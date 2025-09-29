Patrocinadores da Bitget TOKEN2049 Singapore, acelerando a conscientização sobre o futuro da corretora universal

VICTORIA, Seychelles, Sept. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, tem o prazer de anunciar o patrocínio principal na Token2049 Singapore, usando a principal conferência Web3 da Ásia como plataforma de lançamento para o seu próximo capítulo. Realizada no Sands Expo & Convention Centre de 1 a 2 de outubro de 2025, a Bitget chega à TOKEN2049 com uma visão ousada para redefinir como os mercados digital e tradicional convergem em uma única plataforma.

O destaque da semana será o discurso principal da CEO Gracy Chen no dia 2 de outubro às 12h30 SGT, proferido no TON Stage, intitulado “O futuro não é centralizado – é universal.” Gracy descreverá como a estrutura UEX conecta negociações centralizadas e descentralizadas com ações tokenizadas, ferramentas de IA e custódia híbrida, dando a tônica sobre como será a próxima década do setor.

Além do palco, a presença da Bitget dominará o Sands Expo & Convention Centre com um design de estande que promete ser uma das atrações mais notáveis do evento. Mais do que uma vitrine, a instalação irá incorporar a visão de escala e velocidade da Bitget, oferecendo aos participantes uma visão imersiva sobre o futuro do trading.

Complementando a conferência principal, a Bitget sediará dois eventos paralelos. No dia 30 de setembro, o evento de mídia exclusivo para convidados “Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet” reunirá líderes do setor para uma noite de discussão aberta e franca. Moderado por Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget, o painel contará com Gracy Chen, CEO da Bitget, Jamie Elkaleh, diretor de marketing da Bitget Wallet, Alice Li, sócia-gerente da Foresight Ventures, e Colin Gotra, CEO da Morph, oferecendo uma visão interna de como o modelo de Corretora Universal está remodelando os mercados de criptomoedas. A noite também incluirá uma atualização de roteiro da Bitget Wallet, sinalizando seu próximo capítulo na adoção do Web3. Para encerrar TOKEN2049 em grande estilo, no dia 2 de outubro, a Bitget realizará a “TopGear Night: Bitget Turns 7“, uma celebração que combina entretenimento ao vivo, comunidade global e talento internacional para marcar sete anos de crescimento e inovação.

TOKEN2049 chega em um momento crucial para a Bitget. Tendo introduzido a estrutura da Corretora Universal no início deste mês, a plataforma agora integra tudo, desde criptomoedas e tokens de ações até agentes de trading de IA e liquidez entre cadeias por meio da Bitget Onchain. Com mais de 120 milhões de usuários no mundo todo, a Bitget está posicionando a UEX como mais do que uma plataforma de trading, é um mercado preparado para o futuro, projetado para unir TradFi e DeFi sob o mesmo teto.

“TOKEN2049 é o coração da Web3 na Ásia, e este ano marca um ponto de virada para a Bitget”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Nossa visão de uma Corretora Universal é uma estrutura voltada para unificar mercados fragmentados e construir um ecossistema de trading projetado para as próximas décadas. TOKEN2049 é o palco perfeito para compartilhar essa mensagem.”

À medida que a Bitget entra em seu oitavo ano, a plataforma sinaliza sua intenção não apenas de participar do crescimento do setor, mas de moldar a própria infraestrutura na qual a próxima geração de finanças será executada.

Sobre a Bitget

Estabelecida em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

