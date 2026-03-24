‫أسبوع قمة المواهب العالمية يتطلع لاستكشاف المواهب المفيدة مستقبلًا في عصر الذكاء الاصطناعي

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire – 24 مارس 2026 – يستضيف مكتب العمل والرعاية الاجتماعية التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بالتعاون مع هيئة هونج كونج لإشراك المواهب، أسبوع قمة المواهب العالمية في هونج كونج. عُقدت الفعاليتان الرئيسيان – منتدى المواهب الدولي ومعرض كارير كونكت – على مدار اليومين الماضيين، وجذبا أكثر من 10,000 مشارك، وبلغ عدد المشاهدات عبر البث المباشر 170,000 مشاهدة، ومن خلال سلسلة من الجلسات الرئيسية، وحلقات النقاش، وفرص التواصل، عززت هاتان الفعاليتان مكانة هونج كونج مركزًا عالميًا بارزًا لتبني المواهب وبوابة البلاد لرعاية أصحاب لمواهب.`

يؤكد البروفيسور كريستوفر أ. بيساريدس، الفائز بجائزة نوبل، على قدرة هونج كونج على جذب أصحاب المواهب ذوي الكفاءات العالية من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تحقيق هدف البلاد لتصبح مركزًا للتكنولوجيا المتقدمة.

كان من بين المتحدثين المرموقين في منتدى المواهب الدولي البروفيسور كريستوفر أ. بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010، وقال في كلمته الرئيسية إن هونج كونج تتمتع بمزايا واضحة في مجالات تقليدية كالتمويل والتجارة، وتضم نظامًا تعليميًا عالمي المستوى. مع التطور السريع للتكنولوجيا المتقدمة في منطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى، ونظرًا لقرب هونج كونج من مدينة شنتشن التي تعد مركزًا لابتكار للأجهزة والذكاء الاصطناعي الصناعي، صارت هونج كونج مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز جاذبيتها لأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم.

أضاف البروفيسور بيساريدس قائلًا: “تتمتع هونج كونج باقتصاد حيوي قائم على الخدمات، وقاعدة مواهب ومستويات إنتاجية عالية الكفاءة، وسياسات حكومية استباقية، وثقافة ريادة أعمال مزدهرة. توضح هذه المزايا الدور الفريد الذي تؤديه هونج كونج في منطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى، وستكون دعامتها الأساسية لاستمرار قدرتها على جذب أصحاب المواهب من شتى العالم “.

أكد البروفيسور بيساريدس أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تأثيرًا شاملًا في جميع مجالات الإنتاج والعمل، وشدد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفته أداة مكملة للموارد البشرية ومصمَّمة لتعزيز الإنتاجية وتحسين رفاهية الموظفين، لا لاستبدال القوى العاملة. توقع البروفيسور بيساريدس أن يكون المتخصصين المهرة في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل المهندسين ومحللي البيانات، في مقدمة المنافسة على جذب أصحاب المواهب من كل أنحاء العالم.

مزايا هونج كونج الفريدة في جذب المواهب العالمية لتحقيق النجاح بثقة

افتتح السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، فعاليات أسبوع المواهب العالمية، وألقى الكلمة الافتتاحية في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض في 18 مارس، وقال إن هونج كونج تشهد نموًا سريعًا بصفتها مركزًا عالميًا لجذب أصحاب المواهب بفضل اعتمادها على استراتيجية شاملة واستشرافية تدمج تنمية المواهب مع التحول الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتعاون الإقليمي. حظيت هذه الجهود بتقدير واسع، حيث احتلت هونج كونج المرتبة الرابعة عالميًا والأولى آسيويًا في تصنيف المواهب العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

قال السيد لي إن هونج كونج ستواصل دعمها للانفتاح وتعميق مشاركتها الدولية والتزامها التام باستراتيجيات التنمية الوطنية. كما سيتم تطوير السياسات في مجالات التعليم والابتكار والبنية التحتية لضمان استمرار قدرة هونج كونج على تبني الأفكار والمشاريع الناشئة، حيث يشعر أصحاب المواهب الوافدين إليها من مختلف بقاع العالم بالترحيب والتقدير والدعم. أكد السيد لي على أهمية المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التكنولوجية، لكن التنمية البشرية تظل الهدف الأسمى، ولذلك سيظل العنصر البشري في صميم رؤية هونج كونج للمستقبل.

في ظل تزايد تطور الابتكار والتكنولوجيا وتنمية المواهب على مستوى العالم، تستفيد هونج كونج – التي تُعد مركزًا إقليميًا لرعاية أصحاب المواهب المتميزة – من أسبوع تنمية المواهب العالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال رعاية أصحاب المواهب، وعرض فرص التنمية المتنوعة، والاطلاع على رؤى قادة الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية حول اتجاهات المواهب المستقبلية.

