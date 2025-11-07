Axi تشارك في ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025

شركة الوساطة ستعرض برنامج Axi Select المبتكر لتخصيص رأس المال، وفرص الشراكة ضمن برامج الوسطاء المُعرِّفين والشركاء المنتسبين، وغيرها من البرامج

سيدني , Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Axi، الشركة الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت بعقود الفروقات (CFD) وتداول العملات الأجنبية (FX)، عن مشاركتها في ملتقى أسبوع جدة للتكنولوجيا المالية 2025، والمقرر عقده في يومي 16 و17 نوفمبر في Hilton Jeddah بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

سيحظى المشاركون في الفعالية بفرصة استكشاف تجربة التداول عبر منصة Axi، والتعرّف على كيفية تنمية أعمالهم في برامج الوسطاء المُعرِّفين والشركاء المنتسبين والاستفادة من عروض حصرية متاحة فقط خلال الفعالية، واكتشاف كيف يمكنهم أن يصبحوا متداولين مُمَوَّلين من خلال برنامج الشركة الرائد لتخصيص رأس المال، Axi Select – والذي يتيح الحصول على تمويل رأسمالي بمبلغ يصل إلى مليون (1) دولار أمريكي – والمزيد من الفرص الأخرى. قالت Hannah Hill، رئيسة قسم العلامة التجارية والرعاية في Axi: “ندعو المتداولين لزيارة فريقنا في الجناح رقم A6 واكتشاف ميزتهم التنافسية في التداول مع Axi“. وأضافت: “انطلاقًا من التزامنا بتزويد متداولينا وشركائنا بالأدوات والفرص اللازمة لتسريع نمو إمكاناتهم، نقدم خلال ملتقى هذا العام فرصًا حصرية لا تفوتوها“.

كما يمكن لعشاق كرة القدم زيارة جناح Axi لاستكشاف تفاصيل الشراكة طويلة الأمد بين شركة الوساطة ونادي Manchester City، الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ثماني مرات. وستُعرض مقتنيات حصرية للنادي، بالإضافة إلى تمائم النادي لالتقاط الصور التذكارية، وسيحظى الحضور بفرصة الفوز بجوائز رائعة مقدمة من شركة الوساطة.

في أكتوبر، شاركت Axi في معرض Forex Expo Dubai 2025، وحصلت على جائزة* “أفضل تجربة تداول”. وإلى جانب هذا التكريم، حصدت شركة الوساطة أيضًا عدة جوائز مرموقة* في القطاع، بما في ذلك “الوسيط الأكثر موثوقية”، و”وسيط العام”، و”شركة التداول الخاصة الأكثر ابتكارًا” من Finance Feeds، وجائزة “أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من Global Forex Awards، وهو ما يبرز الفلسفة التطلعية للشركة ورؤيتها المستقبلية لصناعة التداول.

حول Axi

تُعدّ Axi علامة تجارية عالمية لتداول العملات الأجنبية (FX) والعقود مقابل الفروقات (CFD) عبر الإنترنت، ولديها آلاف العملاء في أكثر من 100 دولة حول العالم. تقدم Axi العقود مقابل الفروقات (CFDs) لعدة فئات من الأصول، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية، والأسهم، والذهب، والنفط، والقهوة، وغيره المزيد.

لمزيد من المعلومات أو للتعليقات الإضافية من Axi، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

برنامج Axi Select متاح حصريًا لعملاء شركة Axi. تنطوي العقود مقابل الفروقات (CFDs) على مخاطر استثمارية عالية. قد لا يتوفر هذا المحتوى في منطقتك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة الخاصة بنا.

*تم منح الترخيص لمجموعة شركات Axi.

