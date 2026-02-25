مقاهي الشرق الأوسط تحقق مراكزًا في قائمة أفضل مئة مقهى في العالم لعام 2026

شهدت نسخة هذا العالم ستة مقاهي من المنطقة لتضمن مراكزًا في قائمة أفضل مئة مقهى

سنغافورة Media OutReach Newswire –- 25 فبراير 2026 – أعلنت النسخة الثانية من قائمة أفضل مئة مقهى في العالم لعام 2026 مع DaVinci Gourmet تصنيفها الدولي للمقاهي في مسابقة CoffeeFest Madrid لعام 2026 في 16 فبراير 2026. يمثل هذا العام لحظات فارقة في الشرق الأوسط. فقد ضمنت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزين في قائمة أفضل مئة في العالم لتعزز مركزها كمحور تجمع سريع النمو متخصص في القهوة. أيضًا فقد حققت قطر وعُمان أول مركزين لهما على الإطلاق في التصنيف العالمي كما عاد مقهى Meet Lab Coffee التركي للقائمة، تأكيدًا لتنامي تواجد المنطقة على الساحة العالمية للقهوة.

أكدت القائمة على بزوغ عواصم دولية جديدة للقهوة المتميزة وعززت أيضًا تواجد تجمع دولي دائم التنوع والابتكار يضم الولايات المتحدة التي تترأس التصنيف باختيار تسع مقاهي منها في القائمة وكذلك أمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق الأوسط.

مقاهي الشرق الأوسط التي حققت مراكزًا ضمن تصنيف أفضل مئة:

مقهى Benchmark Coffee، الإمارات

مقهى Harvest Coffee، قطر

مقهى Meet Lab Coffee، تركيا

Azura – The Coffee Company، عُمان

Cypher Urban Roastery، الإمارات

Flat White Specialty Coffee، قطر

طالع القائمة الكاملة على أفضل مئة مقهى في العالم

“تهانينا لجميع المقاهي المئة المصنفة. تصنيف أفضل مئة مقهى في العالم لعام 2026 مع DaVinci Gourmet معلمًا دوليًا يحتفي بالمقاهي التي تشكِّل مستقبل القهوة، ولأنها علامة تجارية رائدة في مجال المشروبات وقد صرح السيد Eloise Dubuisson، المدير العام للعلامات التجارية لخدمات الطعام ومجموعة Kerry في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا قائلًا: إن DaVinci Gourmet تفخر بمساندتها ودعمها للتصنيف كشريك دولي له.

تقديرًا للتميز في تحضير القهوة

يجمع التصنيف بين تقييم أكثر من ثمانمائة محكم محترف من جميع القارات وبين التصويت العام الذي تخطت نسبة التصويت فيه في نسخة هذا العام ثلاثمئة وخمسين ألف صوت. وقد جرى تحليل إجمالي أكثر من خمسة عشر ألف مقهى من جميع أنحاء العالم.

مسابقة أفضل مئة مقهى في العالم هي تجمع للشركات والمشتغلين بالمجال وهي أول تصنيف دولي تقديرًا للتميز في تحضير القهوة ويهدف إلى تسليط الأضواء على المقاهي التي لا تقدِّم قهوة رائعة وحسب وإنما تخلق تجربة قهوة فريدة من نوعها أيضًا.

وستظل DaVinci Gourmet كونها شريكًا دوليًا للمسابقة وعلامتها التجارية لنسخة عام 2026، بالإضافة إلى مبادرات مثل DaVinci Gourmet Barista Craft Championship ملتزمة بالاحتفاء بصناعة المشروبات الدولية وثقافة القهوة.