‫VinFast تنضم للمنافسة على التوسع في أسواق السيارات الكهربية في دولة الإمارات العربية المتحدة

هانوي، فيتنام – Media OutReach Newswire 23- يونيو 2025 – مع تحرك دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات وعزيمة باتجاه مستقبل تصبح الهيمنة فيه للكهرباء، ترسخ شركة VinFast تواجدها تماشيًا مع طموحات الحكومة والتحرك باتجاه ما يفضله المستهلكون.

بهذه الطريقة ستسير السيارات الكهربية في شوارع دولة الإمارات العربية المتحدة مع تنافس شركات السيارات الكهربية على جذب انتباه السائقين المحليين. يشمل ذلك بعض الدول البعيدة مثل فيتنام كما هو الحال مع سيارات VinFast، التي تفتتح معارض لها وتستضيف حفلات إطلاق العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

من السهل معرفة السبب في ذلك. تُظهر توقعات السوق أن عائدات سوق السيارات الكهربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستصل إلى 1.95 مليار دولار بحلول عام 2025[1]. وعلى ما يبدو أيضًا أن الناس مستعدون أيضًا للتغيير. في استبيان أجرى عام 2024 اتضح أن 73% من سكان دولة الإمارات يرغبون في شراء سيارات كهربية، 50% من المشاركين في الاستبيان يدفعهم لذلك التبشير بتكنولوجيا متطورة وتحسين كفاءة الوقود بنسبة (35%) ووظائف الأمان والسلامة المتطورة.[2]. ينظر نصف عدد المشاركين في الاستبيان تقريبًا إلى السيارات الكهربية على أنها هي مستقبل وسائل المواصلات، مع عزم 37% منهم شراء واحدة في المستقبل القريب. بالنسبة لبعض أوائل المستهلكين المستقبل هنا بالفعل بزيادة قدرها 23.6% في استخدام مرافق شحن السيارات الكهربية بحلول أوائل عام 2025، وفقًا لهيئة كهرباء ومياه دبي[3].

تقدِّر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الزخم وتعمل وفقه. توفر دبي أماكن انتظار مجانية لأصحاب السيارات الكهربية وتتيح لوحات سيارات إضافية من Salik بالإضافة إلى توسعها في مرافق الشحن. وقد اقترح أحد الخبراء إنشاء حارة للسيارات الكهربية فقط على طريق الشيخ زايد إذا ما أرادت الحكومة تحقيق هدفها أن تكون نصف السيارات التي تسير على طرقاتها سيارات كهربية بحلول عام 2050[4].

في هذا الإطار تتنافس الشركات الناشئة على جزء من سوق دولة الإمارات العربية المتحدة متحديةً الشركات التقليدية في مجال تصنيع السيارات بأساليب تصميم عصرية ومواصفات عالية التقنية وأسعار تنافسية. يمثل صعود سيارة VinFast نموذجًا لهذه الموجة الجديدة لشركات تصنيع السيارات.

وقد نجحت سيارة VinFast في سوقها الأصلي في فيتنام الدولة التي لا صلة تاريخية بينها وبين تصنيع التقنيات المتطورة في بناء سلسلة إمداد للسيارات الكهربية بمعدل تصنيع محلي 60% تستهدف أن يصبح 80% بحلول عام 2026.

وقد أصبحت العلامة التجارية مؤخرًا أفضل ماركات السيارات الفيتنامية مبيعًا عام 2024، يرجع الفضل في ذلك إلى النظام المتكامل للسيارة الكهربية الذي يشمل انتشار مرافق الشحن على نطاق واسع وسياسات ما بعد البيع الراسخة. وقد أصبح هذا القبول المحلي نقطة انطلاق للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

يُمثل موديل سيارة VF 8 من VinFast أول ظهور للعلامة التجارية على مستوى العالم، ويتميز بعناصر تصميم فخمة وتكنولوجيا ذكية متقدمة تواكب ما يفضله سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الاستدامة والفخامة معًا.

توفر سيارة VF 8 معايير أداء لا تضاهى بالإضافة إلى تغطية تأمينية للسيارة هي الأولى في مجالها لمدة عشر سنوات أو مائتي ألف كيلومتر، عشر سنوات وتغطية تأمينية غير محدودة للبطارية بغض النظر عن المسافة المقطوعة ودعم شامل لخدمات ما بعد البيع. تُعجب طريقة التصميم المعدل للسيارة وحزمة التقنيات المتطورة بما في ذلك بما في ذلك مجموعة الأجهزة المتطورة لمساعدة السائق (ADAS) بأكملها و11 وسادة هوائية السائقين الذين يرون سياراتهم امتدادًا لخيارات نمط معيشتهم.

من المحتمل دخول المزيد من اللاعبين الدوليين سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بجذبهم لذلك الدعم الحكومي وشغف المستهلكين وتطور البنية التحتية. يخلق هذا المزيج الظروف المناسبة للشركات الراغبة في الاستثمار في نجاح طويل الأمد.

في هذا الإطار تثبت شركات السيارات الكهربية الجديدة مثل VinFast من خلال خوضها غمار سوق دولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا، أن بإمكان السيارات الكهربية تحقيق فوائد بيئية وإتاحة تجارب استثنائية رائعة أيضًا.

[1] https://www.dimsumdaily.hk/uae-electric-vehicle-market-set-to-reach-us1-95-billion-by-2025/

[2] https://en.aletihad.ae/news/uae/4505670/uae-residents-show-strong-preference-for-electric-cars–surv

[3] https://www.utilities-me.com/news/dubai-electric-vehicle-dewa-increase

[4] https://www.khaleejtimes.com/business/auto/uae-electric-vehicle-adoption-initiatives-ev-lane?_refresh=true