جهاز EZVIZ DL50FVS يُتوَّج بجائزة منتج التصدير للعام في جوائز Asian Export Awards 2025 تقديرًا لاعتماده الكامل على التصنيع الذاتي وابتكاراته في سهولة الوصول من الجيل الجديد

EZVIZ DL50FVS wins the 2025 Manufacturing Asia Award

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

أُعلِن رسميًا عن فوز جهاز DL50FVS بإحدى الجوائز الكبرى في Asian Export Awards 2025، ليحصد واحدًا من أكثر الألقاب تنافسية وانتقائية في القطاع. ويعكس هذا التكريم قوة DL50FVS الاستثنائية في الاعتماد الكامل على التصنيع الذاتي، وهي قدرة نادرة في سوق الأقفال الذكية اليوم. فقد جرى تطوير الجهاز عبر منظومة البحث والتطوير والإنتاج المتكاملة رأسيًا لدى EZVIZ، ليجسّد أعلى مستويات الحرفية، وضبط الجودة، والتمكن التقني، وليؤكد أن التميّز الحقيقي في التصنيع لا يزال الأساس الذي تقوم عليه الابتكارات الرائدة.

وبفضل منظومة تصنيع متكاملة من البداية إلى النهاية، شاركت EZVIZ بجهاز DL50FVS في واحد من أكثر البرامج التنافسية على مستوى المنطقة، حيث تتنافس أبرز المنتجات الموجّهة للتصدير على أعلى مراتب التقدير. وقد أصبحت جوائز Asian Export Awards معيارًا مهمًا لقياس قوة الصناعة الآسيوية، إذ تسلّط الضوء على الحلول الجاهزة فعليًا للأسواق العالمية. واعتمدت لجنة التحكيم هذا العام معايير صارمة للغاية شملت عمق الهندسة، وقوة الإنتاج، وقابلية التوسع عالميًا. وقد تفوّق DL50FVS في جميع هذه الجوانب، مستفيدًا من سلسلة البحث والتطوير والإنتاج الخاضعة للتحكم الكامل داخل EZVIZ، ليقدّم قفلًا ذكيًا موثوقًا، عالي الاعتمادية، ومهيأً للتصدير بمستوى لا يضاهيه سوى عدد قليل من المصنعين.

وقال أليكس باي، مدير منتجات سلسلة الأقفال الذكية في: EZVIZ“القفل الذكي يحمي المكان الذي يسميه الناس منزلًا، لذلك يجب أن يكون كل تفصيل فيه جديرًا بالثقة. ولهذا اخترنا التصنيع الذاتي الكامل — فهو الطريقة الوحيدة لضمان الاتساق والأمان الذي تستحقه العائلات. إن حصولنا على جائزة منتج التصدير للعام يحمل معنى خاصًا بالنسبة لنا، لأنه يؤكد الجهد والحرفية التي نضعها في كل خطوة من خطوات التصنيع“.

وبني DL50FVS عبر بنية إنتاجية تعتمد بالكامل على قدرات EZVIZ الذاتية، ليكون المنتج الرائد ضمن عائلة الأقفال الذكية من EZVIZ، معيدًا تعريف أمن الأبواب الأمامية بدقة ووضوح في التصميم. ويعتمد الجهاز في جوهره على تقنية التعرّف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح تجربة فتح القفل دون لمس بمجرد اقتراب المستخدم من الباب. وتتكامل هذه القدرة المتقدمة مع مجموعة واسعة من طرق الوصول — بصمة الإصبع، الرمز السري، مفتاح البلوتوث، المفتاح الميكانيكي، بالإضافة إلى الفتح عن بُعد عبر تطبيق EZVIZ، الذي يتيح السماح بالدخول من أي مكان ويوفر مرونة كبيرة للعائلات الحديثة. وليس مجرد قفل، بل يعمل DL50FVS كحارس دائم عند الباب، من خلال البث المباشر الواضح، والاتصال ثنائي الاتجاه الفوري، وتنبيهات اكتشاف وجود الأشخاص.

