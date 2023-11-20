‫موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions) تعمل على زيادة التركيز على السلامة والأمن

تبني الشركة نظام بيئي للسلامة والأمن لربط وكالات ومؤسسات السلامة العامة للمساعدة في حماية الأشخاص والممتلكات والأماكن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – EQS Newswire 20 نوفمبر 2023 – أعلنت موتورولا سوليوشنز (www.MotorolaSolutions.com) تقدمها في بورصة نيويورك، احتفالًا بتحولها المستمر والهادف الذي يركز على السلامة والأمن. بالأمس، أعلنت الشركة عن عرض علامتها التجارية الجديدة، “الحل الأكثر أمانًا” (Solving for safer)، والذي يسلط الضوء على تركيزها الشديد على إيجاد حلول لمجتمعات ومدارس وشركات أكثر أمانًا.

قال جريج براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موتورولا سوليوشنز “نعبر اليوم من تاريخنا الحافل نحو مستقبل أقوى. وأضاف “يحق لكل شخص أن يشعر بالأمان في مجتمعه ومدرسته ومكان عمله، ولكن هذا ليس هو الواقع في كثير من الأحيان”. “حيث إن الطريقة التي تساعد بها موتورولا سوليوشنز في الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات والأماكن أصبحت أكثر شمولاً من أي وقت مضى. وفي حين أننا ندرك أن التكنولوجيا ليست الطريقة الوحيدة لمستقبل أكثر أمانًا، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا، وهدفنا هو جعل هذه التكنولوجيا أفضل ما يمكن أن تكون عليه.”

استثمرت موتورولا، المعروفة تقليديًا باتصالات السلامة العامة، حوالي 12 مليار دولار أمريكي في البحث والتطوير العضوي وعمليات الاستحواذ على مدار السنوات التسع الماضية لإنشاء محفظة تقنية قوية تشمل اتصالات المهام الحرجة، وأمن الفيديو، والتحكم في الوصول، وحلول مراكز القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الحلول تعاونًا أقوى بين وكالات ومؤسسات السلامة العامة، وربط المحتاجين بأولئك الذين يمكنهم تقديم المساعدة. على سبيل المثال، يمكن لمعلم المدرسة الضغط على زر الذعر على الهاتف أثناء حالة الطوارئ والذي يمكنه إخطار سلطات إنفاذ القانون تلقائيًا، وتفعيل الإغلاق، ومشاركة بث الفيديو المباشر مع المستجيبين الأوائل، وإرسال إشعارات جماعية.

أدى تحول موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions) الذي يركز على السلامة العامة وأمن المؤسسات إلى زيادة كبيرة في إجمالي سوقها القابلة للتوجيه والذي من المتوقع أن تصل إلى 66 مليار دولار في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يعد نموها في مجال أمن الفيديو، والتحكم في الوصول، ومركز القيادة، والخدمات أمرًا كبيرًا ويمثل الآن حوالي 50% من إيرادات الشركة. لمعرفة المزيد حول النظام البيئي للسلامة والأمن في موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)، يُرجى زيارة: https://apo-opa.co/3sDpg6x.

توزعها مجموعة إيه بي أو (APO) نيابة عن موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)

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للتواصل الإعلامي:

إلفان ليندبرج (Elvan Lindberg)

موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)

الهاتف المحمول: 448893 707 46+

البريد الإلكتروني: elvan.lindberg@motorolasolutions.com

حول موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)

تقدم موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions) حلولاً أكثر أمانًا. نبني التقنيات ونربطها للمساعدة في حماية الأشخاص والممتلكات والأماكن. وتتيح حلولنا التعاون بين وكالات ومؤسسات السلامة العامة، وهو أمر بالغ الأهمية لاتباع نهج استباقي للسلامة والأمن. تعرف على المزيد حول كيفية تقديمنا للحلول من أجل مجتمعات ومدارس ومستشفيات وشركات أكثر أمانًا – أكثر أمانًا في كل مكان – من خلال هذا الرابط www.MotorolaSolutions.com.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الفيدرالي المعمول به. يتم تقديم هذه البيانات وفقًا لأحكام الملاذ الآمن في القانون الخاص لإصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية لعام 1995، وتتضمن بشكل عام كلمات مثل “يعتقد” و”يتوقع” و”ينوي” و”نتوقع” و”تقديرات” وتعبيرات مماثلة. هذه البيانات التطلعية هي بيانات غير بيانات الحقائق التاريخية وقد تتضمن، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بالتوقعات الحالية للشركة فيما يتعلق بإجمالي السوق القابلة للتوجيه لعام 2024. تسري جميع المعلومات الواردة في هذا البيان اعتبارًا من تاريخه. ولا تنوي الشركة، ولا تتحمل أي واجب، لتحديث هذه المعلومات لتعكس الأحداث أو الظروف المستقبلية. تخضع النتائج الفعلية لعدد من المخاطر والشكوك وقد تختلف ماديًا عن التوقعات والمعتقدات الحالية التي تمت مناقشتها في هذا البيان الصحفي. بعض العوامل والمخاطر والشكوك المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الصريحة أو الضمنية في أي بيانات تطلعية، تشمل تلك الموجودة تحت عنوان “عوامل الخطر” “Risk Factors” في التقرير السنوي للشركة بالنموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريرها ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للفترة ربع السنوية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وكل منهما موجود في ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) ومتاح على موقعها الإلكتروني على www.SEC.gov.