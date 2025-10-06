قمة AIM للاستثمار تعلن انطلاق دورتها الخامسة عشرة لعام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار “منصة الاستثمار الرائدة عالميًا”، عن انطلاق فعاليات دورتها الخامسة عشرة تحت شعار “نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي, دبي, الإمارات العربية المتحدة .

وتناقش قمة AIM للاستثمار، التي تُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتوجيه مسارات الاستثمار المستدام، سبل التكيّف مع التحولات الاقتصادية الكبرى، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين الحلول الابتكارية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وتُسلّط القمة الضوء على أهمية دمج الابتكار والاستدامة والشمول في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف والنمو.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM: “في ظل التحولات العالمية الكبرى، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بات من الضروري أن تضع الدول استراتيجيات طويلة الأجل تقوم على المرونة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.”

وأضاف معاليه: “تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد لا يكتفي بالتكيف مع التغيرات، بل يتنبأ بها، من خلال تطوير قدراتها في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتعزيز شراكاتها مع مراكز النمو الواعدة حول العالم”

وأشار معاليه إلى الإنجازات البارزة التي حققتها دولة الإمارات في عام 2024، ومنها -على سبيل المثال- النمو القياسي للصادرات وارتفاع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية كمركز موثوق للتجارة والاستثمار، معتبراً أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد صحة هذا النهج.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن نسخة عام 2026 من قمة AIM تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحكومات والمستثمرين والمبتكرين لدعم هذه الرؤية، مشيراً إلى أن قمة هذا العام تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، والاقتصادات المستقبلية، والجيل القادم، وهي ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن للمستقبل، ويعد هذا الحدث السنوي المهم منصة تجمع صناع القرار العالميين وقادة الأعمال والمبتكرين للعمل معاً على صياغة حلول عملية تدعم اقتصادات المستقبل وتعزز جاهزيتنا الجماعية لمواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “تشكل المرحلة الراهنة نقطة تحوّل مفصلية في مشهد الاستثمار العالمي، ما يفرض على المجتمعات الاقتصادية التفكير بأساليب جديدة لتطوير بيئات أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتُراعي متطلبات الاستدامة الشاملة، بالتزامن مع تعزيز الحوار الدولي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وخلق منظومات استثمارية تستجيب لمتغيرات المستقبل”.

وأضاف معاليه قائلاً: “تساهم قمة AIM للاستثمار 2026 في تمكين الشراكات العابرة للحدود وترسيخ ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم جاهزية الدول للنمو، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هذا الحدث العالمي إلى تحفيز الحوار البنّاء توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات“.

وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية: “لقد شهدت النسخة الماضية من القمة إقبالًا غير مسبوق، حيث حضرها أكثر من 15,800 شخصية متميزة من 181 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القمة كمنصة موثوقة لتوجيه الاستثمارات العالمية. نواصل في AIM 2026 توسيع نطاق التأثير عبر التعاون مع أبرز الهيئات والمنظمات الدولية، وتقديم محتوى نوعي يواكب التحديات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الاقتصادات للاستثمار في المستقبل.”

حققت دولة الإمارات أداءً تجاريًا عالميًا استثنائيًا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي تجارتها الخارجية 5.23 تريليون درهم، مع فائض تجاري تجاوز 492 مليار درهم، ما يعكس قوتها الاقتصادية وريادتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. تقدّمت الدولة إلى المرتبة 11 عالميًا في صادرات السلع والـ13 في صادرات الخدمات، وصنّفت كأكبر مصدر للخدمات الرقمية في المنطقة. كما صدّرت سلعًا بقيمة 2.22 تريليون درهم وخدمات بقيمة 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم خدمات رقمية تمثل 30% من صادرات الخدمات. وأسهمت الإمارات بـ41% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية، و2% من صادرات الخدمات عالميًا، مؤكدة موقعها المحوري في التجارة الدولية، بفضل سياساتها المرنة، ونهجها القائم على الانفتاح والابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.

كما حققت دولة الإمارات قفزة نوعية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الـ18 في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً، لتعزز مكانتها واحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم. كما تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين، وذلك في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة.

