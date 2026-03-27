‫سيارة فينفاست  VF 8 تبني الثقة على المدى الطويل مع ضمان لمدة 10 سنوات

بفضل ضمان لمدة 10 سنوات، وتوفر الدعم المتنقل، وعقد شراكات الشحن، تُعد السيارة VF 8 استثمارًا طويل الأجل وآمنًا للغاية رغم أنها من إنتاج علامة تجارية ناشئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire– 82 مارس 2026 – في سوق السيارات الخليجية المكتظة بمنتجات العلامات التجارية الراسخة، يميل المشترون إلى توخي الحذر عند التفكير في شراء منتجات أي علامة تجارية ناشئة. لذلك يتعين على العلامات التجارية الناشئة أن تشجع المشترين على التخلي عن حذرهم سريعًا لشراء منتجاتها، وأصبح الضمان من أكثر الأدوات فعالية لتحقيق ذلك.

على سبيل المثال، تقدم شركة فينفاست الناشئة سيارة VF 8 مع ضمان لمدة 10 سنوات أو 200,000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان للبطارية لمدة 10 سنوات غير محدود الكيلومترات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويدل هذا الضمان على الثقة في متانة السيارة، وسيمحو أي شك لدى العميل بشأن استمرارية نجاح العلامة التجارية، وسيجعله يهتم أكثر بما سيحدث إذا وقع عطل في السيارة خلال العقد المقبل، وهذا هو أقل ما تستهدف استراتيجية فينفاست تحقيقه.

حتى الآن ما زالت العديد من العلامات التجارية الراسخة تقدم ضمانًا لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بينما تقتصر فترات الضمان الأطول غالبًا على مكونات محددة أو تُقدَّم من خلال خطط دفع ممتدة فقط. يلتفت المشترون للفارق بين مدد الضمان عند مقارنتهم بين مزايا السيارات في صالات العرض إذ لا يهتم المشترون بالتكلفة الأولية فحسب، بل يهتمون أيضًا بمخاطر الملكية على المدى الطويل. في أسواق مثل سوق دول الخليج حيث يهتم المشترون بشدة بمستوى متانة السيارة وقيمة إعادة بيعها، يمكن أن يؤثر الضمان الأطول مدة بشكل مباشر على القيمة المتوقعة للسيارة بمرور الوقت.

هناك بيانات تثبت أهمية النهج التي تتبعه فينفاست؛ فقد أظهر استطلاع أجراه موقع YouGov عام 2023 في 18 سوقًا أن 78% من المستهلكين حول العالم يعتبرون أن الضمان عاملًا مهمًا عند شراء سيارة[1]، وفي الإمارات العربية المتحدة، تبلغ نسبة اهتمام المستهلكين بمدة الضمان 77%، مما يؤكد مدى أهمية ضمان ما بعد البيع في قرارات الشراء.

تعتقد الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أن الضمانات طويلة الأمد نادرًا ما تُشكل مخاطرة لأن أنظمة نقل الحركة الحديثة للسيارات الكهربائية تحتوي على أجزاء متحركة أقل مما تحتوي عليه محركات الاحتراق الداخلي، كما أن الأعطال الكارثية نادرة إحصائيًا عند صيانة السيارات بشكل صحيح. إذا صُممت خطط الضمان بعناية، يمكن للمصنعين الإعلان عن مدد ضمان طويلة وجذابة مع الحرص على تقليل احتمالات التعرض للمخاطر من خلال الالتزام بالجودة الذي يعمل على تقليل المشكلات ويجعل حلها سهلًا.

في الشرق الأوسط، لا تقتصر استراتيجية خدمات فينفاست بعد البيع على الضمان لأنها تشمل أيضًا دعمًا متنقلًا لإنقاذ وإصلاح البطاريات، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وصيانة مجانية لمدة خمس سنوات حتى 100,000 كيلومتر. هذه ليست إضافات عشوائية، بل إنها مزايا تستهدف القضاء على مخاوف محددة تتعلق بامتلاك السيارات الكهربائية، خاصةً في المناطق التي لا تزال فيها وسائل شحن السيارات الكهربائية قيد التطوير.

تشتهر شركة فينفاست بمنظومة دعمها المتكامل، ولذلك تعمل بالتوازي على توسيع شبكة الدعم لديها. في الإمارات العربية المتحدة، وقَّعت فينفاست مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة بلاس إكس إلكتريك، وهي شركة معتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) لتوفير خدمات الشحن، وذلك لتوسيع نطاق دعم فينفاست بما يتجاوز شبكة الوكلاء. تتضمن وسائل الدعم وحدات شحن محمولة، وشحنًا متنقلًا عند الطلب، وخدمات شحن طارئة على الطرق، ويهدف هذا الدعم إلى تقليل وقت تعطل السيارات وتجنب مشكلة نفاد الشحن بعيدًا عن أي منفذ كهربائي.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين في فينفاست الشرق الأوسط في بيان صحفي: “تلتزم فينفاست ببناء منظومة متكاملة ودعم طويل الأمد للسيارات الكهربائية في الإمارات، وستمنح هذه المنظومة العملاء الثقة ليس فقط في جودة وأداء سياراتنا الكهربائية، بل أيضًا في موثوقية وسائل الدعم وسهولة الوصول إليها”.

يُعد نهج الدعم المتكامل بالغ الأهمية لأن الضمانات وحدها لا تكفي لحل المشكلات اليومية. تمنح الضمانات طويلة الأجل المشترين شعورًا بالاطمئنان عند الشراء، لكن المشترين يثقون في قيمة المنتج بناءً على ما يحدث عندما يطرأ عطل مفاجئ في السيارة في مساء أي يوم، ويمكن إصلاح مثل هذا العطل بالاعتماد على وحدات الخدمة المتنقلة، وتوفير قطع الغيار بسرعة، ودعم الشحن المتكامل.

