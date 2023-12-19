‫إعلان أرقى أفضل 22 مكان للعمل فيها في السعودية عام 2023

الرياض، المملكة العربية السعودية – 19 ديسمبر 2023 – إعلان شركات روشن العقارية وفايزر السعودية والشركة العالمية للصناعات البحرية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وشركة سواني ومركز الاتصال بالمركز الطبي الدولي وشركة جلوبال فارما وشركة كنان وشركة الرمز للخدمات الاستشارية وشركة بداية للتمويل العقاري والشركة المتحدة للمحولات الكهربية (Utec) وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وشركة هوية والشركة الوطنية للإسكان وشركة زيروكس السعودية ومصنع أسمنت الصفوة (Safwacc) والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (Mesccables) وشركة داون تاون السعودية وشركة ريمات الرياض للتنمية (Remat) وبرنامج تنمية (Tanmiah) كأرقى أفضل 22 مكان للعمل فيها في المملكة العربية السعودية للعام 2023 وفق البرنامج المرموق لشهادة أفضل أماكن العمل (Best Places to Work) وهو برنامج اعتماد دولي يتيح للشركات في مختلف البلدان فرصة تقييم جودة ممارسات أفرادها ومعرفة المزيد عن مشاركة العاملين لديهم ومدى رضاهم وتكريم الشركات التي توفر بيئة عمل استثنائية بأرقى معايير ظروف العمل.

وقد حصلت شركة روشن العقارية على المركز الأول تليها شركة فايزر السعودية إحدى الشركات التابعة للشركة الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية. كما أتت الشركة العالمية للصناعات البحرية في المركز الثالث يليها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهو الهيئة المنظمة المسؤولة عن رعاية نخبة أبطال الألعاب وتنمية وتطوير قطاع ومجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية. وقد أتت شركة سواني إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتعزيز نمو قطاع مزارع الإبل السعودية في المركز الخامس وقد أظهرت هذه الشركات إخلاصًا وفيًا لرضاء الموظفين وسلامتهم وتطورهم كما وضعت المعايير التي يجب على الآخرين اتباعها من خلال دعم بيئة عمل إيجابية تعزز النمو والتفوُّق.

وقد حدَّد أحدث بحث وتحليل لأفضل أماكن العمل (Best Places to Work) في ضوء بيئة العمل الحالية ونقص المواهب عدة عوامل تمايز أساسية للمؤسسات السعودية الرائدة، تشمل القيادة المحفزة والبراعة والتركيز على المواهب وإشراك المجتمع. وهذا العام أظهرت أهم 22 شركة ثقافة راسخة لرعاية موظفين حيث ذكر 84% في المتوسط من الموظفين أنهم يشعرون تجاه عملهم بالفخر وأن فريق القيادة محفز لهم وأنهم يشعرون بالرضا عن الطرق التي تسهم بها الشركات في المجتمع المحلي.

بحسب البحث الذي تم إجراؤه في 2023 والذي يغطي أكثر من 100 شركة في المملكة العربية السعودية فإن هذا الجيل الجديد من المواهب السعودية يرغب في العمل في مؤسسات تدعم تطورهم وتتيح أيضًا أفضل ممارسات المساواة والتنوع والاندماج والتفرُّد.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج:

www.bestplacestoworkfor.org