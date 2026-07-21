‫ماستر باور تكنولوجيز تدشن مركزًا متطورًا لتجربة العملاء في مقرها الجديد بميدراند بقيمة 50 مليون راند

يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة توسعات الشركة الدائمة، ويؤكد التزامها الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات في أفريقيا

جوهانسبرج، جنوب أفريقيا – EQS Newswire – 21 يوليو 2026 – أعلنت شركة ماستر باور تكنولوجيز (MPT) (https://kva.co.za/)، وهي شركة رائدة في مجال تقديم حلول مراكز البيانات والطاقة الحيوية المتكاملة في مختلف أنحاء أفريقيا، عن إنشاء مركز متطور تقنيًا لتجربة العملاء، وهو يضم أيضًا مقرها الإقليمي الجديد في ميدراند.

يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة توسعات الشركة الدائمة، ويؤكد التزامها الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات في أفريقيا.

أسس المهندس الكهربائي مينو بارسونز شركة ماستر باور تكنولوجيز في عام 1999، وتطورت الشركة من مورد لأنظمة تزويد الطاقة غير المنقطعة (UPS) إلى مؤسسة هندسية متنوعة المنتجات تقدم حلولًا شاملة لمراكز البيانات في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط. تقوم الشركة حاليًا بتصميم وتصنيع وتجميع العديد من المنتجات باسمي علامتيها التجاريتين الرائدتين، شور (SURE) وآفيا (AIVA)، اللتين صُممتا خصيصًا لضمان استمرارية التشغيل ومقاومة الظروف البيئية القاسية في القارة الأفريقية.

يمتد المقر الإقليمي الجديد لشركة ماستر باور تكنولوجيز في أفريقيا على مساحة واسعة تبلغ 6000 متر مربع في مدينة ميدراند، ويستوعب طاقم عمل يضم نحو 200 موظف. يتميز هذا المقر بموقع استراتيجي يتوسط مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا، ويقع على مقربة من مراكز البيانات الرئيسية، مما يضمن سهولة الوصول لجميع العملاء والشركاء.

بيئة تفاعلية

يُعد مركز تجربة العملاء، الذي بلغت تكلفة استثماره 50 مليون راند، هو المحور الأساسي لإنجاز الشركة الجديد إذ إنه مصمم خصيصًا لعرض القدرات الهندسية للشركة وتهيئة بيئة تفاعلية تخدم العملاء والشركاء والمتدربين. يضم المركز مرافق اختبارات متطورة بما في ذلك منصة اختبار أنظمة التزويد بالطاقة غير المنقطعة بقدرة 2 ميجا فولت أمبير، ومركز اختبارات مخصص لأنظمة التبريد بقدرة 400 كيلو واط، وهو الأكثر تكاملًا من نوعه في أفريقيا.

تتيح هذه المرافق إجراء اختبارات أداء دقيقة تتوافق تمامًا مع معايير الاعتماد الأوروبية، مما يعزز ثقة العملاء في موثوقية وكفاءة حلول الشركة، وخاصةً بعدما صارت أول شركة أفريقية توافق رسميًا على اتباع مدونة قواعد السلوك الأوروبية لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات في عام 2025.

أكّد مينو بارسونز، مدير عام ومؤسس شركة ماستر باور تكنولوجيز: “أن مركز تجربة ]العملاء[ الجديد يُعد تطورًا جديدًا في مسيرة الشركة إذ إنه يهدف إلى توفير مساحة تفاعلية تتيح للعملاء فرصة لمعايشة التقنيات الحديثة ورؤيتها أثناء استخدامها عمليًا، وهكذا سيتضح لهم حجم قدراتنا”.

أضاف بارسونز قائلًا: “إن هذا المركز سيكون أبرز مؤسسة تدريب على مستوى القارة الأفريقية في مجالات أنظمة تزويد الطاقة غير المنقطعة وأنظمة التبريد، مما سيمكِّن العملاء من التفاعل المباشر مع الأنظمة المتاحة واستخدامها بأسلوب مبتكر وغير مسبوق”.

الالتزام بالموارد والمتطلبات المحلية

يوضح مركز تجربة العملاء الالتزام الراسخ لشركة ماستر باور تكنولوجيز بدعم قطاعي الهندسة والتصنيع المحليين إذ إنها تتولى تصميم وتجميع حلول مراكز البيانات ومراكز الطاقة المعيارية المتكاملة داخل أفريقيا، وتتبع بذلك نهجًا يسهم في الحد من المخاطر اللوجستية ويدعم الصناعة المحلية، كما أنه يضمن ملاءمة هذه الحلول للمتطلبات الإقليمية.

سيقدم المركز عروضًا توضيحية تقنية، وسيتيح فرصًا للتدريب والتعاون من أجل تزويد المهندسين والعملاء بكافة المعارف العملية اللازمة لتحسين كفاءة أداء مراكز البيانات.

علاوة على ذلك، يدمج المركز منصة المراقبة التي أنشأتها الشركة، وهي منصة التحليلات المرئية المتطورة للبنية التحتية (آفيا)، والتي تعمل على إدارة وتتبع المقاييس في أكثر من 200 مركز بيانات في أفريقيا، وبذلك يوفر المركز تحليلات عميقة ونتائج تشغيلية قيمة.

قال بارسونز “لا يقتصر هدف أعمالنا على توريد المعدات، بل يشمل ابتكار حلول هندسية نابعة من خبرات أفريقية ومخصصة لخدمة أفريقيا. يُعد مركز تجربة ]العملاء[ شاهدًا على اتباعنا لهذا النهج الذي يعزز قدرتنا على التدريب وابتكار وإنشاء بنية تحتية بمعايير عالمية بالاعتماد على الكفاءات المحلية”.

يؤكد إنشاء المقر الإقليمي ومركز تجربة العملاء في ميدراند مكانة شركة ماستر باور تكنولوجيز بصفتها شريكًا جديرًا بالثقة في قطاع مراكز البيانات سريع التطور في أفريقيا، ويكفل لها تلبية المتطلبات المتطورة للعملاء الباحثين عن حلول مرنة وعالية الكفاءة وقابلة للتوسع مستقبلًا داخل أفريقيا وخارجها.

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