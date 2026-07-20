مؤتمر IPS 2026 ينطلق من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل

مسلطاً الضوء على الابتكار والتكنولوجيا العقارية ومستقبل الاستثمار العقاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري العالمي، يواصل مؤتمر IPS 2026 ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الدولية التي تجمع المستثمرين، والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا العقارية، ورواد الأعمال، والمتخصصين في القطاع لاستعراض أحدث الابتكارات واستكشاف الفرص الاستثمارية التي ترسم ملامح مستقبل العقارات. تقام الدورة الثانية والعشرون من المعرض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحمل المؤتمرهذا العام شعار «قيادة الاستثمار العقاري من خلال الابتكار في إطار النهج الذي تتبناه دولة الإمارات لدعم الابتكار والتنافسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والابتكار، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، مستفيدةً من بيئة متطورة، وبنية تحتية عالمية، واقتصاد يتمتع بالمرونة والقدرة على استقطاب الاستثمارات، ورؤوس الأموال، والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التوجه متوافقًا مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومن خلال تركيزها على الاستثمار، والابتكار، وريادة الأعمال، تسهم الأجندة في ترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم تنافسية دبي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع التكنولوجيا العقارية في دبي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بعدد من المبادرات النوعية، الذي أطلق بالتعاون بين مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف دعم أكثر من 200 شركة ناشئة وشركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا العقارية، واستحداث أكثر من 3,000 فرصة عمل، واستقطاب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في القطاع العقاري.

ويعزز IPS دوره كمنصة دولية تربط بين رأس المال، والابتكار، والخبرات المتخصصة، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصاً أوسع لاستكشاف نماذج جديدة للنمو، وبناء شراكات نوعية، وتحويل الأفكار المستقبلية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير القطاع العقاري إقليمياً وعالمياً.

ويعكس البرنامج هذا التوجه من خلال مجموعة متنوعة من المنصات والفعاليات المتخصصة، تشمل مدن المستقبل، والشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية (PropTech)، وخدمات IPS، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات، وحلول المدن الذكية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ونماذج الأعمال الجديدة التي تقود مستقبل القطاع. كما يتضمن سلسلة من الفعاليات المتخصصة، تشمل المؤتمر الرئيسي، ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومنصة إطلاق المشاريع العقارية، وعروض وجهات الاستثمار، وورش العمل والبرامج التدريبية، إضافة إلى جوائز IPS، بما يخلق بيئة متكاملة لتبادل المعرفة، وبناء العلاقات، واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.

وصرح السيد داود الشيزاوي، رئيس معرض IPS:

“أصبح الابتكار اليوم أحد أبرز المحركات التي تعيد تشكيل مستقبل الاستثمار العقاري. ومع التطور المتسارع في التكنولوجيا، وتنامي الاهتمام بالاستدامة، وتغير تطلعات المستثمرين، يواصل معرض IPS 2026 تطوير منصته لتجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية تحت سقف واحد ومن خلال التركيز على مدن المستقبل، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، وتمكين الكفاءات الإماراتية، يواصل المعرض أداء دوره كمنصة محفزة للاستثمار، وتعزيز التعاون، ودعم النمو المستدام للقطاع العقاري في دولة الإمارات والمنطقة.”

ومع استمرار التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري عالمياً، يواصل IPSترسيخ مكانته كمنصة استراتيجية تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وصناعة القرار، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير الكفاءات الوطنية، ويدعم رؤية دبي نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الابتكار والشراكات النوعية واستشراف مستقبل القطاع العقاري.

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Marina Mounir William

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