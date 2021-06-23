‫تُقدم شركة Space Perspective الرائدة أول تجربة رحلات فاخرة إلى الفضاء في العالم حتى تُعيد تخيل إثارة استكشاف الفضاء

يعرض الإطلاق التجريبي لسفينة الفضاء نبتون وان في فلوريدا مناظر خلابة من الفضاء ويُنذر بفرصة لحجز مقعدك الآن لعام 2024

نيويورك, 23 يونيو 2021 /وكالة أنباء PR/ — تقديم حقبة جديدة في تجارب السفر الفاخر: Space Perspective هي الرحلة الأكثر جمالًا في العالم إلى الفضاء. يمكن لمغامري السفر الآن حجز مقعد على سفينة الفضاء نبتون والاستمتاع بإطلالات بزاوية 360 درجة تطل على كوكب الأرض من ارتفاع 20 ميلاً/ 30 كم في رحلة فاخرة مدتها ست ساعات. يمكن لما يصل إلى ثمانية ضيوف الاستمتاع بكبسولة مجهزة بشكل جميل، ومزودة بـ بار وحمام، مقابل 125,000 دولار لكل منهما.

عبر اتباع بنات أفكار خبراء السفر إلى الفضاء جين بوينتر وتابر ماك كالوم، تريد Space Perspective أن يختبر المزيد من الأشخاص مناظر تغير الحياة من الفضاء والتي لم يكن الوصول إليها متاحًا حتى الآن إلا لرواد الفضاء – مما يجعل ذلك ممكنًا من خلال تطبيق تقنية الطيران التي تستخدمها ناسا على نطاق واسع لسنوات عديدة .

هذه الفرصة التحويلية، التي تتيح الحجوزات الآن للرحلات الجوية في وقت قريب في أواخر عام 2024، توسع من إمكانية استكشاف الفضاء لقطاع أكبر من الجمهور مما كان ممكنًا تاريخيًا. وللأشخاص الفضوليين حول استكشاف الفضاء الذين كانوا يعتبرون الأمر محفوفًا بالمخاطر أو باهظ التكلفة يمكنهم الآن تجربة سفر مليئة بالفرح إلى الفضاء بصعود آمن ولطيف. وتتمكن المركبة الفضائية الغير مسبوقة نبتون والتي تعمل بالضغط من نقل الركاب برفق إلى الفضاء لتعرض مناظر خلابة أثناء دورانها في منحنيات الأرض.

سيصعد مستكشفو الفضاء الذين يصنعون التاريخ في سفينة الفضاء نبتون من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء الشهير. وسيُحلق ثمانية ضيوف، برفقة طيار، فوق 99٪ من الغلاف الجوي للأرض ثم ينحدرون لمدة ساعتين للاستمتاع بتجربة فريدة بالمحيط الحيوي لكوكبنا من نوافذ المشاهدة الواسعة للكبسولة المريحة.

على عكس الصواريخ الفضائية الشاقة والمكلفة ماديًا، تعيد المركبة الفضائية نبتون كتابة قواعد اللعبة الهندسية: فهي لا تستخدم الدفع الصاروخي ولا تسارع قوة الجاذبية. تبعث على البهجة بحد ذاتها، هذه التجربة تدعو إلى منظور مختلف تمامًا عندما تأخذك خلال طبقات الغلاف الجوي، مؤطرًا بالخط الأزرق الرفيع أدناه وسواد الفضاء أعلاه. هذا التذكير العميق بمدى ارتباطنا مع جميع الكائنات الحية – وفقًا لمعظم رواد الفضاء الذين جربوه – يغير الحياة بشكل عميق؛ ويعمل على تلاشي الحدود والاختلافات.

سيتم تنظيم كل رحلة بشكل شخصي من خلال برامج توفر تجارب حسب الطلب من البداية إلى النهاية، بدءًا من لقاء رواد الفضاء المشاهير وحتى اصطحاب حفلات الزفاف إلى آفاق جديدة.

