‫:VinFast VF 8 الجمع بين العمل والترفيه العائلي في سيارة دفع رباعي كهربائية

من المتوقع أن يكون أداء سيارات الدفع الرباعي الفخمة اليوم أفضل من أي وقت مضى. وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يتجاوز هذا التوقع بشكل متزايد ما هو أبعد من القيادة نفسها وصولًا إلى تجربة الملكية التي تصاحبها.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة 20 – Media OutReach Newswire – يوليو 2026 – هناك سبب في أن تظل سيارات الدفع الرباعي الفخمة هي السيارات المفضلة في غالبية أنحاء الشرق الأوسط. يقضي الناس هنا أوقاتًا كثيرة في سياراتهم، مسافرين بين المدن، ومتنقلين بين الاجتماعات، لا يفكرون في شيء سوى القيادة لمئات الكيلومترات خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة.

فالسيارة هي المكان الذي تُجرى فيه المكالمات الجماعية بين الاجتماعات، وفيها ينام الأطفال على المقعد الخلفي أثناء العودة للمنزل، وفيها تتبدى بهدوء العديد من لحظات الحياة اليومية الاعتيادية. وهذا هو أيضًا سبب ميل المشترين في المنطقة إلى تفضيل دفع المال مقابل الأداء والراحة معًا، بدلًا من دفعه مقابل قوة السيارة أو علامتها التجارية الفخمة.

وقد جعلت السيارات الكهربية اتخاذ هذه القرارات أكثر اختلافًا حتى، فمنذ وقت ليس ببعيد، كان الحوار عن السيارات الكهربية كثيرًا ما يركز إلى حد كبير على حجم البطارية ومسافة القيادة ومدة الشحن. لا تزال هذه الأسئلة مهمة، ولكن وبصورة متزايدة يطلب المشترون أيضًا وضوح الصورة حول تجربة الملكية بعد تسليم السيارات، ويطالبون تحديدًا بتوفير وسائل شحن مناسبة وخدمات صيانة مباشرة ودعم طويل المدى.

عند النظر من خلال هذا المنظور ربما كان أكثر شيء يثير الاهتمام في سيارة VinFast VF ليس أيٍ من مواصفاتها. وإنما طريقة التي تعاملت بها الشركة مع تجربة الملكية المحيطة بها.

صممت دار التصميم الإيطالية الأسطورية بينينفارينا (Pininfarina) سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل من الفئة الرابعة، التي تجمع بين التصميم الفخم والاستخدام العملي اليومي. مع مدى قيادة يصل إلى 493 كم على مدى القيادة الأوروبي الجديد لدورات القيادة (NEDC)وقوة تصل إلى 402 حصان من خلال نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك، تعمل سيارة VF 8 بنفس الكفاءة في الوطن أيضًا وتتحرك في زحام المدن أو في الرحلات الأطول في أنحاء المنطقة. صممت مقصورة القيادة الفسيحة بها وتقنيات مساعدة السائق نصف الآلية وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 15.6 بوصة مع وضع الراحة في الاعتبار، سواء استغرقت الرحلة عشرين دقيقة أم ساعتين.

يستفيد المشترون أيضًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضمان عشر سنوات على السيارة، وضمان عشر سنوات على البطارية بلا حدود للمسافة التي تقطعها السيارة بها، والمساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخمس سنوات من الصيانة المجانية لمسافة تصل إلى مئة ألف كيلومتر. هذه المزايا هي جوهر تجربة امتلاك سيارات كهربائية، لاسيما لمن يشتري واحدة للمرة الأولى. نفاد الشحن قبل اجتماع مهم أو القلق من العثور على الدعم أثناء القيادة لمسافات طويلة هما تحديدًا نمطي المخاوف التي يمكن أن تجعل المستهلكين يترددون في التحوُّل نحو السيارات الكهربية.

على مستوى العالم تستثمر VinFast استثمارات ضخمة في النظم المحيطة بسياراتها. أوائل هذا العام، وقعت الشركة اتفاقيات مع تسعةٍ وعشرين شريكًا دوليًا في مجال خدمات ما بعد البيع كجزء من خطتها لتوسيع شبكة خدماتها العالمية لتشمل أكثر من 1100 ورشة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا خلال عام 2026. تشمل المبادرة برنامج تدريب عالمي موحد للفنيين بالإضافة إلى تحديثات البرامج وفحص البطاريات والدعم الفني خلال فترة الملكية.

تعمل شركة VinFast في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الطاير للسيارات (Al Tayer Motors) لتوفير خدمات دعم محلية بعد البيع لتعزيز شبكة خدماتها من خلال شركاء محليين من أصحاب الخبرات. وفي أوائل هذا العام، وقعت الشركة أيضًا مذكرة تفاهم مع PlusX Electric إحدى الجهات المزودة لخدمات الشحن المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) لإمداد نظام الشحن لديها بمحطات شحن متنقلة ومحطات شحن حسب الطلب وخدمات شحن على جنبات الطرق في حالات الطوارئ.

فمن عدة أوجه ما زال سوق السيارات الكهربية في الشرق الأوسط يخطو أولى خطواته. لدى المشترون خيارات أكثر من أي وقت مضى لكن التوقعات تزداد بنفس المعدل. لا يُعالج تطوير سيارة دفع رباعي كهربائية تنافسية إلا جزء من المعادلة؛ فقد يكون ضمان تجربة ملكية سلسة أمراً حتميًا بنفس القدر في نهاية المطاف.

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