‫عودة أسبوع قمة المواهب العالمية إلى هونج كونج في الفترة من 18 إلى 19 مارس، بمشاركة الحائز على جائزة نوبل ورئيس جامعة بكين والمشارك في تأسيس شركة سينس تايم

تركز القمة على منظومة المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة هونج كونج بصفتها مركزًا عالميًا بارزًا لرعاية المواهب في آسيا

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire– 4 مارس 2026 – سيستضيف مكتب العمل والرعاية الاجتماعية التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب (HKTE)، أسبوع قمة المواهب العالمية في منتصف مارس. يرتكز هذا الحدث الضخم على تكامل التعليم والتكنولوجيا ورعاية المواهب، وسيعزز تبادل المواهب على المستوى الإقليمي، وسيستكشف اتجاهات المواهب المستقبلية من خلال منتدى دولي ومعرض واسع النطاق وأنشطة تواصل متنوعة.

التعليق على الصورة: أعلنت مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب عن إقامة برنامج أسبوع قمة المواهب العالمية في يوم 2 مارس، وسيتضمن البرنامج منتدى المواهب الدولي، ومعرض كارير كونكت، وتسعة فعاليات مصاحبة وستقام في الفترة من 17 إلى 29 مارس. يظهر في الصورة (من اليسار) مدير قسم تسليم الحسابات في مركز بيانات داي وان، السيد توني تشو، ووزير العمل والرعاية الاجتماعية، السيد كريس صن، ومدير مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب، السيد فيليكس تشان، والشريك في شركة إرنست ويانج للخدمات الاستشارية المحدودة، السيد جيف تانج، في المؤتمر الصحفي.

نظرًا للنجاح الذي حققته الفعالية الافتتاحية في عام 2024، وسَّع أسبوع قمة المواهب العالمية هذا العام نطاق برنامجه ليشمل منتدى المواهب الدولي ومعرض كارير كونكت في يومي 18 و19 مارس، إلى جانب تسعة فعاليات مصاحبة ستُنظّم بالتعاون مع شركاء العمل لدى مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب في الفترة من 17 إلى 29 مارس. تشكّل جميع هذه المبادرات منصة دولية شاملة لتبادل المواهب، مما يعزز دور هونج كونج المزدوج بصفتها مركزًا عالميًا لتبني المواهب وبوابة البلاد لرعاية أصحاب المواهب.

يأتي أسبوع قمة المواهب العالمية في أعقاب صعود هونج كونج التاريخي إلى المركز الأول في آسيا في تصنيف المواهب العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يمثل أعلى تصنيف للمدينة على الإطلاق.

صرح وزير العمل والرعاية الاجتماعية، السيد كريس صن، قائلاً: “في لحظة محورية من التحول السريع في منظومة المواهب العالمية، يهدف أسبوع قمة المواهب العالمية إلى معرفة الرؤى المستقبلية لتنمية المواهب والسياسات والفرص، إلى جانب تنمية البلاد، وبالتالي سيمهد لأن تصبح هونج كونج مركزًا دوليًا لرعاية المواهب عالية الكفاءة”.

أعرب مدير مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب، السيد فيليكس تشان، عن أمله في أن يساهم أسبوع قمة المواهب العالمية، وهو حدث دولي بارز لرعاية المواهب، في تعزيز التعاون الإقليمي والقطاعي فيما يتعلق برعاية المواهب، وتوفير منصة للتبادل مع مختلف الشركاء، مما يساعد أصحاب المواهب على اغتنام الفرص، وفهم مسارات التنمية في هونج كونج، وتوقع اتجاهات القوى العاملة في المستقبل.

منتدى المواهب الدولي | 18 و19 مارس

يجمع المنتدى، الذي يحمل شعار “تواصل العقول على مستوى العالم”، كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأوساط الأكاديمية من هونج كونج وخارجها.

