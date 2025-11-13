‫شركة Profound Medical توقع اتفاقية توزيع حصرية لمنتجات TULSA-PRO®وSonalleve® مع شركة Al Faisaliah Medical Systems في المملكة العربية السعودية

الاتفاقية تفتح المجال أمام علاجات Profound التي لا تستلزم أي جراحة أو إشعاع لاستئصال الأنسجة المريضة، لتخترق بذلك أكبر سوق للرعاية الصحية في الشرق الأوسط

تم الحصول بالفعل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لاستيراد وبيع تقنيتي الاستئصال المتقدمتين من شركة Profound في المملكة العربية السعودية

تورنتو والرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

يسر شركة Profound Medical (NASDAQ:PROF; TSX:PRN) (“Profound” أو “الشركة”)، وهي شركة أجهزة طبية في مرحلة تجارية تُطوّر وتُسوّق علاجات بدون جراحات تعمل بالذكاء الاصطناعي (“AI”)، وموجهة بالرنين المغناطيسي، لاستئصال الأنسجة المريضة، أن تُعلن أنها أبرمت اتفاقية توزيع وتوريد حصرية لتقنيتي TULSA-PRO® و Sonalleve®في المملكة العربية السعودية مع شركة Al Faisaliah Medical Systems (“FMS”)، وهي شركة تابعة لإحدى أبرز تكتلات الأعمال في المملكة، مجموعة Al Faisaliah Group (“AFG”).

وتعد Profound الشركة الوحيدة التي تجمع بين قدرات التصوير في الوقت الحقيقي والتصوير الحراري للرنين المغناطيسي (“MR”) مع تصميمات العلاج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للسماح للأطباء بمعالجة الأنسجة المريضة بدقة ولطف دون أي جراحة أو غلي أو كي الأنسجة المرتبطة أو فقدان الدم أو الألم الشديد/ المُطوَّل أو الحاجة إلى الإقامة في المستشفى لليلة واحدة.

يظل التسويق التجاري لدواء TULSA-PRO، المُصمم خصيصًا لعلاج أمراض البروستاتا (سرطان البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد “BPH” أو أيٍ منهما) في الولايات المتحدة هو الأولوية القصوى لفريق المبيعات المباشرة للشركة. يمثل TULSA Procedure™، الذي يتم إجراؤه باستخدام نظام TULSA-PRO من Profound، تقدمًا كبيرًا في علاج البروستاتا. بدلاً من الجراحة أو الإشعاع، يتم تطبيق إجراء TULSA داخل جناح التصوير بالرنين المغناطيسي لتسخين أنسجة البروستاتا بدقة ولطف “وصولًا لدرجة الحرارة اللازمة للقضاء على الأنسجة المريضة” (55-57 درجة مئوية) باستخدام الموجات فوق الصوتية الاتجاهية، مع حماية الأعصاب المحيطة والبنية التشريحية. من حيث نية العلاج، في حين أن TULSA-PRO يتمتع بالمرونة التي تمكننا من استخدامه في جميع عمليات الاستئصال، بما في ذلك الاستئصال البؤري واستئصال نصف الغدة، فإن غالبية إجراءات TULSA هي إما استئصال الغدة بالكامل أو استئصال الغدة بالكامل تقريبًا. في أواخر عام 2024، أصدرت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) في الولايات المتحدة القاعدة النهائية لنظام الدفع المستقبلي للمرضى الخارجيين (OPPS) (“القاعدة النهائية”) لرموز الفئة 1 الجديدة CPT® وأوصافها التي تغطي إجراء TULSA، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. بموجب القاعدة النهائية، تم وضع سداد تكاليف TULSA في تصنيف الدفع الخارجي لمستوى 7 في طب المسالك البولية (APC). حتى الآن، خضع أكثر من 4000 رجل لإجراء TULSA، واعتبارًا من آخر تقرير (أكتوبر 2025)، بلغ عدد أنظمة TULSA-PRO المثبتة لدى Profound 67 نظامًا.

ويحظى المنتج الثاني لشركة Profound، وهو Sonalleve، والذي يُقدّم يتم في المقام الأول كعملية بيع رأسمالية لمرة واحدة، باهتمام تجاري متزايد، وخاصة خارج الولايات المتحدة. يستخدم Sonalleve نفس تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الحراري مثل TULSA-PRO، ويجمع ذلك مع الموجات فوق الصوتية المركزة من خارج الجسم لعلاج الأمراض. توجد حاليًا عشرة أجهزة Sonalleve عاملة في أجزاء من أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا – حيث تم بالفعل علاج أكثر من 4000 امرأة باستخدام هذه التكنولوجيا لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي والأورام الليفية الرحمية، وهي أمراض تصيب الرحم ويمكن أن تسبب آلامًا مزمنة وحيضًا ثقيلًا وطويلًا أو أيًا منهما. وقد أثبت العلاج باستخدام Sonalleve تخفيف الألم والأعراض دون التأثير على احتياطي المبيض، كما تشير تقارير إلى محافظة النساء على خصوبتهن بعد العلاج. ويُستخدم Sonalleve الآن أيضًا في الأبحاث والتجارب السريرية في أوروبا لاستئصال أنسجة سرطان البنكرياس وأمراض الأورام الأخرى. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت منظمات الأبحاث في أوروبا وكندا ما يقرب من 10 مليون دولار أمريكي لإجراء المزيد من الأبحاث السريرية باستخدام Sonalleve لعلاج أمراض متعددة تهدد الحياة في كثيرٍ من الأحيان.

