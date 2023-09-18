وفد الإمارات العربية المتحدة يزور مجمع هونغ كونغ للعلوم خلال قمة الحزام والطريق للكشف عن فرص جديدة للتعاون والتطوير في مجال الابتكار والتكنولوجيا

تشكيل علامة فارقة في العصر الذهبي لعلاقات الشرق الأوسط وهونغ كونغ

وزير الاقتصاد الإماراتي يترأس وفدًا إلى مجمع هونغ كونغ للعلوم كجزء من خط سير رحلته في هونغ كونغ لحضور قمة الحزام والطريق في نسختها الثامنة.

10 شركات التقت مع الوفد حيث تضمن اللقاء اجتماعات مع الشركات الإماراتية التي أعربت عن اهتمامها بشراكات محتملة.

هونغ كونغ م.إ.خ -18 سبتمبر 2023 – استقبلت مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وفدًا رسميًا من الإمارات العربية المتحدة بقيادة وزير الاقتصاد مما يشكل علامة فارقة في العصر الذهبي لعلاقات الشرق الأوسط وهونغ كونغ وتعزيزًا لتعاون النظام الإيكولوجي للابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ مع الشرق الأوسط.

معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري يترأس وفدًا رسميًا في زيارة إلى مجمع هونغ كونغ للعلوم بما فيه مركز الروبوتات الطبية متعدد القياسات تحت مبادرة InnoHK (من اليسار) معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، معالي القنصل العام للإمارات العربية المتحدة بهونغ كونغ الشيخ سعود علي المعلا، البروفيسور صموئيل او، مدير مركز الروبوتات الطبية متعدد القياسات، الدكتور صني تشاي، رئيس مجلس الإدارة، ألبرت وونغ، المدير التنفيذي، و المهندس والدكتور هل يو، الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات لمجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

كان معالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في هونغ كونغ لحضور قمة الحزام والطريق التي دامت ليومين، وزار مجمع العلوم كجزء من خط سير رحلته. وجاءت الزيارة بعد قيام وفد بزيارة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير بقيادة الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، وحضرها رئيس مجلس إدارة مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، دكتور صني تشاي.

زار الوفد المرافق –الذي تضمن ممثلين من القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة- مركز الروبوتات الطبية متعددة القياسات التابع لمبادرة InnoHK، بالإضافة إلى مركز الخبرة لمجمع العلوم. كما التقوا بكبار المسؤولين التنفيذيين لمجمعات العلوم والتكنولوجيا بما فيهم دكتور تشاي، والرئيس التنفيذي، ألبرت وونغ لمناقشة كيفية فتح أفاق جديدة للمشاريع التقنية وكذلك استكشاف فرص التنمية ذات المنفعة المتبادلة.

التقى الوفد بشركات من مجمع العلوم وشبكة خريجيها بغرض التوسع في الإمارات العربية المتحدة. تتضمن الشركات كورنرستون روبوتيكس، وإف جيه ديناميكس، وفلوشيب، وفريد، ولالاموف، وميت ذا نيكست، وبرينتيكس، ورايس روبوتيكس، وسينس تايم، وسمارت مور. كما أجرت شركات محددة مناقشات منفصلة مع الشركات الإماراتية التي أبدت اهتمامها بشراكات محتملة.

قال المهندس والدكتور، هل يو، الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات بمجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: “الابتكار والتكنولوجيا لا يهدئان. ولهذا تلتزم مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا بتكريس مواردها لبناء جسور للمشاريع التقنية لتمهيد الطريق لفرص هائلة والنجاح طويل المدى. تٌعد الإمارات العربية المتحدة سوق عالمية ومتقدمة رقميًا توفر فرص توسع مذهلة، في حين أن هونغ كونغ هي مركز دولي للابتكار والتمويل يمكنها تسريع الرحلة من مرحلة البدء إلى مرحلة التوسع. وأنا على ثقة من أننا سنرى المزيد من الفرص للتعاون والشراكات ذات المنفعة المتبادلة.”

قال معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري: “الحزام والطريق هي واحدة من أهم ممرات التنمية الاقتصادية في العالم الآن، ونحن ممتنون لترحيب وحفاوة هونغ كونغ بالإمارات العربية المتحدة. وبوصفها مركز آسيا العالمي للابتكار والتمويل، تُعد هونغ كونغ وجهة جذابة للمشاريع التقنية حيث يتم احتضانها وتنميتها وتوسيعها. وفي قلب ذلك تقع مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وبالربط بين النظام الإيكولوجي للابتكار والتكنولوجيا الخاص بهونغ كونغ ومثيله الخاص بالإمارات العربية المتحدة، تنفتح الأبواب لفرص جديدة بين أسواقنا وخارجها.

ملحق – قائمة الشركات

Cornerstone Robotics (كورنرستون روبوتيكس) FJ Dynamics International Limited (إف جيه ديناميكس انترناشونال ليمتد) Floship (فلوشيب) FreeD Group Limited (فريد جروب ليمتد) Lalamove (لالاموف) Meat The Next (ميت ذا نيكست) Prenetics (برينتيكس) Rice Robotics (رايس روبوتيكس) SenseTime (سينس تايم) SmartMore (سمارت مور)

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