يفتتح فعاليات المنتدى البروفيسور كريستوفر أ. بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010، بإلقاء خطاب رئيسي. سيشارك أيضًا في هذه الفعالية السيد وينفريد إنجلبرخت-بريسجيس، الرئيس التنفيذي لنادي هونج كونج للفروسية، والسيد جو نجاي، رئيس مجلس إدارة ماكينزي في الصين الكبرى، حيث سيتبادلان وجهات النظر حول منظومة المواهب في العصر الجديد. يتضمن برنامج المنتدى ثلاث حلقات نقاش تتماشى مع الركائز الأساسية لأسبوع قمة المواهب العالمية.

التعليم — — تجمع حلقة النقاش بعنوان “الاستعداد للمستقبل: التحول النموذجي في التعليم واستراتيجية رعاية المواهب” قادة أكاديميين لاستكشاف كيف يمكن للتعاون عبر الحدود والشراكات الصناعية أن تدفع عجلة الابتكار وتبني مهارات مفيدة مستقبلًا. يضم المتحدثون في حلقة النقاش: البروفيسور تشيهوانج جونج (رئيس جامعة بكين)، والبروفيسورة نانسي إيب (رئيسة جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا)، والبروفيسور سيمون مارجينسون (أستاذ التعليم العالي الفخري في جامعة أكسفورد)، والبروفيسور جون كويلش (الرئيس الأمريكي لجامعة ديوك كونشان ونائب مديرها التنفيذي)، والبروفيسور هيواي تانج (مساعدة نائب الرئيس (العالمي)، جامعة هونج كونج).

قادة أكاديميين لاستكشاف كيف يمكن للتعاون عبر الحدود والشراكات الصناعية أن تدفع عجلة الابتكار وتبني مهارات مفيدة مستقبلًا. يضم المتحدثون في حلقة النقاش: البروفيسور تشيهوانج جونج (رئيس جامعة بكين)، والبروفيسورة نانسي إيب (رئيسة جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا)، والبروفيسور سيمون مارجينسون (أستاذ التعليم العالي الفخري في جامعة أكسفورد)، والبروفيسور جون كويلش (الرئيس الأمريكي لجامعة ديوك كونشان ونائب مديرها التنفيذي)، والبروفيسور هيواي تانج (مساعدة نائب الرئيس (العالمي)، جامعة هونج كونج). التكنولوجيا – تتناول حلقة النقاش بعنوان “التكنولوجيا بصفتها عاملًا محفزًا – وضع استراتيجيات اجتذاب المواهب من أجل الابتكار” كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة أن تدعم اجتذاب المواهب وتطويرها. يضم المتحدثون في حلقة النقاش: السيدة فينيشيا لي (المديرة العامة لشركة آنت إنترناشونال في الصين الكبرى)، والدكتور داهوا لين (المؤسس المشارك ورئيس العلماء في شركة سينس تايم)، والسيد يات سيو (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا براندز؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوت بليز)، والسيدة بسيمة عبد الرحمن (المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كيه إي إس كيه).

– كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة أن تدعم اجتذاب المواهب وتطويرها. يضم المتحدثون في حلقة النقاش: السيدة فينيشيا لي (المديرة العامة لشركة آنت إنترناشونال في الصين الكبرى)، والدكتور داهوا لين (المؤسس المشارك ورئيس العلماء في شركة سينس تايم)، والسيد يات سيو (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا براندز؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوت بليز)، والسيدة بسيمة عبد الرحمن (المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كيه إي إس كيه). المواهب – تستكشف حلقة النقاش بعنوان “الازدهار في بيئة تتطلب مهارات متغيرة باستمرار – الحفاظ على المهارات وتعزيز المرونة” كيف تُعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية تشكيل استراتيجيات المواهب. يضم المتحدثون في حلقة النقاش كلاً من السيد جيف تانغ (شريك، قائد تطوير السوق، الاستشارات، مجموعة إرنست ويونج)، والسيد بول مودي (مدير إداري، الشراكات العالمية وحلول العملاء، معهد المحللين الماليين المعتمدين)، والسيد جرانت رايت (المدير التنفيذي للمجموعة، الذكاء الاصطناعي، سيك)، والسيدة روتشي أناند (نائبة رئيس حلول المواهب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لينكد إن)، والسيدة جوي شو (رئيسة قسم الموارد البشرية والثقافة، مجموعة دي إف آي للتجزئة).

