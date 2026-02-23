‫دبي تستعد لاستقبال رواد صناعة الزجاج خلال الدورة الثالثة من المعرض الدولي للزجاج في أبريل 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

تستعد إمارة دبي لاستضافة نخبة من رواد وصنّاع القرار في قطاع الزجاج من مختلف أنحاء العالم، مع انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاجIGMS الذي يقام في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

يشكل المعرض منصة متخصصة تجمع أبرز المصنعين، الموردين والمشترين، لاستعراض أحدث الابتكارات الصناعية والتقنيات المتقدمة، وبحث مستقبل صناعة الزجاج، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والمعارض المتخصصة.

ويحظي المعرض بمكانة بارزة كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الزجاج على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يغطي مختلف مراحل التصنيع والإنتاج المتكاملة ، بدءاً من التصنيع والإنتاج، مروراً بتقنيات المعالجة والتشطيب، وصولاً إلى التطبيقات المتقدمة في البناء والواجهات المعمارية، صناعة زجاج المركبات والاستخدامات الصناعية المتخصصة.

يشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات ومصنعي الزجاج الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص علي الزجاج المسطح والمعماري عالي الأداء، بما يشمل الزجاج العازل، الزجاج منخفض الانبعاثات، الزجاج المقوّى والمطلي. إضافة إلى التقنيات الحديثة للزجاج الذكي وتطبيقاته في المشاريع المعمارية والتجارية. كما يتيح الحدث للزوار التعرف على أحدث حلول المعدات الصناعية، التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

يوفر IGMS منصة فعالة لتعزيز التعاون التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية، حيث يتيح للمشاركين الوصول المباشر إلى صناع القرار،الموردين والموزعين، بما يدعم إبرام الصفقات وتوسيع فرص الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة وبيئتها التنظيمية الداعمة للأعمال.

ويتضمن برنامج المؤتمر المصاحب جلسات متخصصة تناقش أبرز التوجهات العالمية في القطاع، بما في ذلك التوجه نحو نماذج قائمة على القيمة المضافة والتكنولوجيا، دور آسيا وأوروبا والشرق الأوسط في إعادة تشكيل الطلب والإنتاج، إلى جانب تحديات تكاليف الطاقة و المواد الخام، تأثير السياسات التجارية والضرائب البيئية، وصولاً الي أهمية التتبع الرقمي للمنتجات و التصنيع الإقليمي.

كما تسلط الجلسات الضوء على دور دبي كمركز عالمي للتصنيع المتقدم وإعادة التصدير، فى ظل مشاريع التنمية العمرانية الكبرى في الإمارات و المملكة العربية السعودية، وشبكات الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تربط المنطقة بالأسواق الأفريقية والآسيوية.

يركز البرنامج على الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي في الصناعة، بما يشمل الزجاج الذكي، الزجاج الموفر للطاقة، أنظمة مراقبة الجودة والأفران المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً الى فرص الاستثمار والتطورات التنظيمية ومعايير الاستدامة والأطر العالمية مثل EU CBAM. كما سيتم استعراض التطبيقات المتقدمة للزجاج في قطاعات البناء، السيارات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات وقطاعات التعبئة والتغليف ، بما يعزز مكانة IGMS 2026 كمنصة شاملة لمناقشة مستقبل الصناعة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاج ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الصناعي ودفع الابتكار وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض المتخصصة ومنصة رئيسية للخبرات والاستثمار في صناعة الزجاج.

لمزيد من المعلومات أو التسجيل والمشاركة، يُرجى زيارة:

https://glass-show.com/about

Marina Mounir William

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 1001166184