تضم قمة AIM للاستثمار ثلاثة محاور رئيسة وهي محور الأسواق العالمية ويناقش تعزيز التدفقات الرأسمالية، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار الصناعي. ومحور اقتصادات المستقبل ويبحث تحليل تقاطع المدن الذكية، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة. ومحور الجيل القادم الذي يحتضن الشركات الناشئة، ويدعم الابتكار التحويلي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وتغطي هذه المحاور عدة قطاعات حيوية من بينها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.

وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2026 باقة من الفعاليات المتخصصة تشمل مؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية رفيعة المستوى، وجلسات طاولة مستديرة، تنعقد بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من أبرز الهيئات الدولية. إلى جانب معرض ومسابقات جوائز AIM للاستثمار وعروض الدول للاستثمار.

محور الأسواق العالمية (Global Markets)

ي ركّز محور “الأسواق العالمية” في قمة AIM للاستثمار 2026 على الدور المحوري لأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. ويستعرض هذا المحور سبل إعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية والتصنيع، بما يواكب التوجهات الحديثة نحو توطين سلاسل التوريد، واستقطاب الاستثمارات الخضراء والرقمية، وتطوير منظومات تصنيع ذكية. كما يشكّل هذا المحور منصة استراتيجية تجمع صانعي السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة لمناقشة آفاق النمو الشامل والمستدام، ورسم مسار جديد لأسواق أكثر شمولًا واستعدادًا للمستقبل.

محور اقتصادات المستقبل (Future Economies)

يركّز محور “اقتصادات المستقبل” ضمن قمة AIM للاستثمار 2026 على استكشاف مسارات النمو الاقتصادي في ظل التحول الرقمي المتسارع، والتوسع الحضري المستدام، والابتكار المالي. ويغطي هذا المحور ثلاثة مجالات استراتيجية مترابطة: المدن المستقبلية، والتمويل المستقبلي، والاقتصاد الرقمي. من خلال تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الخضراء، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المالية الذكية، يستعرض المحور كيف تسهم هذه التوجهات في إعادة تعريف الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة واقتصادات قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل.

محور الجيل القادم (NexGen)

يُركّز محور “الجيل القادم” في قمة AIM للاستثمار 2026 على دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والناشئة، وشركات اليونيكورن، والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المحور إلى بناء بيئة متكاملة تشمل المسرّعات، وصناديق رأس المال، وشبكات ريادة الأعمال، والمناطق التقنية، بما يعزز من قدرة الجيل الجديد من المبتكرين على تطوير حلول واقعية للتحديات العالمية. كما يستعرض الدور المحوري للتقنيات المتقدمة والسياسات المرنة في دفع التحول التكنولوجي، وتوسيع نطاق الأسواق، وتحفيز نمو شركات المستقبل.

الشراكات مع الهيئات الدولية

تُعد قمة AIM منصة استراتيجية تتعاون بشكل وثيق مع نخبة من أبرز الهيئات والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق تأثيرها العالمي، والخروج بتوصيات لمعالجة التحديات والفرص الاستثمارية. وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

نتائج نسخة AIM 2025

شهدت قمة AIM للاستثمار 2025 نجاحًا استثنائيًا على مختلف المستويات، حيث استقطبت 15,831 شخصية رفيعة من 181 دولة، من ضمنهم 207 مسؤول حكومي رفيع المستوى، من بينهم 9 رؤساء حكومات و74 وزيرًا. كما شهدت القمة مشاركة فكرية واسعة ضمت 1,385 متحدثًا عالميًا في إطار 431 جلسة حوارية و11 ورشة عمل، إلى جانب حضور إعلامي مميز ضم 435 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

واستعرض 588 عارضًا من مختلف أنحاء العالم حلولهم وفرصهم الاستثمارية، فيما نُظِّم خلال القمة 12,341 اجتماع عمل بين جهات حكومية وخاصة ( B2B، G2B، G2G)، بالإضافة إلى 13 اجتماع طاولة مستديرة و34 فعالية جانبية محلية وإقليمية ودولية. وتم خلال القمة توقيع 47 مذكرة تفاهم، مما يعكس دورها كمحفّز فعّال للشراكات العالمية والتعاون الاستثماري المستدام.

ويأتي هذا التعاون ليؤكد الموقع الريادي لقمة AIM كمنصة موثوقة لصياغة السياسات الاستثمارية الدولية، وتوحيد الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي.

