‫TUMI تحتفل بافتتاح أول متجر رئيسي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أوموتيساندو بمدينة طوكيو

انضم الممثل والمغني الياباني تاكومي كيتامورا إلى تومي لافتتاح المتجر المصمم حديثًا

21 ديسمبر2023 – Media OutReach Newswire – أعلنت TUMI، العلامة التجارية الدولية الرائدة في مجال السفر وأسلوب الحياة والإكسسوارات، اليوم عن افتتاح أول متجر رئيسي لها على الإطلاق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يقع المتجر المصمم حديثًا في أوموتيساندو، إحدى الوجهات الرئيسية للأزياء الفاخرة في طوكيو باليابان، وهو مستوحى من مجموعة 19 Degree الشهيرة للعلامة التجارية، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم. للاحتفال بهذا الإنجاز المهم، استضافت TUMI حدث معاينة حصري لكبار الشخصيات في 20 ديسمبر حضره فيكتور سانز، المدير الإبداعي لـ TUMI، الممثل والمغني الياباني تاكومي كيتامورا, بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين في TUMI، وشركاء الأعمال، وكبار الشخصيات، ووسائل الإعلام من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمؤثرين المحليين.

تصميم متجر فريد مستوحى من مجموعة 19 Degree المميزة من TUMI والعرض الفني لمايكل ميرفي (Michael Murphy)

يمتد المتجر الرئيسي الفريد والملفت للنظر على مساحة أرض تزيد عن 2,000 قدم مربع، ويتميز بمجموعة متنوعة من عناصر التصميم المثيرة. تنبض المعالم المميزة لمجموعة 19 Degree بالحياة على الواجهة ثلاثية الأبعاد التي تتميز بمئات من مصابيح الليد وأكثر من 250 حافة من الألومنيوم وأعمدة داخلية تم إنشاؤها باستخدام تقنية القطع المنحني. في الداخل، تعمل منحوتة الألومنيوم لشكل 19 Degree لفنان الإدراك الحسي مايكل ميرفي على تشكيل صورة وهمية بقطعة الألومنيوم التي تأخذ شكل 19 Degree بحيث تتحول إلى شعار TUMI “T” عندما يتجول المشاهدون حولها.

تظهر لمسات أنيقة على شكل حرف “T” على جميع تركيبات الأرضية، في حين يشمل الاستخدام المبتكر للمواد أرضيات رخامية مطورة ومزيجًا أنيقًا من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والخطوط الدقيقة. تشمل الميزات الأخرى حواف تثبيت منحنية تنشر أجواء دافئة، ومنطقة جلوس دائرية مستوحاة من المعرض الفني مع شاشة رقمية بكامل الارتفاع، وجدار مغناطيسي مع دورات ذات طابع موسمي لإضافة بُعدًا أعلى منحوتة الألومنيوم من تصميم مايكل مورفي.

“يسعدنا أن نكشف النقاب عن متجر TUMI المصمم حديثًا في أوموتيساندو. لا يقتصر الأمر على كونه متجرنا الرئيسي الأول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل يمثل أيضًا أحد أكثر مفاهيم المتاجر الرائدة لدينا على مستوى العالم. لقد أخذنا الجودة الفائقة، والتميز في التصميم، والابتكار التقني الذي يميز TUMI، وأنشأنا تصميمًا فريدًا تمامًا مستوحى من مجموعتنا 19 Degree. قال فيكتور سانز، المدير الإبداعي في TUMI: “بداية من الواجهة المنحوتة ثلاثية الأبعاد إلى المواد المطورة، فإن كل تفصيل وعنصر تم التخطيط له بعناية يتحدث عن تميز علامة TUMI التجارية.

احتفل أصدقاء وشركاء TUMI بأول متجر رئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الطراز الياباني الكبير

في إطار الاحتفال بالافتتاح الرائد، استضافت TUMI حدث معاينة لكبار الشخصيات حضره أكثر من 220 ضيف. وبدأت الاحتفالات بحفل كاغامي بيراكي الياباني الذي قدمه المدير الإبداعي لـ TUMI فيكتور سانز و [تاكومي كيتامورا.

وتضمن الحدث أيضًا عرضًا للدي جيه من كيكي (KEKKE)، ورسمًا فنيًا في الموقع لعطر TUMI للفنان توموكازو فوكوتشي (Tomokazu Fukuchi)، والخطاط هيديا كيتامورا (Hideya Kitamura) لتخصيص دفاتر TUMI الجلدية كهدايا للضيوف. استمتع بعض الضيوف أيضًا برحلة في حافلة TUMI 19 Degree.

نظرة سريعة على مجموعة TUMI الجديدة لربيع 2024

بالإضافة إلى عروض المنتجات الجديدة مثل حقيبة الظهر 19 Degree المصنوعة من الألومنيوم، وحقيبة اليد الصغيرة، وحقيبة الملفات، قدم المتجر الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا نظرة خاطفة على أبرز العناصر من مجموعة TUMI الجديدة لربيع 2024.

أنشطة ترويجية لفترة محدودة للاحتفال بافتتاح المتجر

للاحتفال بافتتاح المتجر، يمكن لأعضاء نادي حصريات TUMI الحصول على حافظة جلدية مجانية للبطاقات عند الشراء بقيمة 1,986 درهم اماراتي تقريبًاا (شامل الضريبة) [1] أو أكثر في الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر 2023، بينما يمكن للعملاء الجدد أيضًا التسجيل كأعضاء نادي حصريات TUMI بحد أدنى للإنفاق قدره1,986 درهم اماراتي تقريبًا(شامل الضريبة) 1للاستمتاع بالعرض الترويجي. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع أعضاء نادي حصريات TUMI على ملصق حصري للعلامة التجارية. يتوفر الاسترداد على أساس أسبقية الحضور ولحين نفاد المخزون. تُطبق الشروط والأحكام.

متجر تومي أوموتيساندو (TUMI Omotesando)

العنوان: 5-9-17 جينجو ماي، شيبويا، توكيو، اليابان

ساعات العمل: الاثنين – الأحد من 11:00 – 20:00

تابع مستجدات TUMI عبر انستجرام وفيسبوك

عن TUMI

تبتكر TUMI منذ عام 1975 منتجات أساسية عالمية خاصة بالأعمال وتناسب السفر وعالية الأداء وفاخرة مصممة لتطوير كافة جوانب الحياة أثناء التنقل، وتيسير ذلك، وإضفاء لمسة جمالية عليه. نمزج بين الوظائف المثالية وروح الإبداع، ونحن ملتزمون بتعزيز الرحلات بوصفنا شريك مدى الحياة للمتنقلين والصانعين الذين يسعون وراء شغفهم. لمعرفة المزيد عن TUMI، تفضل بزيارة www.TUMI.com. يعد اسم TUMI وشعار TUMI علامات تجارية مسجلة لشركة TUMI© 2023، شركة TUMI.

[1] السعر المشار إليه بالدولار الأمريكي يخضع للتغيير بسبب التغييرات في أسعار صرف العملات.