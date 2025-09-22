CGTN: تعزيز “قوة النساء”: Peng Liyuan تدعو إلى تمكين النساء من خلال تعليم العلوم

نشرت CGTN مقالًا عن حفل توزيع جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education لعام 2025، الذي تزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق الجائزة، وأُقيم في بكين يوم الجمعة. يتناول المقال الدور الحاسم الذي يضطلع به تعليم العلوم في تمكين الأجيال القادمة من النساء بالمعرفة والقدرة الابتكارية اللازمة في عصر تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

بكين, Sept. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — في المناطق الريفية بأوغندا، واجهت الفتيات المراهقات في السابق خيارًا صعبًا: إما ترك المدرسة والزواج المبكر، أو مواصلة الدراسة في فصول دراسية تفتقر إلى المرافق الصحية والأمان. لكن هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيًا. قام برنامج “تعزيز المساواة في المدارس الإفريقية” (Promoting Equality in African Schools – PEAS) بإنشاء مدارس آمنة تراعي الفوارق بين الجنسين وتدعم صحة الفتيات وكرامتهن. يستفيد ما يقرب من 300,000 طالب وطالبة سنويًا في أوغندا وزامبيا وغانا من هذا البرنامج.

في زامبيا، تروي حملة تعليم الإناث (Campaign for Female Education – CAMFED) قصة مشابهة عن التحول. فمنذ عام 2001، مكّنت مبادرتها لمساعدة الفتيات على تجاوز العقبات التي تعيق التعليم الثانوي أكثر من 617,000 شابة في المناطق الريفية من إكمال تعليمهن. ومن خلال تزويدهن بمهارات القيادة والعمل المجتمعي، أصبح العديد من الخريجات قدوات في القرى التي كانت البنات فيها أول من يُحرم من التعليم قبل فترة ليست ببعيدة.

هذه هي نوعية القصص التي تحتفي بها جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعليم الفتيات والنساء United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Prize for Girls’ and Women’s Education، والتي احتفلت بمرور عشر سنوات على تأسيسها في بكين يوم الجمعة. هذا العام، تم تكريم مشاريع من كينيا ولبنان.

Peng Liyuan، زوجة الرئيس الصيني Xi Jinping والمبعوثة الخاصة لمنظمة اليونسكو UNESCO لتعزيز تعليم الفتيات والنساء، وAudrey Azoulay، المديرة العامة لليونسكو، قدّمتا الجوائز للبرنامجين.

وجّهت Peng رسالة لاقت صدى يتجاوز حدود الحفل خلال كلمتها. قالت إنه مع دخول العالم عصر الذكاء الاصطناعي والتغيرات التكنولوجية السريعة، يجب تمكين النساء من خلال تعليمهنّ العلوم.

قالت: “يجب أن نولي اهتمامًا أكبر بتعليم العلوم للنساء”، ودعت إلى تمكين النساء من المعرفة والمهارات التكنولوجية والقدرة على الابتكار. وأكدت Peng قائلة: “يجب أن نسعى جاهدين لضمان تمكّن النساء من احتضان الثورة التكنولوجية وخلق حياة مُشبعة ومرضية.”

إن إنجازات الصين في تعزيز التنمية الشاملة للمرأة، وخاصة في مجال التعليم، تعزز رسالة Peng. ووفقًا للبيانات الرسمية، بحلول عام 2024، كانت البلاد قد أغلقت فجوة النوع الاجتماعي في التعليم بشكل فعال: حيث شكلت الفتيات 47.3 في المئة من طلاب رياض الأطفال، و46.98 في المئة في التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات، و49.3 في المئة من طلاب المرحلة الثانوية. في التعليم العالي، شكلت النساء 50.76 في المئة من الطلاب الملتحقين، بزيادة قدرها 14.15 نقطة مئوية منذ عام 1995.

وبعيدًا عن الأرقام والإحصائيات، أطلقت الصين سلسلة من البرامج لتشجيع مشاركة الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. على سبيل المثال، في عام 2018، أطلقت China Women’s Development Foundation برنامج “Exploring the Future” للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عامًا، حيث تم تعريفهن بمختبرات أفضل الجامعات والمعاهد البحثية. حتى الآن، استكشف أكثر من 8,200 طالبة مجالات متنوعة من الهندسة الميكانيكية إلى الفيزياء الحيوية، وقمن بتطوير مشاريع تربط بين التعلم داخل الفصول الدراسية والتطبيقات العملية في العالم الحقيقي.

في حفل يوم الجمعة، شكرت Azoulay الصين على دعمها المستمر لمنظمة اليونسكو UNESCO وجهودها العالمية في تمكين النساء والفتيات.

ومنذ استضافة مؤتمر النساء العالمي World Conference on Women الرابع في بكين عام 1995، اتخذت الصين خطوات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي. ووفقًا للورقة البيضاء الصادرة عن مكتب معلومات مجلس الدولة the State Council Information Office يوم الجمعة، شاركت الصين في تأسيس جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education، ودعمت 100 من مشاريع “الصحة الأمومية والطفولة” (Maternal and Child Health)، و100 من مبادرات “الحرم المدرسي السعيد” (Happy Campus)، وأطلقت العديد من برامج التدريب المهني للنساء والفتيات. ومن خلال هذه المبادرات، ساعدت الصين في تدريب أكثر من 200,000 امرأة من أكثر من 180 دولة ومنطقة.

قالت Peng: “لطالما أولت الصين أهمية كبيرة لتعزيز تعليم العلوم للنساء”. وأضافت: “نتطلع إلى تعميق التعاون مع اليونسكو UNESCO والأطراف المعنية لتعزيز بناء القدرات في تعليم العلوم للنساء بشكل شامل ورفع مستوى تعليم العلوم للنساء معًا.”

