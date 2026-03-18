‫Volantio تعلن عن شراكة لمدة ثلاث سنوات مع Saudia لإطلاق منصة لإعادة تخصيص الطلب مدعومة بالذكاء الاصطناعي

منصة إعادة تخصيص الطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُحدِث تحولاً في تجربة البيع بالتجزئة وتجربة الضيوف خلال مرحلة ما بعد الحجز، ما يتيح رحلات أكثر سلاسة وأداءً مُحسّنًا

أتلانتا وجدة، المملكة العربية السعودية, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت Volantio، الشركة الرائدة عالميًا في حلول إعادة تخصيص الطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الطيران، اليوم عن شراكة تمتد لثلاث سنوات مع Saudia Airlines. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستخدم Saudia منصة إعادة تخصيص الطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Volantio، بهدف تحسين الإيرادات والسعة التشغيلية والأداء التشغيلي عبر شبكتها. وستُسهم شراكة Volantio مع Amadeus بشكل كبير في تسريع نشر المنصة وتحقيق القيمة المرجوة منها.

تستخدم منصة إعادة تخصيص الطلب، التي تُعَد من أبرز منتجات شركة Volantio، شبكات عصبية متطورة لتعزيز تحسين الإيرادات خلال مرحلة ما بعد الحجز، وذلك من خلال المطابقة الذكية بين الرحلات التي تشهد طلبًا مرتفعًا والبدائل التي تشهد طلبًا أقل. ويتيح ذلك لشركات الطيران تقديم حوافز مُصَمّمة خصيصًا للمسافرين المرنين، بما يشجعهم على إجراء تغييرات طوعية على الرحلات تسهم في تحسين توازن الشبكة وكفاءة السعة التشغيلية. يستفيد المسافرون من خيارات أوسع ومكافآت مقابل مرونتهم، في حين تحقق شركات الطيران تحسنًا في اقتصاديات الوحدة.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال Lloyd Misquitta، نائب رئيس إدارة الإيرادات في شركة Saudia: “بينما تواصل شركة Saudia تحويل تجربة البيع بالتجزئة وتجربة الضيوف، تتيح لنا تقنية إعادة تخصيص الطلب من Volantio نهجًا استباقيًا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين استغلال السعة، وتعظيم الإيرادات على نطاق واسع”. وتابع: “ومن خلال تقديم مكافآت للضيوف المرنين في وقت مبكر من الرحلة، يمكننا تعزيز الأداء والموثوقية وتحسين تجربة العملاء بشكل عام”.

كما قال Azim Barodawala، الرئيس التنفيذي لشركة Volantio: “تفخر شركة Volantio بالشراكة مع Saudia، التي تتمتع بتاريخ حافل بالابتكار يمتد لأكثر من 80 عامًا”. “ومن خلال دمج منصة إعادة تخصيص الطلب الخاصة بنا، يمكن لشركة Saudia تقديم مزايا لضيوفها، مع تحقيق ميزة مستدامة في كلٍ من الإيرادات والأداء التشغيلي”.

تعزز هذه الشراكة من الحضور العالمي لشركة Volantio وترسخ مكانتها باعتبارها الشريك الأكبر والأكثر موثوقية في العالم في مجال حلول إعادة تخصيص الطلب. واستكمالاً للتوسع السابق في منطقة الشرق الأوسط مع flyadeal، العلامة التجارية منخفضة التكلفة التابعة لشركة Saudia، تواصل Volantio دعم شركات الطيران الرائدة في تحسين الإيرادات والكفاءة التشغيلية عبر أسواق متنوعة.

نبذة عن Volantio

تُعَد Volantio الشركة الرائدة عالميًا في برمجيات إعادة تخصيص الطلب في قطاع السفر، حيث توظف الذكاء الاصطناعي لتحويل مرونة المسافرين إلى زيادة في الأرباح وتحسين تجربة العملاء. وتعتبر عمليات إعادة تخصيص الطلب هي الاتجاه القادم في مجال تحسين الإيرادات والأداء التشغيلي، إذ تسهم في زيادة كفاءة استغلال السعة، وتحسين تجربة العملاء، وخفض انبعاثات الكربون لكل راكب.

تُعَد Volantio أكبر مزود لبرمجيات إعادة تخصيص الطلب وأكثرها خبرة وحصولاً على الجوائز، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 15 شركة طيران حول العالم، من بينها Southwest Airlines وAir Canada وAlaska Airlines وJapan Airlines وAeromexico. وقد تلقت Volantio دعمًا ماليًا من Amadeus وIAG وSKY VC وQantas وAlaska Airlines، كما أبرمت شراكات رسمية مع Amadeus وNavitaire وPROS. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة volantio.com.

نبذة عن Saudia

تُعَد Saudia (Saudia Airlines) الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست الشركة عام 1945، ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. واستثمرت Saudia بشكل كبير في تحديث أسطولها من الطائرات، وتدير حاليًا واحدًا من أحدث الأساطيل يضم 149 طائرة. تخدم شركة الطيران شبكة خطوط عالمية واسعة تغطي نحو 100 وجهة عبر أربع قارات، بما في ذلك جميع المطارات المحلية البالغ عددها 26 مطارًا في المملكة العربية السعودية.

كعضو في International Air Transport Association (IATA) وArab Air Carriers Organization (AACO)، انضمت Saudia أيضًا إلى تحالف SkyTeam، ثاني أكبر تحالف طيران في العالم، منذ عام 2012.

حصلت Saudia مؤخرًا على جائزة ” أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف” لعام 2025 ضمن جوائز Skytrax، كما حلت في المركز 17 في التصنيف العالمي لشركات الطيران. بالإضافة إلى ذلك، حلت Saudia في المرتبة الأولى عالميًا من حيث الالتزام بمواعيد الرحلات (OTP)، وفقًا لتقارير Cirium. وتم تكريم Saudia في جوائز APEX World Class 2026، حيث حصلت على لقب “شركة طيران عالمية المستوى” للسنة الخامسة على التوالي، وجائزة “الأفضل في خدمات تجربة الضيوف” للسنة الثانية على التوالي.

