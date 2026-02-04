‫OnGreen تعيّن BlueRock Capital Limited كمستثمر استراتيجي لإطلاق منصة Oasis Journey في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 4 فبراير 2026 – أعلنت OnGreen، وهي منصة تكنولوجيا خضراء مدعومة بتقنية Web3 موجهة نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الاثنين أن شركة BlueRock Capital Limited قد وافقت على تقديم استثمار استراتيجي لدعم التوسع الإقليمي.

ستوفر BlueRock Capital Limited تمويلاً مرحليًا محتملاً بمبلغ يصل إلى مليون دولار أمريكي في الشريحة الأولى، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري الاستراتيجي، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، وشبكات الشركاء، وذلك حسبما أفادت OnGreen.

يأتي الاستثمار في ظل سعي الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى تسريع برامج الاستدامة واسعة النطاق، بما في ذلك المبادرة الخضراء السعودية، التي خصصت أكثر من 186 مليار دولار أمريكي للمشاريع البيئية والمتعلقة بالمناخ.

قالت OnGreen إن الشراكة ستدعم نشر منصتها المتكاملة “Oasis Journey”، التي تجمع بين مكافحة التصحر، وتقنيات البناء محايد الكربون، وتحسين الذكاء الاصطناعي، والتحقق القائم على تقنية البلوكتشين.

قال شير علي، الرئيس التنفيذي لشركة BlueRock Capital Limited “يمثل الشرق الأوسط إحدى أكبر فرص التحول الأخضر في العالم، ونحن منجذبون بشكل خاص لمفهوم Oasis Journey الخاص بـ OnGreen – وهو نهج متكامل يربط بين استعادة الأراضي والبناء الأخضر ورصيد الكربون والتحقق الرقمي في دورة اقتصادية واحدة. تتوافق هذه المنهجية الشاملة بشكل مثالي مع رؤيتنا لخلق تأثير تحويلي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

قالت OnGreen إن دعم BlueRock Capital Limited سيعجل من مشاريع التجريب والطرح التجاري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى.

عن OnGreen

OnGreen هي منصة تكنولوجيا خضراء مدعومة بـ Web3 تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الرمل إلى البذرة، ومن البني إلى الأخضر، ومن الصحراء إلى الواحة. من خلال قياس التأثير المُتحقق من البلوكتشين ونموذج نظام Oasis Journey البيئي، تخلق OnGreen تحولاً بيئياً شفافاً وسهل الوصول إليه وموجهاً نحو المجتمع. توفر رموز ESG الخاصة بالمنصة وسجل رصيد الكربون وبورصة الأصول الخضراء البنية التحتية الرقمية لانتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو اقتصاد مستدام.

عن BlueRock Capital Limited

BlueRock Capital Limited هي شركة إدارة صندوق رأس مال مخاطر مقرها دبي، مرخصة وخاضعة للرقابة من قِبل سلطة الخدمات المالية بدبي. وتتمتع بموقع متميز في قلب النظام البيئي المالي والابتكاري بالإمارات العربية المتحدة، حيث تحدد BlueRock Capital Limited الفرص عالية الإمكانيات عبر قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تجلب الشركة خبرة إقليمية عميقة وشبكات استراتيجية للمشاريع التحويلية المتوافقة مع أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية في الشرق الأوسط.