخير – كما نفعل كل يوم في شويترامسس.” وأشاد باغاراني أيضًا بالدور المحوري لمؤسّسة نور دبي ووزارة الصحة في دولة سيراليون، مؤكدًا التزامهما طويل الأمد بضمان أثر اجتماعي واقتصادي مستدام لشعب دولة سيراليون.

مع سجل حافل بأكثر من 200000 جراحة لإزالة المياه البيضاء بدون أي تكلفة، فإن مستشفى تشويترامس لطب العيون في دولة الهند، يُقدّم خبرةً عميقةً في هذه المبادرة المُصمّمة خصيصَا للتركيز على المرضى. وقد وُضعت الخطط اللوجستية بعناية: سيُنسّق مستشفى شويترامس التذكاري الانتقالات من وإلى المنشأة، مُزيلاً بذلك جميع عوائق التكلفة والمسافة. ولضمان سهولة الوصول، سيحصل المرضى على بدل يومي يشمل الوجبات والإقامة والانتقال خلال إقامتهم التي تستمر ثلاثة أيام في فريتاون لإجراء الجراحة. وعند الخروج، سيتم توفير الأدوية مجانًا، ممّا يُسهّل عليهم عملية التعافي. والأهم من ذلك، ستتوفر رعاية ما بعد الجراحة في مستشفيات المنطقة، ممّا يُتيح للمرضى كذلك الحصول على دعم مُستمر دون الحاجة إلى السفر بعيدًا عن منازلهم.

لضمان تحقيق البرنامج لأثار مستدامة، يُجري الباحثان الدكتور غابرييل أوسي-أنوكي والدكتور فينج فاي تشان من جامعة كوينز بلفاست (QUB)، وهي مؤسّسة عالمية مرموقة شهيرة بتميزها في مجالي البحوث الطبية وبحوث الصحة العامة، بالتعاون مع فريق البحث في مؤسّسة نور دبي، تقييمًا شاملًا للبرنامج. وسيحدّد هذا التقييم مدى فعالية برنامج التوعية بجراحة إزالة المياه البيضاء (السّاد) في تحسين الرؤية، وتحسين جودة رعاية المرضى، وتحقيق فوائد نفسية واجتماعية واقتصادية أوسع نطاقًا لمن هم في أمسّ الحاجة إلى الخدمات ولكنّهم يفتقرون إليها حاليًا. وبالاستفادة من خبراتهما في مجال الصحة العالمية ورعاية العيون، سيقدّم فريق التقييم رؤىً قائمة على البيانات لتحسين جهود التوعية المستقبلية وتعزيز استدامة برامج علاج إزالة المياه البيضاء (السّاد) في دولة سيراليون والعالم.