Space Perspective هي أول شركة إطلاق مركبات فضائية تطير من Space Coast Air وميناء فضائي، ويقعا بالقرب من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. بدأت رحلة اختبار نبتون وان الافتتاحية لبرنامج اختبار مكثف يجعل من سفينة الفضاء نبتون طريقة آمنة للغاية للسفر إلى الفضاء. تضمن Space Perspective السلامة من خلال تطبيق تكنولوجيا الطيران التي استخدمتها ناسا والهيئات الحكومية العالمية لعقود من الزمن، بدعم من طاقم عالمي تم اختياره بعناية كجزء لا يتجزأ من جميع رحلات بالون الفضاء البشرية على مدار الخمسين عامًا الماضية.

تسعى جين بوينتر وتابر ماك كالوم، الزوجان وراء فكرة Space Perspective، في مهمة لدعوة المزيد من الناس – بما في ذلك العلماء والفنانين – لركوب موجة تاريخ الفضاء وتحويل وجه التاريخ من خلال رؤية أرضنا الجميلة من الفضاء.

يعزي الفضل إلى الزوجين في الكشف عن بعض الإنجازات الأكثر بروزًا في مجال ابتكار واستكشاف الفضاء في العشرين عامًا الماضية: إتقان التقنيات التي شوهدت في محطة الفضاء الدولية، والعمل كمستشارين تقنيين في رحلات الفضاء البشرية التابعة لـ إيلون ماسك قبل تأسيسه لشركة سبيس إكس، وتحقيق الرقم القياسي العالمي للمدير التنفيذي لشركة جوجل آلان إيوستاس لرحلات الفضاء البشرية – 136,000 قدم مدفوعة بواسطة بالون فضاء في عام 2014.

السفر إلى الأماكن التي لم يسبق لها مثيل من قبل بإطار يُتيح الوصول إليها بالكامل، تضع Space Perspective معيارًا جديدًا في تجارب الرفاهية خارج هذا العالم. يُرجى زيارة www.spaceperspective.com لحجز مقعدك.

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Space Perspective

Space Perspective هي تجربة السفر للفضاء الأكثر رفاهية في العالم. وهي تدعو أشخاصًا أكثر مما سبق على مدار التاريخ لتجربة منظور جديد ومثير للدهشة يعمل على توسيع أفاق الوعي البشري – عبر الصور البانورامية المبهجة بشكل لا يصدق وحجم الأرض من الفضاء. يمتد غلافنا الجوي لمئات الأميال في الفضاء، وتطير المركبة الفضائية نبتون لتغطي 99٪ منه.

تثبيت قدم جديدة في التجارب المثيرة خارج هذا العالم، بحلول أواخر عام 2024، سترافق Space Perspective مستكشفي الفضاء في رحلة سلسة إلى الفضاء داخل كبسولة نبتون التي تعمل بالضغط ويتم دفعها ببالون فضاء عالي الأداء ولا تعتمد على استخدام وقود الصواريخ، وسيتمكن المستكشفون من مشاهدة العالم من آفاق جديدة من خلال نوافذه الواسعة. تعيد الرحلة المريحة للغاية التي أصبحت في متناول الجميع والتي تستغرق ست ساعات تحديد معنى السفر إلى الفضاء والعجائب التي سيتمتع بها المسافر العصري.

انطلاقاً من مركز كينيدي للفضاء، سيقود رحلة Space Perspective جين بوينتر وتابر ماكالوم، النجمان البارزان في هذا المجال، وطاقمهما الخبير الذي كان جزءًا لا يتجزأ من جميع رحلات بالون الفضاء البشرية في الخمسين عامًا الماضية. أطلق على بوينتر وماكالوم لقب “سادة طبقة الاستراتوسفير” من قبل بلومبيرغ بيزنس ويك، وشغل ماكالوم منصب رئيس اتحاد رحلات الفضاء التجارية.

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