مع استمرار تزايد اهتمام المستخدمين بتقنيات Profound، تنشر الشركة فريق المبيعات المباشرة الخاص بها في أمريكا الشمالية، في حين تتعاون مع شركاء توزيع استراتيجيين مختارين لدعم إمكانات الأعمال وقاعدة العملاء في أجزاء أخرى من العالم.

وصرح Arun Menawat، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Profound، قائلاً: “يشرفنا أن نتعاون مع شركة FMS، إحدى شركات توزيع الأجهزة الطبية الرائدة في المملكة العربية السعودية، لتوزيع كل من TULSA-PRO وSonalleve”. “إن التسويق والتوزيع الناجحين لعلاجاتنا الخالية التي لا تستلزم جراحة لاستئصال الأنسجة المريضة يتطلب فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق الإقليمية والاحتياجات المحددة للأطباء والمرضى المحليين. وبفضل سجلها الحافل في تقديم إجراءات الأورام المتقدمة وغيرها من التقنيات الطبية في المملكة، فإننا على ثقة بأن شركة FMS هي الشريك المثالي لنا”.

قال المدير العام لشركة FMS، السيد Abdullah Al Melik: “مع توجه المملكة العربية السعودية نحو التنوع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، تلتزم كل من FMS وشركتنا الأم، AFG، بالقيام بدور حاسم في تشكيل مستقبل البلاد. وتعد المجموعة من أهم مُقدمي المعدات والخدمات للمستشفيات القائمة، كما تمتلك وتدير مرافقها الطبية المتخصصة بفعاليةٍ. بفضل شراكتنا مع شركة Profound، نحن متحمسون للغاية لتقديم تقنياتها الفريدة التي لا تستلزم الجراحة أو الإشعاع إلى المستشفيات ومراكز العلاج السعودية التي تهدف إلى أن تكون رائدة عالميًا في نتائج المرضى. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق Profound.”

نبذة عن شركة Al Faisaliah Medical Systems

تأسست شركة FMS في عام 1973، وكانت في البداية قسم الرعاية الصحية التابع لشركة AFG، حتى تأسيسها كشركة مستقلة في عام 1993. بفضل سابقة أعمالها الضخمة التي تضم العديد من الشركاء والمنتجات، تتمكن الشركة من تقديم حلول متكاملة ومعقدة لمعدات الرعاية الصحية من مصدر واحد لأكبر مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة. تعد شركة FMS مزودًا رئيسيًا لحلول الرعاية الصحية المتنوعة، وذلك من خلال انتشار عملياتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث توفر أحدث المعدات والحلول لمختلف الاستخدامات مثل الأورام والعمليات والملاحظة والرعاية الحرجة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.tibbiyah.com/fms.

نبذة عن Al Faisaliah Group

AFG هي شركة قابضة مملوكة للقطاع الخاص يقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، وتعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد اشتق اسم الشركة من اسم مؤسسها عبدالله الفيصل الابن الأكبر للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز. تأسست المجموعة في عام 1971، وتلعب أدوارًا قياديةً في العديد من الصناعات بما في ذلك منتجات الألبان والإلكترونيات والرعاية الصحية وخدمات الطعام. وتدير AFG أيضًا ذراع رأس المال الاستثماري لشركات (Al Faisaliah Ventures) التي تستثمر في الشركات الرائدة عالميًا وإقليميًا. وتحظى المجموعة بتقدير كبير في مختلف أنحاء المنطقة بفضل قيمها الراسخة وإدارتها المحترفة وشراكاتها الاستراتيجية التي تمتد لعقود من الزمن مع شركات محلية وعالمية رائدة بما في ذلك Sony وDanone وPhilips. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.alfaisaliah.com.

نبذة عن شركة Profound Medical

Profound هي شركة أجهزة طبية في مرحلة تجارية تُطوّر وتُسوّق علاجات بدون جراحات تعمل بالذكاء الاصطناعي (“AI”)، وموجهة بالرنين المغناطيسي، لاستئصال الأنسجة المريضة.

