‫المملكة المغربية ترسخ موقعها كوجهة رائدة للاستثمار العقاري في أفريقيا

يسلّط معرض المغرب لعام 2025 الضوء على دور الاستقرار والشراكات وشهادات البناء الأخضر لتدفّق الاستثمارات الدولية إلى السوق العقارية المغربية.

الدار البيضاء، المغرب – 18 نوفمبر 2025 –إي كيو إس – تسلّط قمة معرض المغرب لعام 2025 الضوء على صعود المملكة المغربية كأبرز وجهة للاستثمار العقاري في أفريقيا، بفضل الاستقرار والشراكات الاستراتيجية والالتزام بمعايير البناء الأخضر.

تجذب المملكة المغربية المستثمرين والمطورين والممولين وروّاد قطاع الضيافة دوليًا بفضل بيئتها السياسية والاقتصادية المستقرة، وتستضيف فاعلية تمتد ليومين، تنظّمها الشركة المغربية للهندسة السياحية و شركة إيه بي آي إيفنتس في فندق ماريوت بالدار البيضاء يومي 19 و20 نوفمبر 2025،، لتُبرز الفرص المتنامية في المغرب بمجالات العقارات، والتنمية المستدامة، والتمويل الابتكاري.

توضح ياسمين بكاري، المدير الإداري لشركة أسواق للإدارة والخدمات إفريقيا ((AMS Africa، أن جاذبية المغرب تكمن في “أسسه القوية وإطاره المؤسسي المتنامي”، الأمر الذي يمنح المستثمرين الثقة، حيث تتعاون الشركة الرائدة في خدمات العقارات مع المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تحقق عوائد مالية وقيمة مجتمعية.

تعدّ شهادات البناء الأخضر وخصوصًا برنامج التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر(EDGE ) التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أهم عوامل تحول السوق، فهي تعزز الكفاءة وتجذب المستأجرين المميزين، وتفتح أبواب التمويل الأخضر، وتضيف بكاري: “لقد أصبحت شهادات مثل شهادة التصميم من أجل كفاءة أكبر من مؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج التقييم البيئي للمباني حول العالم (BREEAM)، ومعايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED)، تساهم بشكل متزايد في تشكيل السوق.”

يعبّر كوشينغا كامبارامي، مسؤول البناء الأخضر في مؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا، عن تفاؤله بالتقدم الذي يشهده قطاع البناء الأخضر في المغرب، الذي اعتنقته المملكة كجزء من مهمتها المناخية، مشيرًا إلى أن المساحة المبنية الحاصلة على شهادة التصميم من أجل كفاءة أكبر والتي تبلغ 300 ألف متر مربع تحقق وفورات سنوية تقريبية تصل إلى 20 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 آلاف طن، وتوفير 120,000 متر مكعب من المياه، فيما تساعد حلول التمويل الأخضر الخاصة بهذه الشهادة العديد من المشروعات على الحصول على التمويل عبر إفريقيا، ويتطلع كامبارامي إلى المستقبل آملاً أن تؤدي مبادرات البناء الأخضر في المغرب إلى زيادة الطلب على المباني الخضراء الحاصلة على شهادات، مع أداء شهادة التصميم من أجل كفاءة أكبر دورًا مهمًا في دمج البناء الأخضر ضمن الممارسات الأساسية للبناء.

يرى رفيق كمال، نائب رئيس قسم الضيافة في شركة أبو ظبي كابيتال جروب، أن المغرب يمثل موقعًا استراتيجيًا للاستثمارات في قطاع الضيافة، مشيرًا إلى “المزيج الفريد من التراث الثقافي، والمناظر الطبيعية الخلابة، وبيئة الأعمال الملائمة” التي يتمتع بها، ووصف المملكة بـ”البوابة إلى أوروبا وأفريقيا”، مشيدًا بنمو السياحة واستقرار الأوضاع السياسية، مما عزّز فرص الاستثمار بشكل ملموس.

يرصد كمال عدة اتجاهات لدى المستثمرين في سوق العقارات المغربي، حيث تجذب العقارات الفاخرة المستثمرين الأجانب والمتقاعدين من أوروبا والشرق الأوسط المهتمين بمناخ المغرب ونمط الحياة فيه، كما تزداد الطلبات على المباني المستدامة والصديقة للبيئة ذات التصاميم الموفرة للطاقة، وتجمع المشروعات متعددة الاستخدامات مثل مشروع “كاروسيل” التابع لمجموعة “ستوري هوسبيتاليتي” في الرباط بين الفنادق والشقق السكنية والمساحات التجارية والمطاعم، وهناك أيضًا اهتمام متزايد بالتحول الرقمي والمباني الذكية التي تستهدف المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا، فيما يدفع قطاع السياحة المزدهر الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل والعقارات المدرة للدخل الإيجاري.

يؤكد كمال فيما يخص دمج الاستدامة، التزام مجموعة ستوري هوسبيتاليتي بممارسات البناء الأخضر من خلال استخدام الألواح الشمسية، وأنظمة الحفاظ على المياه، والإضاءة بتقنية الليد، وإعادة التدوير، والحصول على شهادات المفتاح الأخضر للاستدامة، مع إيلاء المجموعة الأولوية للمصادر المحلية والحفاظ على البيئة في جميع مشروعاتها الفندقية.

تُتيح قمة معرض المغرب منصة لاستكشاف هذه الفرص المتنامية، حيث تواصل المملكة بفضل أسسها المستقرة، وشراكاتها الاستراتيجية، واعتمادها شهادات البناء الأخضر المبتكرة مثل شهادة التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر من مؤسسة التمويل الدولية، تمييز نفسها كسوق أفريقية رائدة وجاذبة للاستثمار المستدام في العقارات وتطوير قطاع الضيافة.

تنويه للمستثمرين:

للحجز المجاني لمقعدك في قمة المغرب الاستعراضية، يرجى التواصل مع موراي على البريد الإلكتروني: [email protected]

للاستفسار حول قمة معرض المغرب:

موراي أندرسون-أوجل

المدير – شركة إيه بي آي إيفنتس

[email protected]

27718907739+

الموقع الإلكتروني:www.APIEvents.com