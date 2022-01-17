‫العلامة التجارية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والإنجاز في قطاع التجارة الإلكترونية نيكست سمارت شيب (NextSmartShip) تدخل في شراكة مع الشركة العملاقة لينك ميد (LyncMed) المعنية بمعاملات الشركات في مجال التجارة الإلكترونية الطبية

حل نيكست سمارت شيب (NextSmartShip) لمنصات معاملات التجارة الإلكترونية بين الشركات لتوسيع نطاق الوصول العالمي

شنجن، الصين، 17 يناير، 2022 /PRNewswire/ — نيكست سمارت شيب (NextSmartShip) ، وقعت، وهي شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات الإنجاز لبائعي التجارة الإلكترونية في العالم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة لينك ميد (LyncMed)، وهي منصة رائدة لمعاملات الشركات في التجارة الإلكترونية العالمية في مجال الأدوات الطبية.

بموجب هذه الشراكة، ستمكن نيكست سمارت شيب (NextSmartShip) منصة لينك ميد (LyncMed) من أجل توسيع انتشارها العالمي من خلال خبرتها اللوجستية الرائدة في الصناعة وفي الشحن ومنصة البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بالجيل التالي – الإنجاز .

لقد شهدت التجارة الإلكترونية العالمية نموًا استثنائيًا منذ تفشي الجائحة. دُفعَت منصات جديدة، مثل شوبيفاي (Shopify) وووكمرس (WooCommerce) ووكس (Wix) ووالمارت (Walmart) وحتى منصات معاملات الشركات إلى مرحلة نمو أسرع، حيث لعبت شركات الشحن دورًا أساسيًا.

أصبح <حل نيكست سمارت شيب> خيارًا لمزيد من منصات معاملات الشركات بفضل قدراته الشاملة والمبتكرة وخبرته المتعمقة التي تخدم أكثر من 1000 علامة تجارية دولية في البيع المباشر إلى المستهلك (DTC). ويتميز بـ:

97٪ تغطية عالمية مع أكثر من 70 من أفضل شركاء النقل الدوليين؛

منصة البرمجيات كخدمة ( SaaS ) من الجيل التالي الداعمة لتوصية المسارات، وتقدير الرسوم، والتوزيع الذكي للمخزون، وتحديثات التتبع السلس، إلخ؛

) من الجيل التالي الداعمة لتوصية المسارات، وتقدير الرسوم، والتوزيع الذكي للمخزون، وتحديثات التتبع السلس، إلخ؛ مجموعات أدوات واجهة برمجة التطبيقات ( API ) المفتوحة التي تتيح الاندماج السهل في منصات معاملات الشركات؛

) المفتوحة التي تتيح الاندماج السهل في منصات معاملات الشركات؛ خوادم مخصصة تضمن نقل البيانات بسرعة، واستقرار، وأمان؛

خدمات ذات قيمة مضافة عالية؛

تجربة شاملة: اشترِ من آلاف البائعين (داخل الصين) وقم بالتوصيل عالميًا؛

تجربة دفع سلسة داعمة لنماذج الفواتير المرنة؛

خدمة عملاء عالية التصنيف.

“تأمل منصة لينك ميد (LyncMed) في تلبية مزيد من المتطلبات العالمية من خلال حل لوجستي مستقر، وفعال، وكامل، وكذلك مرن، وهو بالضبط ما يمكن أن يقدمه <حل نيكست سمارت شيب>. إن العمل مع لينك ميد (LyncMed) أكثر من رائع لتسريع التحول في صناعة الأجهزة الطبية”.

“لقد تم اختيارنا كمزود لحلول الشحن لما يقرب من عشرة منصات تجارة إلكترونية مماثلة بين الشركات على مستوى العالم. ويثبت ذلك ندرة <حل نيكست سمارت شيب>. نقدم جزيل الشكر لجميع الشركاء على ثقتهم ونأمل أن نساعد المزيد من الشركات التجارية المتشابهة في النمو والتوسع”. هذا ما صرحه ويليام يو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة نيكست سمارت شيب.

لعرض مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www. nextsmartship.com

نبذة عن شركة نيكست سمارت شيب ( NextSmartShip )

تعد نيكست سمارت شيب (NextSmartShip) شركة لوجستية عالمية تركز على التكنولوجيا، وتسعى جاهدة لمساعدة العلامات التجارية ذات الأحجام المختلفة للبيع مباشرة إلى المستهلك على الارتقاء بشركات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم إلى شيء كبير تالي.

مع لمحة تاريخية قصيرة من عام 2019، ساعدت الشركة الآلاف من العلامات التجارية العالمية للبيع مباشرة إلى المستهلك على تحقيق نمو استثنائي من خلال خدمات الشحن الاحترافية، والمستقرة، وميسورة التكلفة. وتقدم الآن أكثر من مليون حزمة سنويًا إلى وجهات دولية.