‫LUX Mash-Up: إعادة إنتاج أغاني بوليوود وإضفاء المزيد من الصخب عليها

ابتكرت شركتا لوكس و VML Singapore قوائم تشغيل أغاني ترفيهية تسلط الضوء بقوة على التمثيل الجنسي في أغاني بوليوود الشهيرة

سنغافورة – 6 مايو2025 – لوكس الرمز المثالي للجمال كانت دائمًا وما زالت مناهضةً للتحيز الجنساني. فقد أطلقت لوكس على مدار سنوات حملات لتمكين المرأة ومكافحة التحيز الجنسي. هذا العام تكافح لوكس حملات التحيز الجنسي من خلال الموسيقى.

بالتعاون مع شركة T-Series – عملاق الموسيقى الرائد التي يرأس مجلس إدارتها بوشان كومار من خلال كتالوج ثمين له صداه لدى مجموعة عريضة متنوعة من الجماهير – يمثل هذا التعاون خطوة جريئة ذات صدى ثقافي في دفع التحاور حول المساواة والاحترام.

فبدلًا من تجاهل هذه التغيرات الثقافية الدقيقة اختارت لوكس أن تبدأ شرارة الحوار وتقدِّم منظورًا جديد كليًا. فمن خلال العمل مع VML Singapore وشريكها الميداني EYP Creations والتعاون مع فرق الدي جي النسائية الرائدة في الهند مثل – DJ Pearl و DJ Tashi و Dr Sangria – ظهرت للعلن حفلات LUX Mash-Up لتشجيع الارتكاز على الرسائل التي تتضمنها أغانٍ شهيرة.

تضمنت فقرات حفلات Mash-Up أغاني شهيرة من بوليوود بكلمات حماسية تخلق تفاعل ديناميكي بين الأصوات الشهيرة وبين التصورات المسقبلية. هدف المشروع هو إتاحة ألحان وكلمات تحد من الوصف ترعى فهمًا أكثر اختلافًا.

تعيد حفلات lUX Mash-Up صياغة الأغنيات الشهيرة وتوزيعها من جديد وتدعو المستمعين للتفكر في رسائلها الضمنية وتشجع على تفسير أكثر تعزيزًا لهذا الإنتاج الثقافي.

شاهد منشوراتهن هنا:

https://www.instagram.com/reel/DJEFplhKPr3/?igsh=d2kzdHNza2pzb2Ix

https://www.instagram.com/reel/DJEKAcsJyPy/?igsh=MTFkZ2Q3dTBtb3MwMg==

https://www.instagram.com/reel/DJETTKutQUC/?igsh=ZHJob3NtejNkaWt1

“الموسيقى هي العاطفة. الموسيقى هي الذاكرة. قالت السيدة هينوتي جوشي المدير الإداري العالمي في شركة VML Singapore: من خلال الارتقاء بالسردية التي نرقص من أجلها ونحتفي بها يمكننا صياغة رؤية أشمل وأكثر تمكينًا للنساء وجمالهن ونقاط القوة لديهن. صرح السيد ماركو فيرسولاتو، رئيس قسم خدمة العملاء في VML Singapore قائلًا: لقد أردنا من خلال حفلات LUX Mash-Up مكافحة التحيز الجنسي دون وعظ لدفع الناس للتحرك ودفعهم للتفكير دون أن تفوتهم حفلة واحدة.

وقد تضمنت الحفلات مقطوعات من منصات رقمية ومحتوى تفاعلي على الإنترنت أتاح للحملة الدمج فعليًا مع حفلات مشاهير الهند محققةً المتعة وإثارة الفكرة معًا.

ترتكز هذه الحملة الترفيهية على التزام لوكس منذ زمن بعيد بتمكين المرأة وترويج سرديات تقافية إيجابية.

نبذة عن لوكس

تحتفي لوكس بالجمال والنسوية منذ عام 1925. نحن نؤمن أن الجمال هو سلاح المرأة ومصدر قوتها. ووسيلتها التي تعبر بها دون حرج. سنواصل مساعدة النساء في كل مكان للتغلب على التمييز الذي يواجهنه في المنزل وفي العمل وفي المجتمع بأسره.