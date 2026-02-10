‫دبي العطاء، وبنك الإمارات للطعام، وشويترامس تطلق النسخة الخامسة من حملتها الرمضانية “مضاعفة الحسنات” لتوحيد المجتمع في العطاء كأسرة واحدة

تواصل الحملة الشعبية تمكين الأفراد من خلال إطلاق برامج التعليم والأمن الغذائي في مختلف المجتمعات الضعيفة لتصل إلى مئات وآلاف من الأسر

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2026 فبراير 10 – أطلقت شويترامس، وهي سلسلة محلات السوبر ماركت المجتمعي المفضلة في الإمارات العربية المتحدة، النسخة الخامسة من حملتها الرمضانية “مضاعفة الحسنات”، وعززت بذلك شراكتها مع دبي العطاء وبنك الإمارات للطعام، وكلاهما يعمل تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI). تهدف هذه المبادرة، التي صارت من عادات الشهر الفضيل، إلى حشد دعم السكان والزوار لدعم برامج التعليم والإغاثة الغذائية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

يستمر العمل حتى نهاية مارس 2026، حيث تدعو الحملة العملاء إلى التبرع بصناديق برياني افتراضية بسعر 10 دراهم أو صناديق طعام بقيمة 20 درهمًا إماراتيًا عند نقاط الدفع في جميع متاجر شويترامس في دبي. كما يمكن التبرع عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.Choithrams.com، وسيتم توجيه جميع العائدات إلى دبي العطاء لدعم جهودها في توفير وجبات مدرسية مغذية للأطفال في الدول النامية، وإلى بنك الإمارات للطعام لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى الأسر الضعيفة محليًا وعالميًا.

قال إل. تي. باغاراني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويترامس، “إن مبادرة “مضاعفة الحسنات” صارت من عادات العطاء المشتركة بفضل كرم عملائنا وشركائنا. نشهد كل عام كيف تتضاعف أعمال الخير الصغيرة لتُحدث أثرًا كبيرًا. نحن ممتنون لدعم عملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة، وما زلنا ملتزمين بنشر خيرات رمضان لتصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.

تُعد مبادرة “مضاعفة الحسنات” حاليًا من أكثر المبادرات الرمضانية المجتمعية استمراريةً في الإمارات العربية المتحدة إذ إنها تجمع بين فئات متنوعة من السكان والسائحين والأسر والمتطوعين الشباب لتحقيق هدف مشترك وهو نشر العطف بين جميع الناس كي لا يقتصر على المقربين فحسب.

في تعليقه على هذه المبادرة، قال عبد الله أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي العطاء، “تُعد دبي العطاء شريكًا قيمًا لشويترامس منذ عام 2007، ولا تزال تلعب المبادرة دورًا في دعم البرامج التعليمية في المجتمعات التي تواجه أزمات طويلة الأمد، ولا تزال الاحتياجات تتزايد دون نقصان. وتتيح لنا شراكات كهذه مواصلة دعم الأطفال الذين يعانون من صعوبة في الحصول على التعليم حتى في أفضل الأوقات. وجدير بالذكر أن رمضان شهرٌ تتوحد فيه الجهود بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل أن يستمر ذلك الزخم هذا العام أيضًا.”

أعلن بنك الإمارات للطعام، الذي يوزع وجبات الطعام المتبرَّع بها بالاعتماد على شبكة شركائه، أن حملة عام 2026 تتماشى مع إعلان الدولة أن هذا العام هو عام الأسرة.

قالت منال عبيد يعروف، رئيس الفريق التنفيذي ببنك الإمارات للطعام: “توضح هذه الحملة التزام بنك الإمارات للطعام بتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ قيم العطف والتضامن والمسؤولية المشتركة التي تميز مجتمعنا، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. فمن خلال دعم الأسر المحتاجة، لا تقتصر مساهمتنا على معالجة انعدام الأمن الغذائي، بل تصل أيضًا إلى بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة. وتُظهر مبادرات مثل “مضاعفة الحسنات” كيف يمكن للتعاون بين القطاعات العامة والخاصة والإنسانية أن يُترجم العطاء إلى أثر ملموس ودائم.”

تواصل حملة “مضاعفة الحسنات”، التي تُطلقها شويترامس كل عام، إثبات إمكانية تضافر الشراكات المؤسسية والمشاركة المجتمعية والقيم الإنسانية لتقديم دعم ملموس يغير حياة الناس خلال الشهر الفضيل.

حول شويترامس:

مجموعة ناجحة مع شركاء في مجالات متنوعة بما في ذلك التصنيع والتوزيع والسلع والبيع بالتجزئة. وهذا المزيج الثري يحقق للمجموعة رصيدًا ضخمًا من الخبرة والموارد. لقد جاءت شويترامس إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1974، ومن خلال سلسلة محلاتها العديدة، والتي تضم أكثر من 50 سوبرماركت، أصبحت شويترامس اسمًا مألوفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول دبي العطاء:

منذ تأسيسها عام 2007، تعمل دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النّامية على التعليم السليم من خلال تصميم ودعم برامج مؤثرة ومستدامة وقابلة للتوسّع. ونتيجة لذلك، نجحت المنظمة الخيرية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها بإطلاق برامج تعليمية تصل لأكثر من 117 مليون مستفيد في 60 بلدًا ناميًا حتى الآن.

تلعب دبي العطاء دورًا رئيسيًا في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع (SDG 4) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم البرامج أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتعليم الفني والمهني، وتوفير التدريب للشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المدرسية، والتغذية المدرسية، فضلاً عن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) في المدارس.

دبي العطاء هي إحدى منظمات المجتمع المدني المرتبطة رسميًا بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. جدير بالذكر أن المنظمة الخيرية العالمية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، مخولة بجمع الأموال من خلال التبرعات المباشرة وكذلك من خلال حملات جمع التبرعات، فضلاً عن الحصول على التصاريح وجميع الموافقات عبر IACAD.

يعد العمل التطوعي أداة قوية لدبي العطاء من أجل إشراك المجتمع الإماراتي في مواجهة تحديات التنمية، حيث تحشد دبي العطاء كافة الجهود لاستقطاب المشاركة المجتمعية في دولة الإمارات من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية ذات الصلة بتفويضها العالمي.

نبذة عن بنك الامارات للطعام:

بنك الامارات للطعام هو منظمة خيرية غير ربحية تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI).

يعد البنك ملتزمًا بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين مع التخلص من نفايات الطعام من خلال التعاون مع السلطات المحلية، وكذلك المؤسسات الخيرية المحلية والدولية، لإنشاء نظام بيئي شامل لتخزين وتعبئة وتوزيع الأغذية الطازجة الفائضة بكفاءة من الفنادق والمطاعم ومحلات السوبرماركت، كما أنه أول بنك طعام في الإمارات العربية المتحدة.