يركز أسبوع تنمية المواهب العالمية على التطوير المتكامل للتعليم والتكنولوجيا والمواهب، ويتضمن سلسلة من المناقشات والحوارات في جلسات متعددة. كان من بين المتحدثين حتى الآن السيد وينفريد إنجلبرخت-بريسجيس، الرئيس التنفيذي لنادي هونج كونج للفروسية، والسيد جو نجاي، رئيس مجلس إدارة شركة ماكينزي وشركاه في الصين الكبرى، واللذان ناقشا تزايد الطلب على المتخصصين المهرة وتأثير الابتكار على مجال تنمية المواهب في الصين.

تصورات الخبراء والقادة لمستقبل التعليم والتكنولوجيا وتنمية المواهب

عُقدت في المنتدى حلقات نقاش عن مجالات التعليم والتكنولوجيا وتنمية المواهب، وجمعت قادة هذه المجالات بمن فيهم البروفيسور جونج تشيهوانج، رئيس جامعة بكين، والدكتور لين داهوا، المؤسس المشارك ورئيس العلماء في مجموعة سينس تايم المحدودة، والسيدة روتشي أناند، نائبة رئيس حلول المواهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى لينكد إن، ونظر هؤلاء القادة في منظومة المواهب الناشئة، واستكشفوا كيفية التعاون عبر الحدود وبين مختلف القطاعات لتنمية المواهب والمهارات المفيدة مستقبلًا.

خلال أسبوع تنمية المواهب العالمية، استقبلت هيئة هونج كونج لإشراك المواهب نحو 100 ممثل حكومي مسؤول عن تنمية المواهب في البر الرئيسي الصيني ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بالإضافة إلى وفود من جامعات رائدة في البر الرئيسي. تبادل المشاركون في الفعاليات خبرات قيِّمة من مختلف المناطق في مجال جذب أصحاب المواهب والحفاظ عليهم ورعايتهم وتوظيفهم، واستكشفوا استراتيجيات جذب المواهب وتطويرها في إطار الخطة الخمسية الوطنية الخامسة عشرة.

بدأت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في السنوات الأخيرة باتخاذ سلسلة من إجراءات لجذب أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم وتسهيل انتقالهم إلى هونج كونج لتطوير مسيراتهم المهنية والاستقرار فيها.

كان معرض كارير كونكت من أبرز فعاليات أسبوع قمة المواهب العالمية لهذا العام، وأُقيم هذا المعرض بالتزامن مع المنتدى في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض. جمع المعرض ممثلي نحو 70 شركة ومؤسسة تعليمية وتقنية ودائرة حكومية موزعة على خمس مناطق ذات طابع مميز حيث عرضت أحدث سياسات هونج كونج لجذب أصحاب المواهب ومعلومات عن القطاعات، وخدمات دعم الاستقرار، والفرص الوظيفية في منطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى.

يستمر أسبوع قمة المواهب العالمية حتى يوم 29 مارس، وهو يتضمن تسع فعاليات مصاحبة تشمل مؤتمرات إقليمية ومعارض توظيف وحفلات توزيع جوائز الشركات، مما يوفر منصة شاملة للتواصل المهني وتبادل المعلومات، وتشمل هذه الفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة هونج كونج لإشراك المواهب وغرفة التجارة الدولية للشباب في هونج كونج. بالاستفادة من شبكة غرفة التجارة الدولية للشباب في هونج كونج التي تضم أكثر من 150,000 قائد وعضو شاب من 114 دولة ومنطقة حول العالم، ستتواصل هيئة هونج كونج لإشراك المواهب مع أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم وتدعوهم لاستكشاف فرص التطوير في هونج كونج ومنطقة خليج قوانجدونج-هونج كونج-ماكاو الكبرى.

نظرًا للنجاح الذي حققته دورته الافتتاحية في عام 2024، وسَّع أسبوع قمة المواهب العالمية هذا العام نطاق برنامجه ليشمل سلسلة من الفعاليات تتمحور حول التطوير المتكامل للتعليم والتكنولوجيا والمواهب. يأتي أسبوع قمة المواهب العالمية في أعقاب صعود هونج كونج التاريخي إلى المركز الأول في آسيا في تصنيف المواهب العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مما يُبرز جاذبية هونج كونج القوية لأصحاب المواهب على مستوى العالم.

لمعرفة مزيد من العلومات عن أبرز فعاليات أسبوع قمة المواهب العالمية وآراء البروفيسور بيساريدس القيِّمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني gts.hkengage.gov.hk/en/video-gallery أو متابعة هيئة هونج كونج لإشراك المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.

نبذة عن مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب

تلتزم مؤسسة هونج كونج لإشراك المواهب، وهي مكتب تابع لمكتب العمل والرعاية الاجتماعية في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بتعزيز مزايا هونج كونج وفرصها وبرامج اجتذاب المواهب المختلفة في الأسواق العالمية المتنوعة، إلى جانب توفير خدمات دعم شاملة ومتكاملة لأصحاب المواهب الوافدين لتسهيل استقرارهم واندماجهم في البيئة الجديدة من أجل التنمية على المدى الطويل.