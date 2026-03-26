‫دشنت هيئة السياحة التايلاندية من العاصمة البريطانية لندن حملتها العالمية الجديدة “رحلة الشفاء في تايلاند”، في خطوة تستهدف تعزيز رؤيتها السياحية القائمة على مفهوم الاستشفاء.

وقد شهدت الفعالية الحصرية التي أقيمت في سينما “سيلفريدجز” بلندن تقديم المفهوم الترويجي الجديد “الشفاء هو الرفاهية الجديدة”، وذلك من خلال عرض فيلم افتتاحي شارك فيه الفنان هنري مودي، تخللته تجارب ثقافية وصحية غامرة.

لندن،– Media OutReach Newswire – 26 مارس 2026 – دشنت هيئة السياحة التايلاندية (TAT) حملتها العالمية “رحلة الشفاء في تايلاند” من سينما “سيلفريدجز”، حيث استعرضت من خلالها توجهات السياحة التايلاندية تحت مفهوم “الشفاء هو الرفاهية الجديدة“، وقد تضمنت الفعالية عرض الفيلم الخاص بالحملة من بطولة المغني والشاعر الغنائي البريطاني هنري مودي، إلى جانب تقديم عروض ثقافية وآخر مستجدات القطاع السياحي وتجارب استشفائية تعكس نهج تايلاند في تعزيز السياحة الهادفة.

وصرحت السيدة ثاباني كياتفايبول، محافظ هيئة السياحة التايلاندية قائلة: “تجسد حملة “رحلة الشفاء في تايلاند” التطور الذي يشهده قطاع السياحة التايلاندي، حيث صار السفر يقترن بمفهومي الجودة والتوازن، وانطلاقاً من رؤية “الشفاء هو الرفاهية الجديدة”، تسلط هذه الحملة الضوء على تقاليد الاستشفاء العريقة في تايلاند، وثقافتها الحية، وتجارب نمط الحياة المعاصر، مما يتيح للمسافرين فرصة إعادة التواصل مع أنفسهم ومع وجهتنا السياحية”.

وقد استقطبت الفعالية المقامة في لندن، والتي قادها كل من سعادة السيدة ثاباني، والسيد نيثي سيبرا، نائب محافظ هيئة السياحة التايلاندية لشؤون التسويق والاتصالات، نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والضيوف من المملكة المتحدة وأوروبا، وقبيل انطلاق البرنامج السينمائي، حظي الضيوف بفرصة استكشاف الإبداع التايلاندي من خلال ورش عمل ثقافية وتقديم تشكيلة من أشهى أطباق المطبخ التايلاندي.

استُهل البرنامج بعرض الفيلم الترويجي للحملة “الشفاء هو الرفاهية الجديدة”، وتبعه استعراض لآخر مستجدات القطاع السياحي التي رسمت معالم توجه تايلاند نحو السياحة المستدامة، وكان الحدث الأبرز في هذه الأمسية هو العرض الأول لفيديو “بطل هنري”، الذي وثق رحلة الفنان هنري مودي عبر مقاطعتي ترانج وكرابي.

وقد أطلَّ مودي على الجمهور مرتدياً زيّاً صُمّم خصيصاً لهذه المناسبة من قِبل دار الأزياء التايلاندية الفاخرة “سيريفانافاري“، حيث استعرض مع الحضور ملامح من سحر تايلاند عبر لحظات من التأمل والانغماس الثقافي، ويوثق الفيلم لقاءات مع التقاليد المجتمعية والحرف المحلية، إلى جانب المناظر الطبيعية الهادئة لجزيرتي كو موك وكو كرادان، مقدماً تايلاند كوجهة تتيح للمسافرين إعادة التواصل مع الطبيعة والثقافة وذواتهم.

أعقب العرض جلسة حوارية جمعت بين هنري مودي وقيادات من هيئة السياحة التايلاندية، استعاد فيها ذكريات رحلته عبر جنوب تايلاند، مشيراً إلى أن رسالة “الشفاء هو الرفاهية الجديدة” قد لامست تجربته الشخصية في السفر وترك أثراً عميقاً لديه.

واختُتمت الفعالية بجلسة استشفائية عبر التأمل الصوتي، وقبيل العرض الأول في لندن، كانت هيئة السياحة التايلاندية قد مهدت لإطلاق حملة “رحلة الشفاء في تايلاند” عبر بث مقاطع ترويجية على قناة إيه إكس إن آسيا من بطولة هنري مودي، ومن المقرر أن تواصل الحملة مسيرتها العالمية من خلال رحلات يقودها نخبة من صناع المحتوى عبر مختلف أرجاء تايلاند، حيث سيوثق هؤلاء المبدعون تجاربهم ويسلطون الضوء على المهرجانات الكبرى، ومن أبرزها: مهرجان سونغكران، ولوي كراتونغ – يي بينغ، فيجيت تشاو فرايا، بالإضافة إلى مهرجان فوكيت للنباتيين، ومهرجان تومورولاند 2026.