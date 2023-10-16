‫الإعلان عن الفائزين بجوائز تحول الأعمال في النسخة الثانية لمؤتمر EFQM في الشرق الأوسط “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”

ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشرطة دبي، تفوز بجوائز التحول في الأعمال.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 أكتوبر 2023 -أبوظبي، 12 أكتوبر – تختتم EFQM النسخة الثانية من مؤتمرها في الشرق الأوسط – “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام” في أبراج كونراد الاتحاد | أبو ظبي. حيث اجتمع قادة الأعمال والتميز لعرض تجاربهم وخبراتهم بحضور نخبة من الشركاء وكبار الشخصيات والمهنيين، ورجال الأعمال، ووسائل الإعلام، والمؤثرين. قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: “‏نؤكد من خلال الشراكة الاستراتيجية مع EFQM والشركاء الداخليين والخارجيين، التزامنا على التحسين المستمر وخلق نموذج حكومي رائد يُعد مرجعاً لأفضل الممارسات المتميزة بالعمل كفريق واحد لينعكس ذلك على سمعة إمارة أبو ظبي على المستوى العالمي.”

تم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجوائز EFQM في تحول الأعمال لعام 2023 في فئتي القائد والفريق حيث حقق المركز الأول في فئة قائد التحول الأستاذ ماجد رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية (MODON)

وفي فثة فريق تحول الأعمال حقق المركز الأول مناصفة كل من: فريق تحول الرعاية الصحية من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في المملكة العربية السعودية وفريق الهيكل العملياتي من شرطة دبي.

وقال راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي ل EFQMيجسد هؤلاء القادة والفرق المتميزة جوهر التحول والريادة. ونتطلع إلى أن نشهد التأثير الإيجابي الذي سيحققونه في المستقبل. وأضاف لا توجد منصة أفضل لتقديم هذه الجائزة الأولى من نوعها أفضل من هذا الملتقى حيث يجتمع قادة الاعمال من الشرق الأوسط ومن جميع أنحاء العالم لمناقشة أهمية وفوائد تطبيق نموذج EFQM.

اشتملت فعاليات المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية والعروض الملهمة من متحدثين رئيسيين من الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار من ضمنهم شرطة أبوظبي، والسيد كاي أوسترمان، المدير العام لشركة VAMED-KMB ، وأوليفر بيلشتاين ، نائب رئيس الإنتاج في BMW Spartanburg. عمر السنين، رئيس الموظفين في شركة تطوير وسط جدة. أحمد الخياط، نائب الرئيس الأول لإدارة التميز في مجموعة موانئ أبوظبي. عمر الجابري، مدير عام التميز المؤسسي وتحسين الخدمات بهيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك وغيرهم.

وأضافت إسراء مبيضين، المديرة الإقليمية لEFQM في الشرق الأوسط: “يعد المؤتمر بوتقة للتعلم ونشر أفضل الممارسات لتكون منارة للإلهام، وتوجيه الآخرين في طريقهم نحو التميز. لقد شهدنا في المؤتمر دليلاً على دورEFQM في دفع عجلة تحسين الأداء والتحول المستدام ودعم المؤسسات في التغلب على التحديات المستقبلية وهذا يعبر عن غايتنا في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، نشكر أعضاءنا وشركائنا ورعاة المؤتمر وبالأخص شرطة أبوظبي الشريك الاستراتيجي على دعمهم المستمر ونتطلع للمؤتمر القادم في المملكة العربية السعودية”.

نبذة عن: EFQM

هي مؤسسة غير ربحية قائمة على العضوية تأسست في أكتوبر1989، مقرها الرئيسي في بروكسل وتمتع بانتشار عالمي. تتمثل غايتها في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات والمؤسسات من خلال تعزيز أداء الأعمال والتنافسية العالمية. وقد قامت بتطوير نموذج EFQM، وهو إطار عمل إداري يمكن استخدامه للحصول على نظرة شمولية لأي منظمة، بغض النظر عن القطاع، أو الحجم، أو الهيكل أو مدى النضوج وعلى مدى السنوات الـ30 الماضية، قدم النموذج مخططا للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتطوير ثقافة التحسين والابتكار.

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https://www.adpolice.gov.ae/en/strategic/Pages/vision.aspx شرطة أبوظبي

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