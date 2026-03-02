‫معرض آي بي إس 2026 يرسخ مكانة دبي منصة عالمية رائدة للاستثمار العقاري

IPS

دبي، الإمارات العربية المتحدة, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — يواصل معرض آي بي إس (IPS) تعزيز مكانته كإحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، مع اقتراب انطلاق دورته الثانية والعشرين التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 30 ألف زائر من المستثمرين، المتخصصين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

يشهد المعرض إقبالًا واسعاً من العارضين استعدادًا لدورة 2026، حيث بلغت نسبة إشغال المساحات 84%، مما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الحدث كمنصة رئيسية لعرض المشاريع العقارية النوعية، التقنيات الحديثة، والفرص الاستثمارية الواعدة محليًا، إقليميًا ودوليًا.

كما يُوفّر المعرض بيئة أعمال متكاملة تجمع نخبة المطورين العقاريين، المستثمرين، ومقدّمي الخدمات العقارية، إلى جانب المشترين والمهتمين، بما يسهل إتمام المعاملات العقارية بسرعة وكفاءة وأمان، يعزز التنافسية، ويسهم في توفير الوقت والتكاليف على جميع المشاركين.

من جهتها، يشارك في الحدث ممثلون عن البنوك والمؤسسات المالية، شركات الرهن العقاري، المناطق الحرة، شركات إدارة الضيافة، شركات الوساطة العقارية، منصات الإعلان العقاري والمهندسون المعماريون، ما يعكس شمولية المنظومة التي يقدمها المعرض.

و تتضمن دورة عام 2026 عرضًا لأحدث المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، إلى جانب حلول تمويلية مبتكرة، وأنظمة تقنية متقدمة لتطوير وإدارة العقارات. كما يشهد المعرض تنظيم المنتدى العقاري الذي يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية لبحث واستعراض أبرز المستجدات والتوجهات في السوق العقاري، إلى جانب منطقة مخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، وأجنحة دولية تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، فضلاً عن منطقة المستثمرين، رواد الأعمال والمطورين لتسهيل الشراكات واستكشاف فرص التعاون.

يرتكز المعرض على خمسة محاور رئيسية تشمل «عقارات آي بي إس»، «مدن آي بي إس المستقبلية»، «آي بي إس للشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية»، «آي بي إس للتصميم»، و«خدمات آي بي إس»، إلى جانب تنظيم مؤتمرات متخصصة مثل مؤتمر المستثمرين المؤسسيين ومؤتمر المرأة.

كما توفر منطقة التمويل والرهن العقاري حلولًا متكاملة تقدمها البنوك، خبراء التمويل الإسلامي وشركات الاستثمار الخاص لتسهيل عمليات الشراء والاستثمار.

وفي هذا السياق، قال داوود الشيزاوي، رئيس معرض آي بي إس:

“يواصل معرض آي بي إس ترسيخ دوره كمنصة محورية تجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية العالمية، ويوفر بيئة محفزة لعقد الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية. ونسعى في دورة 2026 إلى توسيع نطاق المشاركة الدولية، استقطاب أسواق ناشئة، وتقديم محتوى وتجارب تعكس توجهات الابتكار والاستدامة، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويعزز تنافسيته محليًا وعالميًا.”

وأضاف الشيزاوي: “يأتي تنظيم معرض آي بي إس 2026 في ظل الأداء القوي الذي يواصل السوق العقاري في دبي تحقيقه، حيث سجّل القطاع خلال عام 2025 مستويات قياسية في حجم التصرفات والقيم الاستثمارية، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي والدولي، تنوّع المنتجات العقارية، واستمرار ثقة المستثمرين بالبيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارة. كما تشير التوقعات إلى دخول السوق مرحلة نمو أكثر توازنًا واستدامة خلال عام 2026، مع تركيز متزايد على جودة المشاريع، الابتكار، التقنيات العقارية المتقدمة، والحلول المستدامة، بما يتوافق مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار العقاري ضمن أفضل المدن عالميًا من حيث جودة الحياة وجاذبية الأعمال.“

لمعرفة المزيد حول المعرض، تفضل بزيارة. www.ipscongress.com

