أصدرت CGTN تحليلاً متعمقًا يرسم خريطة للمشهد الإقليمي الصيني لقوى الإنتاج النوعية الجديدة. من خلال تجميع تقارير العمل الحكومية من 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء بر الصين الرئيسي، توضح المقالة كيف تتطور أهم مراكز الابتكار في الصين – منطقة الخليج الكبرى، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة بكين وتيانجين وخبي – إلى “فسيفساء ابتكار” متكاملة. مع قرب انعقاد الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني “الدورتان” لعام 2026، تقدم هذه المقالة للجمهور العالمي نافذة على السنوات الخمس المقبلة من الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية المتخصصة في الصين.

بكين،, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — في حفل مهرجان الربيع لهذا العام، لم يسرق الأضواء المغنون ولا ممثلو الكوميديا، بل فرقة من الروبوتات الراقصة والمؤثرات البصرية المولدة بالذكاء الاصطناعي من “Seedance 2.0.” وكما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية مؤخرًا، أصبحت الصين أول دولة تتجاوز 5 ملايين براءة اختراع محلية سارية، حيث تمتلك ما يقرب من ثلاثة أخماس براءات اختراع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ثلثيها في الروبوتات.

ومع ذلك، لكي نفهم كيفية عمل هذه الحيوية الابتكارية بشكل حقيقي، فعلينا أن ننظر فيما وراء أضواء النيون في الحفل وأن نتعمق في تقارير العمل الحكومية الغنية بالبيانات التي صدرت عن الجلسات الإقليمية للمجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الدورتان) في جميع أنحاء البلاد. تكشف هذه التقارير أن استراتيجية الصين للتكنولوجيا لم تعد تأخذ شكل المونوليث من أعلى إلى أسفل، بل أصبحت على شكل “أحجية صلبة” ممتدة ذات طابع محلي للغاية حيث تقوم كل مقاطعة – بما في ذلك المناطق ذاتية الحكم والبلديات – بشق مكانتها الخاصة في سعيها للوصول إلى قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة – وهو اختصار للصناعات عالية التقنية وعالية الكفاءة التي تعطي الأولوية للابتكار على النمو التقليدي شديد التلوث.

ثلاثة محركات للتكامل

الاتجاه الأبرز في تقارير هذا العام هو “تكتل” الابتكار. تتطور مراكز القوة التقليدية – منطقة الخليج الكبرى، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة بكين وتيانجين وخبي – من مجرد مناطق اقتصادية إلى ممرات ابتكار متكاملة.

منطقة الخليج الكبرى: تقع منطقة الخليج الكبرى على ساحل الصين الجنوبي، وتركز على “الاختبار المتوسط” – الجسر بين النموذج المبدئي للمختبرات والمنتج الشامل الذي يتم طرحه في السوق. ومع بلوغ إنتاج الطائرات بدون طيار 90% من إجمالي الإنتاج الوطني، والروبوتات الصناعية 40%، تُضاعف منطقة خليج قوانغدونغ الكبرى جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي المُدمج واستكشاف أعماق البحار.

دلتا نهر اليانغتسي: تمتد هذه المنطقة من الساحل الشرقي للصين، وتلعب دور مختبر بحث وتطوير ضخم واحد. تدفع شنغهاي حدود واجهات الدماغ والحاسوب وشبكات الجيل السادس، بينما تحولت آنهوي – التي كانت تُعرف بجذورها الزراعية التقليدية – إلى مركز للحوسبة الكمية والاندماج النووي. وتتصدر مقاطعة جيانغسو، على نحو واضح، البلاد من حيث عدد الشركات الناشئة المحتملة التي يتجاوز رأسمالها مليار دولار، مع التركيز على المنتجات “الثلاثة الجديدة” وهي السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية.

منطقة بكين-تيانجين-خبي: لا تزال بكين تمثل القشرة الدماغية للأمة، حيث حققت إنجازات بارزة في مجال تطوير 210 تقنية رائدة حاسمة العام الماضي. يتحوّل التركيز نحو التآزر مع قطاع التصنيع في تيانجين – وعلى وجه التحديد في مجال الحوسبة الموثوقة – والبنية التحتية الرقمية المزدهرة في منطقة شيونغان الجديدة في خبي.

قفزة رقمية للعمق الاستراتيجي

تُفنّد التقارير الإقليمية أيضًا الاعتقاد السائد بأن التكنولوجيا المتقدمة حكرٌ على الساحل. إن حركة “التوجه غربًا” للبيانات والطاقة الخضراء في أوجها، مدفوعة بالمبادرة الوطنية “بيانات الشرق، حوسبة الغرب”.

وتستغل منغوليا الداخلية وقويتشو مناخهما البارد والطاقة منخفضة التكلفة ليصبحا المراكز الرقمية الأساسية في البلاد. وصل حجم القدرة الحاسوبية في منغوليا الداخلية إلى مستوى مذهل بلغ 220,000 بيتافلوب، بينما اجتذبت مقاطعة قويتشو أكثر من 150 شريكًا في النظام البيئي السحابي لشركة Huawei.

كما أصبحت نينغشيا وتشينغهاي، اللتان كانتا تشتهران في السابق بالفحم أو الملح، الآن مركزين للهيدروجين الأخضر والحوسبة الخالية من الكربون. وتقوم نينغشيا ببناء “وادي الهيدروجين والأمونيا”، بينما تتجاوز القدرة المركبة للطاقة النظيفة في تشينغهاي الآن 93 بالمائة، مما يغذي جيلاً جديدًا من مراكز البيانات الخضراء.

التخصص الإقليمي والخطة الخمسية الخامسة عشرة

اللافت للانتباه هو التخصص الدقيق لكل مقاطعة. تراهن مقاطعة شانشي على ليزر الأتوثانية؛ وتستغل مقاطعة شاندونغ شريطها الساحلي لإطلاق الأقمار الصناعية البحرية، حيث تم إطلاق 137 قمرًا صناعيًا حتى الآن من ميناء الفضاء الشرقي؛ وتقوم مقاطعة هوبي بتحويل “وادي البصريات” الخاص بها إلى مركز عالمي epicenter للإلكترونيات الضوئية.

هذا الحراك المحلي ليس وليد الصدفة. إنه الأساس الذي تقوم عليه الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي تضع الاكتفاء الذاتي التكنولوجي عالي المستوى في صميم عملية التحديث في الصين. بحلول عام 2026، يتمثل الهدف في ضمان أن تشكل هذه التجمعات المحلية – سواء كانت الآلات الزراعية الذكية في هيلونغجيانغ أو سلسلة الإلكترونيات “core-light-screen-touch” في جيانغشي – شبكة وطنية مرنة.

الطريق إلى جلسات “الدورتان” البرلمانية الوطنية

يُعد هذا الحراك المحلي بمثابة مقدمة حاسمة لجلسات المجلس الوطني لنواب الشعب واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الدورتان) لعام 2026، والمقرر افتتاحهما في بكين يومي 4 و5 مارس. بينما يجتمع المشرعون والمستشارون من جميع أنحاء البلاد، فإن الإشارات الواردة من المقاطعات واضحة: لقد تحول التركيز من النمو التداركي إلى وضع حدود الصناعات المستقبلية. بحلول الوقت الذي سيُعقد فيه الاجتماع الوطني في بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستكون هذه “الأحجيات الصلبة” الإقليمية قد تم ربطها معًا بشكل رسمي، لصياغة المخطط الاستراتيجي لعصر الصين القادم من الاكتفاء الذاتي.

