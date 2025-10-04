‫شركة هواوي تُطلق حلول التخزين والخدمات اللوجستية الذكية لإطلاق العنان أمام جميع وسائل الذكاء

شنغهاي، الصين – ميديا أوت ريتش نيوزواير – 28 سبتمبر 2025 – كشفت شركة هواوي عن حلولها الذكية للخدمات اللوجستية والتخزين في قمة النقل “هواوي كونكت 2025” تحت عنوان “إنشاء أساس رقمي وذكي للنقل والخدمات اللوجستية الشاملة”.

صرّح ما يوي، نائب رئيس شركة هواوي والرئيس التنفيذي لوحدة النقل الذكي في الشركة، بأن شركة هواوي ستظل ملتزمة بالابتكار التكنولوجي وستعمل على تعميق الابتكار المشترك في شبكات الاتصالات وقوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب لتعزيز التنمية المستدامة للنقل.

كما صرّح كومبول بونتشوم، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية التايلاندية، بأن هدفهم هو إنشاء شبكة متكاملة تُمكّن تايلاند من أن تصبح المحور الرئيسي لجنوب شرق آسيا. ويُمثل إنشاء خط سكة حديد تايلاند-الصين فرصةً لشركة SRT لتطوير مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية للسكك الحديدية في المنطقة.

ومن جانبه، قال جو شوانجكينج، مساعد مدير التسويق في شركة إس إف تكنولوجي، إن شركتي إس إف تكنولوجي وهواوي ستعملان على تعظيم نقاط القوة الخاصة بكلٍ منهما لتوسيع القدرات في تنسيق العديد من المطارات، ممّا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الكفاءة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية بأكمله.

كما قدّم جيانغ شينغ شيانغ، مساعد المدير العام لمجموعة يونان القابضة للإنشاءات والاستثمارات، رؤاه حول عمليات سلسلة التوريد المتكاملة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل شركة YCIH اللوجستية إعطاء الأولوية لسلسلة التوريد الرقمية والذكية لدعم تطويرها التعاوني.

وكذلك صرّح يانغ بين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاندونغ لتكنولوجيا الموانئ، بأنهم نجحوا في تطوير أساس رقمي متكامل يجمع بين شبكة واحدة، وسحابة واحدة، ونظام أمان واحد، بالاعتماد على الدعم الفني القوي من شركة هواوي. وتعمل المجموعة مع شركائها على تطوير حلول موانئ ذكية متكاملة تغطي البنية التحتية المادية والخدمات الرقمية.

وقال رشاد نصّار، مدير الأعمال العالمية والشركاء الاستراتيجيين في شركة هواوي: “بفضل أساسها الذكي الشامل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنياتها المبتكرة، تعمل شركة هواوي على تحويل مفاهيم مثل التنقل كخدمة والخدمات اللوجستية كخدمة إلى واقع ملموس، ممّا يؤدي إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الرقمي”.

أعلن تشيو شيكوي، نائب رئيس قسم الخدمات اللوجستية والتخزين الذكي في شركة هواوي، عن إطلاق حل “سمارت” المبتكر للخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، حيث يركّز هذا الحل على خمس قدرات أساسية: الخدمات القائمة على المنصّة، وإدارة العمليات الرقمية، والتخصيص الذكي، والنقل الآلي، والنقل غير المراقب.

إن شركة هواوي تخدم أكثر من 100 ميناء وأكثر من 200 شركة لوجستية ومستودع؛ وأكثر من 300 خط سكة حديد حضري في أكثر من 70 مدينة؛ وأكثر من 180,000 كيلومتر من السكك الحديدية؛ وشبكة طرق تتجاوز 200,000 كيلومتر؛ وأكثر من 300 مدينة للنقل الحضري؛ وأكثر من 210 شركة طيران ومكتب لإدارة الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم.