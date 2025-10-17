‫CGTN: Peng Liyuan تدعو إلى توفير مزيد من الفرص للنساء والفتيات من خلال التكنولوجيا

نشرت CGTN مقالة عن Peng Liyuan، زوجة الرئيس الصيني Xi Jinping والمبعوثة الخاصة لمنظمة اليونسكو UNESCO لتعزيز تعليم الفتيات والنساء، برفقة Sima Bahous، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة UN Women، حيث حضرتا معرضًا يسلّط الضوء على تقدم الصين في مجال التمكين الرقمي والذكي للنساء والفتيات في بكين. ومن خلال إبراز تصريحات Peng خلال الفعالية، واستعراض جهود الصين في تمكين النساء والفتيات من خلال التكنولوجيا، تؤكد المقالة دعوة البلاد إلى بناء مستقبل حافل بالفرص في عصر الذكاء الرقمي، وتعزيز التقدم العالمي للمرأة.

بكين، 15 أكتوبر, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — تم تكريم البروفيسور Wang Xiaoyun من جامعة Tsinghua كواحدة من الفائزات الخمس بجوائز 2025 L’Oreal-UNESCO For Women في مجال العلوم في شهر مايو، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجال التشفير والرياضيات التشفيرية. وقد أشارت منظمة الـ UNESCO إلى أن الأبحاث الرائدة التي أجرتها Wang ألهمت العديد من النساء لمتابعة مسيرتهن المهنية في مجالي الرياضيات والأمن السيبراني.

تُعد Wang رائدة من بين نحو 40 مليون امرأة يعملن في مجالي العلوم والتكنولوجيا في البلاد، حيث تظهر إسهاماتهن بوضوح في المشاريع الوطنية الكبرى والمجالات المتقدمة. ويشكّلن معًا ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة في مجالي العلوم والتكنولوجيا في الصين.

وقد صرحت Peng Liyuan، زوجة الرئيس الصيني Xi Jinping، يوم الثلاثاء قائلة “إن سعي الصين لتطوير التكنولوجيا الرقمية والذكية يعيد تشكيل أنماط حياة النساء والفتيات، ويخلق لهن فرصًا أوسع للتنمية في عصر الذكاء الرقمي”.

وقد أدلت Peng، المبعوثة الخاصة لمنظمة الـ UNESCO لتعزيز تعليم الفتيات والنساء، بهذه التصريحات خلال زيارتها مع Sima Bahous نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية UN Women لمعرض في بكين يستعرض تقدم الصين في مجال التمكين الرقمي والذكي للنساء والفتيات، وذلك على هامش اجتماع القادة العالميين بشأن قضايا المرأة.

تمكين النساء والفتيات من خلال التكنولوجيا

وتماشيًا مع النمو السريع للتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي، أطلقت الصين مبادرات تعتبر بمثابة إرشادات لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في المناطق الريفية، وخطة عمل لتحسين الثقافة والمهارات الرقمية، بما في ذلك جهود تعزيز التعليم والتدريب المهاري للنساء.

فعلى سبيل المثال، تتجه مزيد من النساء في المناطق الريفية — بعد تلقيهن تدريبًا مكثفًا في مجال التجارة الإلكترونية — إلى الانخراط في الاقتصاد الرقمي، ويلعبن دورًا مميزًا في جهود الصين الرامية إلى انتشال السكان من الفقر وإنعاش المناطق الريفية. وتُظهر الإحصاءات أن النساء يشكّلن الآن أكثر من نصف رواد الأعمال في قطاع الإنترنت في الصين.

في الصين، تمثّل النساء اليوم أكثر من نصف طلاب التعليم العالي، ونحو 43 في المئة من القوى العاملة، كما يتزايد تأثيرهن في مجالات الإدارة والعلوم والأعمال والرياضة.

وقالت Peng إنها تتطلع إلى العمل مع الجميع من أجل بناء مستقبل حافل بالفرص في عصر الذكاء الرقمي، وتعزيز التقدم العالمي للمرأة.

تعزيز تنمية المرأة على الصعيد العالمي

من الرؤية إلى التنفيذ، واصلت الصين دعم الجهود العالمية لتنمية المرأة، مؤكدة التزامها كدولة كبرى بتمكين النساء في جميع أنحاء العالم.

لقد درّبت الصين أكثر من 200,000 امرأة من أكثر من 180 دولة وإقليم، ونفّذت أكثر من 100 برنامج تدريبي متخصص للنساء والأطفال في دول الجنوب العالمي Global South، وأنشأت مركز Global Exchange and Cooperation Center for Digital Empowerment of Women لتعزيز الثقافة الرقمية وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء حول العالم.

وبوصفها داعمًا نشطًا لقضايا المرأة، قدّمت الصين منذ عام 2015 تبرعات بلغت قيمتها 20 مليون دولار لصالح UN Women. وبالتعاون مع منظمة الـ UNESCO، أنشأت الصين جائزة Prize for Girls’ and Women’s Education لتعليم الفتيات والنساء، وقامت بتمويل مشاريع في إفريقيا تُعنى بتعزيز التعليم الرقمي والصحي للفتيات.

ومن خلال صندوق Global Development and South-South Cooperation Fund، نفّذت الصين مشاريع موجهة للنساء تزيد قيمتها على 40 مليون دولار في أكثر من 20 دولة.

لقد أشادت Bahous بالإنجازات اللافتة التي حققتها الصين في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، ودعم التنمية الشاملة للمرأة، وحماية حقوقها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل تمكين النساء والفتيات لتحقيق التنمية الكاملة في عصر الذكاء الرقمي.

