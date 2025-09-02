إيزفيز تتعاون مع بلاستيك بانك: تحويل مسار النفايات البلاستيكية المتجهة إلى المحيط من خلال الابتكار المستدام وتمكين المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

في هذا الشهر، توسّع إيزفيز نطاق المبادرة الخضراء بالإعلان عن شراكة عالمية جديدة مع بلاستيك بانك، وهي منصة دولية مكرّسة لتقليل النفايات البلاستيكية. وبناءً على الالتزامات التي أُعلِن عنها في يوم البيئة العالمي في يونيو، تواصل إيزفيز مهمتها تحت شعار الحملة: “معًا من أجل التغيير، زجاجة تلو الأخرى”، من خلال ربط الطموحات البيئية طويلة المدى بالإجراءات العاجلة لوقف تدفق البلاستيك نحو المحيطات، مع ترسيخ القيم البيئية الواعية في جميع مراحل دورة حياة منتجاتها.

في عام 2025 وحده، ساعدت إيزفيز في منع أكثر من 1,000,000 زجاجة بلاستيكية من تلويث المجاري المائية، ودعمت إزالة 20,000 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية من البيئات الهشّة. وقد أثرت هذه الجهود على 29 مجتمعًا في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، محققة تقدمًا ملموسًا في مكافحة التلوث البلاستيكي. ومن خلال نموذج الاقتصاد الدائري المبتكر لبلاستيك بانك، يتم تمكين جامعي البلاستيك المحليين من تحويل النفايات البلاستيكية المهملة إلى موارد قيّمة تعزز سبل العيش، وتبني القدرة على الصمود، وتحمي البيئة.

قال ديفيد كاتز، مؤسس بلاستيك بانك: “مع إيزفيز، نُثبت أن كل إجراء، مهما كان صغيرًا، يمكن أن يحدث تأثيرًا ممتدًا لحماية المحيطات وتكمين المجتمعات. معًا، نُظهر للعالم أن التكنولوجيا يمكن أن تكون قوة من أجل الخير، وأن تشكّل مستقبلًا يزدهر فيه الإنسان والكوكب جنبًا إلى جنب.”

تمتد رؤية إيزفيز إلى ما وراء الشراكات، إذ ترتكز على التزام بتصميم منتجات أذكى وأنظف وأكثر مسؤولية. ففي عام 2024، حققت الشركة إنجازًا مهمًا عبر منع 22.3 طنًا من النفايات البلاستيكية بفضل الاستخدام الواسع للمواد المعاد تدويرها في مجموعة روبوتات التنظيف الخاصة بها. كما تُجسّد الكاميرات المزودة بالبطاريات مثل EB3 هذا النهج البيئي، حيث تجمع بين الطاقة الشمسية لتوفير ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة، مع قابلية لإعادة التدوير تصل إلى نحو 80% من مكوناتها، وجميعها مغلّفة بمواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

ويشمل نهج الاستدامة كل جوانب تغليف منتجات إيزفيز. فمن خلال إعطاء الأولوية للمواد الورقية والمعاد تدويرها، تستغني الشركة الآن عن أكثر من مليون كيس فقاعي شهريًا. كما أسهمت التدابير الإضافية، مثل تبسيط أنماط التغليف واستبدال الملصقات المطبوعة بالنقش بالليزر، في تقليل 1.573 طنًا من الورق في عام 2024، مما يبرز تركيز العلامة التجارية على حلول عملية وذات تأثير كبير.

وقالت صوفي تشانغ، المديرة العالمية للعلامة التجارية في إيزفيز: “نهجنا شامل: نصنع منتجات تُحدث فرقًا حقيقيًا. نحن نؤمن بتقليل البلاستيك بشكل يركز على الإنسان، ويستند إلى التكنولوجيا، وقابل للتوسع عالميًا.”

