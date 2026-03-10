‫شركة هواوي وشركة ميرالكو وشركة سانشينغ نينغبو يطلقون “حل التوزيع الذكي” ومبادرة رائدة لتطوير أنظمة الطاقة

برشلونة، إسبانيا – Media OutReach Newswire – 10 مارس 2026 -خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2026)، استضافت شركة هواوي منتدىً تحت شعار “تعزيز الذكاء الشامل، وتمكين نظام الطاقة المستقبلي”. وبتعاون مشترك مع شركة ميرالكو (الفلبين) وشركة سانشينغ نينغبو، أطلقت شركة هواوي “حل التوزيع الذكي” (IDS)، كما أعلنت الشركات الثلاث عن إطلاق مبادرة رائدة مشتركة تهدف إلى دفع عجلة تطوير أنظمة الطاقة وتعزيز كفاءتها.

الاتصالات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي: الركائز الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية التي ستسرع التطور الذكي لشبكات التوزيع.



سلط ديفيد صن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية في شركة هواوي، الضوء على المحركات الأربعة للتحول في قطاع الطاقة، وهي: الطاقة النظيفة بأشكالها المختلفة، وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء، وشفافية أنظمة التوزيع، وكهربة الأحمال، ودعا إلى إجراء تغييرات في السياسات بما يدعم تنسيقًا أفضل بين عمليات تشغيل الشبكات وأسواق الطاقة، كما شدد على أن الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي بدأت تتحول إلى أنظمة إنتاج أساسية، مما يتطلب تعزيز القدرات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة.

وخلال المنتدى، كشف السيد “ديفيد صن” عن “الكتاب الأبيض (التقرير التوجيهي) حول شبكات الاتصالات المستهدفة لأنظمة الطاقة المستقبلية”، والذي يقدّم بنية معمارية رائدة تقوم على شبكة رئيسية ذكية ومرنة، إلى جانب تكامل شبكات الجهد المتوسط وشبكات الجهد المنخفض الشفافة، واتصال عالي السرعة وآمن، فضلاً عن تكامل الاتصالات بين الفضاء والأرض، كما يستعرض التقرير أبرز الاتجاهات التكنولوجية في هذا المجال، بدءًا من الاتصالات الضوئية واللاسلكية وصولًا إلى اتصالات الشبكات الناقلة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع التأكيد على القيمة التحولية التي يمكن أن تحققها هذه التقنيات.

سلطت شركة هواوي الضوء على تركيزها الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي والرقمنة، من خلال العمل مع شركاء القطاع لدفع عملية تحول أنظمة الطاقة، كما شارك عدد من قادة الصناعة العالميين رؤاهم وخبراتهم خلال المنتدى، من بينهم: السيدة ألويس فان ديفينتر (المدير العام للتكنولوجيا والهندسة في شركة إيسكوم)، التي تحدثت عن الممارسات الرقمية الجاهزة للمستقبل، والسيد مومار أوا سال (مدير شبكة النقل في شركة سينيليك)، حول دور الشبكات اللاسلكية الخاصة في تسريع تحديث أنظمة الطاقة، والسيد دينيز كوسكون (نائب المدير العام في شركة نقل الكهرباء التركية – تياش)، بشأن إعادة هيكلة شبكات الاتصالات لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، والسيد آندي ليو (مدير الحلول الخارجية والتسويق في شركة سانشينغ نينغبو)، الذي استعرض تطبيقات حل التوزيع الذكي الخاص بشركة هواوي.

قادة قطاع الطاقة وشركاؤه العالميون يجتمعون لاستشراف مستقبل أنظمة الطاقة



تشهد شبكات توزيع الطاقة تحولاً جذرياً من الأنظمة الميكانيكية إلى الأنظمة المؤتمتة والذكية، مما يقود عجلة الابتكار في النماذج التقنية والتجارية على حد سواء، ورغم أن هذا التحول يفرض تحديات جديدة على عمليات التشغيل والصيانة، فإنه يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

كشفت شركة هواوي وشركة ميرالكو وشركة سانشينغ نينغبو خلال المنتدى عن حل التوزيع الذكي، الذي يقدم أربع قدرات جوهرية هي: الاتصالات الموثوقة، وحوسبة الحافة، والتعاون بين السحابة والحافة، وشفافية الجهد المنخفض، وذلك استناداً إلى بنية معمارية متكاملة تربط بين السحابة والقنوات والحافة والأجهزة. ويتيح هذا الحل إنشاء شبكة توزيع ذكية ذات جهد منخفض (400 فولت)، تتميز بالقدرة على التحكم في فقدان الخطوط، ورقمنة غرف التوزيع بصرياً، وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية، مما يحول الصوامع الرقمية المجزأة إلى أنظمة رقمية مفتوحة ومتكاملة، كما أعلنت الشركات الثلاث عن إطلاق مبادرة رائدة تهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات في التحول الرقمي القابلة للتكرار والتوسع عالمياً.

تعزيز التكامل الرقمي والذكي لشبكة كهربائية أكثر استدامة وموثوقية

تُعد الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي القلب النابض لأنظمة الطاقة المستقبلية، وستعمل شركة هواوي على تعميق أبحاثها وتطوير تقنياتها الرقمية والذكية، ودمج الذكاء المتقدم في عمليات إنتاج الطاقة بشكل كامل. وبالتعاون مع شركائها حول العالم، تلتزم شركة هواوي بتطوير قطاع الطاقة والارتقاء به نحو مستويات أعلى من الموثوقية والأمن، والمضي قدماً نحو مستقبل منخفض الكربون.