‫انضمام شركة Getlink للخدمات الجمركية إلى Agsa-Partida لتأمين وتسهيل انتقال البضائع بين المغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة.

أعلنت Getlink عن توقيع عقد شراكة استراتيجية بين Getlink للخدمات الجمركية وأقسامها المتخصصة في الإجراءات الجمركية وبين Agsa-Partida، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال الوساطة الجمركية المتخصصة في مجال الأعمال اللوجستية وإدارة التدفقات الجمركية بين المغرب وأوروبا

باريس، فرنسا – Media OutReach Newswire – 6 فبراير 2026 – تعزيز مكانة شركة Getlink لمكانتها كشريك موثوق لمعاملات التدفقات الجمركية المعقدة معتمدةً على خبرتها في مجال إدارة المعاملات الجمركية متعددة القنوات. تحظى شركة Agsa-Partida بخبرة عريضة في المجال وخبرات عملية تشغيلية على المعبر الإيبيري.

تطوير أحد المعابر اللوجستية الرئيسية

مع تضاعف معدلات التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة منذ عام 2021 وتوقع استمرار نموها حتى عام 2030 فقد اتحد الشريكان من أجل إتاحة معاملات جمركية سهلة وسريعة وآمنة مخصصة لمرحلة ما بعد البريكست.

توفير خدمات شاملة على المعابر بين المغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة، فمن خلال هذه الشراكة سيستفيد عملاء Getlink للخدمات الجمركية وعملاء Agsa-Partida من شبكة التشغيل المتطورة.

في المغرب: من خلال PartidaMed في إدارة إجراءات التصدير وتنسيق الأعمال اللوجستية مع أرصفة الموانئ.

من خلال PartidaMed في إدارة إجراءات التصدير وتنسيق الأعمال اللوجستية مع أرصفة الموانئ. في إسبانيا: من خلال خبرة Agsa-Partida في نقاط العبور الاستراتيجية ومنها الجزيرة الخضراء وفالينسيا وبرشلونة وموتريل.

من خلال خبرة Agsa-Partida في نقاط العبور الاستراتيجية ومنها الجزيرة الخضراء وفالينسيا وبرشلونة وموتريل. في المملكة المتحدة: إدارة إجراءات التصدير والاستيراد من خلال Getlink للخدمات الجمركية، إحدى الشركات الخبيرة في مجال التعامل مع تدفقات السلع متعددة القنوات.

توفر هذه الشراكة خدمة متكاملة تغطي كافة الاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وقد علق على ذلك السيدة جولي بارغور كبير مديري أعمال التطوير بشركة Getlink قائلة:

فنحن من خلال هذه الشراكة نقطع خطوة رئيسية للأمام من أجل عملائنا، ونفتح أسواقًا جديدة ونعزز خبرات استراتيجية على أحد المعابر اللوجستية سريعة التطور. ونوفر معًا حلًا متكاملًا موثوقًا يمكنه مواجهة تحديات الأسواق دائمة التطور.

عيسى أزنار، Agsa-Partida:

تتيح لنا الشراكة مع خدمة عملاء Getlink توفير حل متكامل للمعاملات الجمركية من المغرب إلى المملكة المتحدة، وهذا يحد من مدة المعالجة وتسريع انتقال البضائع بين البلدين. يشاركنا فريقنا نفس الالتزام بجودة الكفاءة لدعم المشغلين وإتاحة فرص جديدة في الأسواق الاستراتيجية.