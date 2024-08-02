‫VinFast تفتتح أول معرض لها في الشرق الأوسط

مسقط، عُمان – Media OutReach Newswire– 2 أغسطس 2024- أعلنت شركة VinFast Auto، الشركة العالمية المصنعة للمركبات الكهربائية وبهوان للسيارات والتجارة ش.م.م بفخر عن الافتتاح الكبير لأول معرض لها في الشرق الأوسط بسلطنة عُمان، ما يمثل علامة فارقة مهمة في توسعها في سوق الشرق الأوسط.

السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة VinFast الشرق الأوسط (الرابع من اليسار)، والشيخ عبدالله بهوان، المدير التنفيذي لشركة بهوان للسيارات والتجارة (الخامس من اليسار)، إلى جانب ممثلين من كلا الطرفين، في حفل الافتتاح الكبير.

يقع معرض VinFast في موقع استراتيجي في قلب مسقط، ويمتد على مساحة 303 أمتار مربعة ويتميز بتصميم عصري وفخم، ويمكن لزوار المعرض التعمق في تجربة تفاعلية مع مركبات VinFast الكهربائية الذكية، بما في ذلك طرز VF 6 وVF 7 وVF 8 وVF 9. تعد مركبات VinFast الكهربائية بتطوير تجربة القيادة للعملاء في عُمان والشرق الأوسط وذلك بفضل تصميمها المبتكر وتقنيتها المتطورة وأدائها المذهل.

بالإضافة إلى تجربة طرز السيارات المعروضة، سيحصل العملاء الذين يزورون معرض VinFast في عُمان على استشارات يقدمها موظفو شركة بهوان الخبراء بكل سرور. بافتتاح أول معرض لها في عُمان، تفي VinFast جديًا بالتزامها بتقديم حلول التنقل المراعية للبيئة والذكية في منطقة الشرق الأوسط.

صرح السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركةVinFast الشرق الأوسط، قائلاً: “يعد الافتتاح الكبير لأول معرض لنا في عُمان إنجازًا مهمًا لشركة VinFast في الشرق الأوسط. من خلال الشراكة مع شركة بهوان للسيارات والتجارة، وهي وكيل رائد ومرموق في عُمان، نثق أن VinFast ستحظى سريعًا بإعجاب المستهلكين في هذا السوق من خلال مركباتها الكهربائية الجذابة والذكية والآمنة”.

صرح الشيخ عبد الله بهوان، المدير التنفيذي لشركة بهوان للسيارات والتجارة: “نحن سعداء بافتتاح أول معرض لشركة VinFast في الشرق الأوسط. يتوافق هذا التعاون تمامًا مع رؤيتنا لتقديم أحدث التقنيات المستدامة للسيارات في عُمان. نحن ملتزمون بإحداث تأثير كبير على سوق السيارات في عُمان من خلال تيسير استخدام المركبات الكهربائية، وسنساهم بالتالي في مستقبل أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة لأمتنا”.

السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة VinFast الشرق الأوسط (على اليسار) والشيخ عبدالله بهوان، المدير التنفيذي لشركة بهوان للسيارات والتجارة (على اليمين) يستمتعان بتجربة طراز VinFast VF 8 المعروض في حفل الافتتاح الكبير.

من المتوقع أن يشهد سوق المركبات الكهربائية في عُمان نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، وقد نفذت الحكومة العمانية عدة مبادرات لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية من أجل التصدي لتغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

في عام 2024، تبذل شركة VinFast جهودًا قوية في الأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، فضلاً عن الدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند. كما أن الشركة تستكشف منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن VinFast

VinFast: (NASDAQ:VFS) شركة تابعة لمجموعة Vingroup JSC، أحد أكبر التكتلات في فيتنام، وهي متخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية، وتهدف إلى جعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع. تتضمن منتجات VinFast اليوم مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية والحافلات الكهربائية. تستعد VinFast حاليًا لمرحلة تطورها التالية من خلال التوسع السريع في شبكة التوزيع والوكالات على مستوى العالم وزيادة قدراتها التصنيعية مع التركيز على الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://vinfast.com/.

نبذة عن شركة بهوان للسيارات والتجارة ش.م.م

شركة بهوان للسيارات والتجارة ش.م.م تابعة لمجموعة بهوان العالمية ش.م.م، وهي كيان مرموق يضم أكثر من 45 شركة تابعة وأكثر من 2000 موظف، وتدير أعمالها في جميع أنحاء سلطنة عمان ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. تمثل هذه المجموعة من الشركات محفظة رائعة تضم أكثر من 40 علامة تجارية عالمية، وتشمل أعمالها المتنوعة مجالات متعددة بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والزراعة والطاقة المتجددة وحلول المطارات والحلول اللوجستية ومعدات نقل الأتربة ومعدات البناء والمعدات الصناعية وخدمات تحصيل الديون وحلول الأمان الراقية وأجهزة المسح والمصاعد وحلول مواقف السيارات، وهذه بعض من مجالات أعمالها الرئيسية ضمن مجالات أخرى.