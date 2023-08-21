‫200 متجراً جديداً و مساعدات تصل لـ 10 ملايين درهم إماراتي: مجموعة أباريل تواصل تحقيق رؤيتها في النصف الاول من 2023

تتمحور استراتيجية مجموعة أباريل في النصف الأول لعام 2023 حول التوسع والازدهار على الصعيد التجاري وتنفيذ العديد من الخطط على صعيد المسؤولية المجتمعية للشركات

شهد النصف الأول من عام 2023 توسعاً ملحوظاً لمجموعة أباريل بافتتاحها 200 متجر جديد في شتى الأسواق العالمية. ويساهم هذا النمو الملموس في ترسيخ مكانة مجموعة أباريل الريادية في عالم الأزياء والموضة.

علق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، على هذا النجاح الباهر بقوله ” مع التغيير السريع في وقتنا الحالي، فإن مجموعة أباريل لا تكتفي بالتأقلم فقط بل تقلب الموازيين مع كل متجر جديد تقوم بافتتاحه ومع كل مبادرة تديرها فيها. نتخطى التوقعات ونؤكد على التزامنا بالمساهمة في التميز العالمي وريادة مجال الاستدامة. تتجسد رؤيتنا في جهودنا المنصبة نحو نقلة نوعية مبتكرة ومسؤولة في عالم الأزياء والموضة وتحقيق إنجازات تفوق التوقعات.”

وفيما يتعلق بتحقيق المسؤولية المجتمعية للشركات، كان دور مجموعة أباريل محورياً وفعالاً من خلال تقديم تبرعات مالية تصل إلى 2,200,772 درهماً إماراتياً،وتبرعات عينية تفوق 68024 وحدة، ساهمت في تغيير حياة 66316 شخصٍ. علاوةً على ذلك، شارك 771 موظفاً من مجموعة أباريل شخصياً وبشكل فاعل في مبادارات المسؤولية المجتمعية للشركات.

وواصلت المجموعة انجازاتها الإنسانية من خلال تعهدها بتقديم 10 مليون درهم لحملة ” وقف المليار وجبة ” خلال الخمس سنوات المقبلة. تأتي هذه الحملة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسيداً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجوع في العالم ومد يد العون لمن هم أقل حظاً.

تتربع الاستدامة على رأس قائمة أولويات مجموعة أباريل وحققت في هذا الخصوصالإنجازات التالية:

تتوافق رؤية مجموعة أباريل مع رؤية الحكومة الإماراتية في تحقيق الصافي الصفري بحلول العام 2050.

يضمن التعاون مع مبادرة” تحالف الإمارات للعمل المناخي” التحرك بوتيرة أسرع لتحقيق الصافي الصفري.

تم إطلاق العديد من مبادرات محاسبة الكربون والنطاق الأول والثاني والثالث وتم الوصول إلى نتائج مهمة جداً سيعلن عنها في لاحقاً تحضيراً لمبادرة SBTi.

تم إنشاء لجنة الاستدامة المكونة من أصحاب المصلحة والرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل والرئيس التنفيذي الماليوالهادفة لتحقيق المستقبل الأكثر استدامة.

يعتبر الحصول على تمويل مرتبط بالاستدامة خطوة في بالغ الأهمية.

تخطط مجموعة أباريل لتحقيق العديد من الأهداف المهمة مثل ال تحقيق الصافي الصفري والحياد الكربوني وإطلاق برامج الطاقة الصديقة للبيئة، والتمسك بحقوق الإنسان في العمل، وإيجاد حلول للمياه صديقة للبيئة. كما وتستمر مجموعة أباريل في سعيها المستمر لتقديم التوعية بخصوص التغير المناخي لموظفيها.

تستمر رؤية المجموعة في التزامها الدؤوب لتحقيق النمو وتغيير المفاهيم السائدة في هذا المجال.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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