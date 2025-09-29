‫شركة هواوي تُصدر تقريرًا حول نجاح أعمال مزوّدي خدمات الإنترنت/مقدّمي خدمات الإدارة (ISP/MSP) بفضل إطار عمل الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة RAMS

شنغهاي، الصين – ميديا آوت ريتش نيوزواير – 29 سبتمبر 2025 – خلال مؤتمر هواوي كونكت 2025، أصدرت هواوي تقرير بعنوان “نجاح أعمال مزودي خدمات الإنترنت/الخدمات المدارة بفضل حلول إطار عمل الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة RAMS”، وذلك خلال القمة التي عُقدت تحت عنوان “دعم قطاع مزودي خدمات الإنترنت/الخدمات المدارة بكامل الذكاء والمرونة”. يُقدم التقرير إطار عمل نظام الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة RAMS عائد الاستثمار، والتوافر، والصيانة، والأمان، بهدف مساعدة مزوّدي خدمات الإنترنت والحلول المدارة على النجاح بفضل الذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال من توفير الاتصال إلى تقديم خدمات ذكية.

أشار يورك يو، نائب رئيس شركة هواوي والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال مزودي خدمات الإنترنت وخدمات البث عبر الإنترنت، إلى أن “الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة. ولمواكبة تلك التغيرات، يجب على مراكز البيانات ومزوّدي خدمات الإنترنت التركيز على ثلاثة جوانب. أولها زيادة عرض النطاق التردّدي للتعامل مع النمو الهائل في حركة البيانات والتغيرات في اتجاهاتها. وثانيها، تحسين نشر مراكز البيانات لتلبية متطلّبات زمن الوصول الصارمة للذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، تعزيز معيار الموثوقية (99.999%) لضمان التشغيل المستقر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتلتزم شركة هواوي بالتعاون مع العملاء والشركاء، مستفيدةً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخبرتها الواسعة في هذا المجال، لدفع عجلة تحديث البنية التحتية وبناء أساس متين لعالم ذكي.”

أكّد هوانغ داتشوان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في قسم تسويق ومبيعات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي، على ضرورة قيام مزودي خدمات الإنترنت والخدمات المدارة (MSPs) بإنشاء شبكات ذكية لنقل البيانات دون فقدانها، ونطاق تردّدي فائق الارتفاع، ومرونة في التوسّع، وسهولة في النشر، وذلك لدعم خدمات ذكية فورية متعدّدة السيناريوهات ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأضاف هوانغ: “انطلاقًا من رؤية شركة هواوي القائمة على الذكاء والمرونة، اقترحت هواوي إطار عمل الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة (RAMS) الذكي، الذي يدمج شبكات الوصول المرنة، وشبكات النقل القابلة للتطوير، ومنصّات السحابة الذكية، كما يتيح هذا الإطار توسيع نطاق الخدمة عند الطلب، والتشغيل والصيانة الآليين، والتصحيح الذكي للأعطال. وهو الأمر الذي يعزّز موثوقية الشبكة، وأمانها، وتجربة المستخدم.”

إصدار تقرير حول نجاح أعمال مزودي خدمات الإنترنت/مقدمي خدمات الإدارة (ISP/MSP) بفضل بفضل إطار عمل الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة RAMS

يقترح تقرير “نجاح أعمال مزودي خدمات الإنترنت/الخدمات المدارة (ISP) المُحفَّز بواسطة إطار عمل الموثوقية، والتوافر، وسهولة الصيانة، والسلامة RAMS البنيةَ المستهدفة لإطار العمل هذا، ويستند إلى سيناريوهات واقعية لدراسة حلول تحسين عائد الاستثمار، وعروض خدمات مُتمايزة، وعمليات شبكات ذكية، وشبكات نقل عالية الموثوقية، كما أنه يهدف التقرير إلى تقديم الدعم الفني لمزودي خدمات الإنترنت والحلول المدارة (MSP) لبناء شبكات ذكية ومرنة، ودفع عجلة الابتكار والنمو.

لطالما قدّمت شركة هواوي منتجات وحلولاً متطورة لأكثر من 5000 مزوّد خدمة إنترنت وحلول مدارة في أكثر من 120 دولة ومنطقة. وفي المستقبل، ستُضاعف شركة هواوي استثماراتها في البحث والتطوير في مجال تكامل شبكات الذكاء الاصطناعي، وستتعاون بشكلٍ وثيق مع العملاء والشركاء لتعزيز تطبيق التقنيات المبتكرة واستخدامها تجاريًا على نطاق واسع.