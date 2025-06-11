مجموعة يونيتي تكشف الستار عن أول مصباح في العالم مطابِق لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعتمَد لاكتساب أرصدة كربونية وموفِر للطاقة بنسبة 90% تقريبًا

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة- EQS Newswire – 10يونيو 2025 – مع تزايد الاهتمام بالتنمية المستدامة عالميًا، صار سوق انبعاثات الكربون يقدم فرصًا هائلة للنمو. مجموعة يونيتي جروب هولدينجز إنترناشونال ليمتد (يونيتي) (1539.HK)، المُدرَجة في بورصة هونج كونج، كشفت مؤخرًا عن أول مصباح في العالم مطابق لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعتمد لاكتساب أرصدة كربونية، وسيدعم الترويج المستمر لهذا المصباح جهود الاستدامة العالمية، وسيتيح فرصًا كبيرة لنمو الشركة.

الكشف عن أول مصباح في العالم مطابِق لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعتمَد لاكتساب أرصدة كربونية

في مؤتمر الأنظمة البيئية المنتجة للأرصدة الكربونية والمطابقة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2025، الذي عُقد في جامعة بوترا بماليزيا، كشفت سينرجي لخدمات الطاقة، الشركة الماليزية التابعة لمجموعة يونيتي، عن أول مصباح في العالم مطابق لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعتمد لاكتساب أرصدة كربونية.

يشبه هذا المصباح المصابيح التقليدية، ويجمع بين تقنيات توفير الطاقة المتطورة، ويتميز بكفاءته العالية في استهلاك الطاقة وصلاحيته للاستخدام لمدة طويلة للغاية. يعمل المصباح بقدرة 4,5 وات، ويوفر الطاقة بنسبة 89% تقريبًا مقارنةً بالمصابيح التقليدية، ويبلغ عمره الافتراضي المتوقع 180,000 ساعة، ويمكن أن يظل صالحًا للاستخدام لمدة 40 عامًا تقريبًا إذا تم تشغيله لمدة 12 ساعة يوميًا.

تتمثل أهم مزايا هذا المصباح في إنتاج الأرصدة الكربونية، ولذلك يمكن لشركة سينرجي الاستفادة من الرصيد المتبقي من حقوقها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية وبيعه في سوق الكربون، مما يجعل هذا المنتج أصلًا ماليًا قيّمًا.

تخطط مجموعة يونيتي لعقد شراكة مع حكومة ولاية سيلانجور في ماليزيا في برنامج اليوم الأخضر المجتمعي، والذي يتضمن تزويد 6000 وحدة سكنية بمصابيحها المطابقة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. من المتوقع أن يُخفِّض هذا المشروع انبعاثات الكربون بنحو 25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل قدرة 630 مليون شجرة على امتصاص الكربون. على مدار العِقد المقبل، ستستفيد مجموعة يونيتي من عملية إنتاج أرصدة الكربون باستمرار أثناء إنشاء هذا المشروع.

تعمل مجموعة يونيتي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك حلول توفير الطاقة المستقلة، والطاقة المتجددة، والزراعة العمودية الداخلية الرقمية القائمة على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

تُعد مجموعة يونيتي أيضًا أول شركة تُطبق نظام إدارة الأرصدة الكربونية؛ فمن خلال الترويج لهذا المنتج، تعمل المجموعة على توفير قدر هائل من الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب تحقيق إيرادات من خلال مقايضة الكربون. لذلك يُعد البدء في استخدام هذه المصابيح إنجازًا مهمًا لمجموعة يونيتي.

توسيع نطاق تطبيق نهج توفير الطاقة في قطاعات متعددة لتعزيز التنمية المستدامة

يتزايد الوعي بمفهوم التنمية المستدامة على نطاق واسع، وتسعى الدول إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة من خلال تكثيف جهودها لتعزيز واستخدام مختلف التقنيات والمنتجات التي تعمل على توفير الطاقة وخفض الانبعاثات. على سبيل المثال، تشهد الصين نموًا سريعًا في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. في الربع الأول من هذا العام، تجاوزت القدرة الفعلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية قدرة الطاقة المُولَّدة من الفحم لأول مرة.

وضعت ماليزيا أيضًا هدفًا للتخلص من الانبعاثات الكربونية تمامًا من خلال الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما أنها تعمل على زيادة حصتها من استهلاك الطاقة المتجددة بشكل كبير لتحقيق هذا الهدف.

في فبراير 2022، أنشأت مجموعة يونيتي مشروعًا واسع النطاق لتوفير الطاقة في سيلانجور، ماليزيا، واستهدف هذا المشروع تحسين كفاءة الإضاءة في المباني السكنية من خلال تركيب أنظمة إضاءة فائقة الكفاءة. سيتم تحويل إجمالي الطاقة التي تم توفيرها خلال مدة إنشاء المشروع إلى إيرادات.

علاوة على ذلك، تخطط مجموعة يونيتي لاستخدام مصابيحها المطابقة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مشروع للزراعة الرقمية طبقًا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 70% إلى جانب زيادة غلة المحاصيل عشرة أضعاف. سيفتح تطبيق هذا النموذج آفاقًا كبيرة لنمو مجموعة يونيتي، كما أن انتشار استخدام المنتجات ذات الصلة في مختلف القطاعات سيساهم في التنمية المستدامة على مستوى العالم.

يمتد حاليًا نطاق أعمال مجموعة يونيتي إلى ماليزيا، والبر الرئيسي الصيني، وهونج كونج، واليابان، وإندونيسيا، والشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا، ومناطق أخرى. تسعى مجموعة يونيتي أيضًا بجدية إلى إدراجها في بورصة ماليزيا، مما قد يجعلها أول مؤسسة أعمال مدرجة في بورصتي هونج كونج وماليزيا.