تعمل شركة Profound على تسويق TULSA-PRO® وهي تقنية تجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي في الوقت الفعلي والتخطيط المعزز بالذكاء الاصطناعي والموجات فوق الصوتية عبر مجرى البول التي يتم تشغيلها آليًا والتحكم في درجة الحرارة ذات الحلقة المغلقة. إن إجراء TULSA Procedure™‎، الذي يتم إجراؤه باستخدام نظام TULSA-PRO، لديه القدرة على أن يصبح طريقة علاج رئيسية في جميع أنوع أمراض البروستاتا؛ بدءًا من سرطان البروستاتا منخفض أو متوسط أو عالي الخطورة؛ إلى المرضى الهجينين الذين يعانون من سرطان البروستاتا وفرط تنسج البروستاتا الحميد (“BPH”)؛ إلى الرجال المصابين بتضخم البروستاتا الحميد فقط؛ وأيضًا، إلى المرضى الذين يحتاجون إلى علاج إنقاذي لسرطان البروستاتا الموضعي المتكرر بالإشعاع. يستخدم إجراء TULSA توجيهات التصوير بالرنين المغناطيسي في الوقت الفعلي لضمان الدقة في الحفاظ على القدرة على التحكم في البول والوظيفة الجنسية لدى المرضى، مع قتل أنسجة البروستاتا المستهدفة من خلال تقنية امتصاص الصوت الدقيقة التي تسخنها بلطف حتى تصل إلى 55-57 درجة مئوية. إجراء TULSA هو إجراء جراحي لا يستلزم جراحة أو إشعاع ويتم إجراؤه في جلسة واحدة تستغرق بضع ساعات. يمكن علاج جميع أشكال وأحجام البروستاتا تقريبًا بأمان وفعالية وكفاءة باستخدام إجراء TULSA. لا ينطوي الإجراء على نزيف؛ ولا يتطلب الأمر البقاء في المستشفى؛ ويبلغ معظم مرضى TULSA عن تعافيهم السريع وعودتهم إلى روتينهم الطبيعي. تم وضع علامة CE على منتج TULSA-PRO، وتمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة الكندية، وتمت الموافقة عليه بموجب 510(k) من قبل Food and Drug Administration (“FDA”).

تقوم شركة Profoundبتسويق Sonalleve®، وهي منصة علاجية مبتكرة حاصلة على علامة CE لعلاج الأورام الليفية الرحمية، والانتباذ العضلي الليفي، وتخفيف آلام نقائل العظام، والأورام الليفية العضلية، وأورام العظام العظمية. كما تمت الموافقة على Sonalleve من قبل إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية لعلاج الأورام الليفية الرحمية غير الجراحية، وحصل على موافقة FDA بموجب الإعفاء الإنساني للجهاز لعلاج ورم العظم العظمي. وتجري شركة Profound حالياً المراحل الأولى من استكشاف أسواق علاجية محتملة إضافية لجهاز Sonalleve حيث ثبت أن هذه التقنية لها تطبيقات سريرية، مثل الاستئصال غير الجراحي لسرطانات البطن والحرارة العالية لعلاج السرطان.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بشأن شركة Profound وأعمالها والتي قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التوقعات المتعلقة بفعالية تقنية Profound في علاج سرطان البروستاتا، وتضخم البروستاتا الحميد، والأورام الليفية الرحمية، وعلاج الألم التلطيفي، وورم العظام العظمي؛ ومدى وتوقيت استكمال Profound لمبيعات نظام TULSA-PRO®‎ من قنوات المبيعات المؤهلة؛ وتوقعات Profound للإيرادات المستقبلية؛ ونجاح إستراتيجية Profound التجارية وأنشطتها فيما يتعلق بـ TULSA-PRO. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل “يخطط”، “من المتوقع”، “يتوقع”، “مجدول”، “ينوي”، “يتأمل”، “يتوقع”، “يعتقد”، “يقترح” أو الاختلافات (بما في ذلك الاختلافات السلبية) لهذه الكلمات والعبارات، أو تنص على أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج “قد” أو “يمكن” أو “سوف” يتم اتخاذها أو حدوثها أو تحقيقها. وتستند مثل هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة شركة Profound. قد لا تقع الأحداث والظروف التطلعية التي تمت مناقشتها في هذا البيان الصحفي بحلول تواريخ محددة أو قد لا تقع على الإطلاق وقد تختلف ماديًا نتيجة لعوامل الخطر المعروفة وغير المعروفة وعدم اليقين الذي يؤثر على الشركة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بصناعة الأجهزة الطبية، والموافقات التنظيمية، والسداد، والعوامل الاقتصادية، وأسواق الأسهم بوجهٍ عامٍ والمخاطر المرتبطة بالنمو والمنافسة. على الرغم من أن Profound حاولت تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك الموصوفة في البيانات التطلعية، إلا أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في اختلاف الإجراءات أو الأحداث أو النتائج عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. لا يمكن ضمان أي بيان تطلعي. تم وصف العوامل والمخاطر الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل مادي عن تلك المنصوص عليها في البيانات التطلعية في التقرير السنوي لشركة Profound على النموذج 10-K والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية الأمريكية والكندية، والمتاحة على www.sedarplus.ca وwww.sec.gov. باستثناء ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، فإن البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، ولا تتعهد Profound بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، بخلاف ما يقتضيه القانون.