سيشهد صباح اليوم الثاني حلقات نقاش وجلسات مخصصة مع شركاء الفعاليات المصاحبة. بعد ذلك ستُعقد ندوة مغلقة في الفترة المسائية بعنوان “إنشاء مركز وطني للمواهب عالية الكفاءة“، وسيكون الحضور فيها بدعوات خاصة، وستجمع ممثلين حكوميين من البر الرئيسي الصيني ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون وشبكات المواهب عالية الكفاءة.

يقتصر الحضور في المنتدى على من تُوَّجه لهم دعوات لحضوره، وستقدم مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب بثًا مباشرًا عالميًا للمنتدى على مدار اليومين.

للاطلاع على القائمة الكاملة للمتحدثين المؤكَّدين وجدول أعمال المنتدى المفصل، يرجى استخدام الرابط التالي: gts.hkengage.gov.hk/en/speaker-list

معرض كارير كونكت | 18 و19 مارس

سيُقام المعرض في يومي 18 و19 مارس، وسيضم نحو 70 شركة كبيرة، ومؤسسات تعليمية وتقنية، ودوائر حكومية، وسيتيح المعرض، الذي يمكن دخوله مجانًا، للمشاركين الاطلاع مباشرةً على أحدث المعلومات في القطاع، والحصول على خدمات دعم متنوعة وفرص للتواصل مع شركات متعددة الجنسيات في مختلف المجالات، مُسلطًا الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة في منطقة خليج جوانجدونج الكبرى. يمكن التسجيل مسبقًا الآن.

تسعة فعاليات مصاحبة | من 17 إلى 29 مارس (لأول مرة في عام 2026)

لأول مرة سيمتد أسبوع قمة المواهب العالمية ليضم سلسلة فعاليات على مدار أسبوع كامل، إلى جانب تسعة فعاليات مصاحبة تُقام في الفترة من 17 إلى 29 مارس بالشراكة مع مختلف شركاء العمل لدى مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب. كما يتضمن برنامج القمة مؤتمرات إقليمية ومعارض توظيف وحفلات توزيع جوائز للشركات، وبالتالي ستوفر القمة منهاجًا شاملًا للتواصل المهني وتبادل المعلومات. خلال هذا الأسبوع، ستُبرم مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب اتفاقية تعاون رسمية مع غرفة التجارة الدولية للشباب في هونج كونج لتعزيز الترويج الدولي للمدينة.

التسجيل والاستفسارات

معرض كارير كونكت: 18 و19 مارس، من الساعة 10 صباحًا حتى 5:30 مساءً، Hall 3F, HKCEC | الدخول مجاني

للتسجيل مسبقًا: hkengage.gov.hk/register/attendee/public?lang=en

hkengage.gov.hk/register/attendee/public?lang=en البث المباشر للمنتدى: متاح عالميًا في أيام الفعاليات

متاح عالميًا في أيام الفعاليات الموقع الإلكتروني: hkengage.gov.hk

hkengage.gov.hk الاستفسارات: hkengage.gov.hk

نبذة عن مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب

تلتزم مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب، وهي مكتب تابع لمكتب العمل والرعاية الاجتماعية في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بتعزيز مزايا هونج كونج وفرصها وبرامجها لاجتذاب المواهب المختلفة في الأسواق العالمية المتنوعة، إلى جانب توفير خدمات دعم شاملة ومتكاملة لأصحاب المواهب الوافدين لتسهيل استقرارهم واندماجهم في البيئة الجديدة من أجل التنمية على المدى الطويل.