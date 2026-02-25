‫ لاعب يشارك للمرة الأولى يفوز بـ 5 ملايين درهم تُغيّر حياته!

The UAE Lottery – 5 Million Winner أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — شهد سحب “لاكي داي” مؤخراً محطة استثنائية مع الإعلان عن أول فائز بالجائزة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم، في لحظة تعكس تنامي الإقبال والحماس حول السحب الأسبوعي.

وكان الحظ حليف موروجانانث جوفينثان، البالغ من العمر 42 عاماً والمقيم في دولة الإمارات، إذ سجّل للمرة الأولى في اليانصيب واشترى أول تذكرة له، تقاسمها مع صديق مقرّب. ومن خلال تلك التذكرة الوحيدة، تمكّن الصديقان من الفوز بالجائزة الثانية البالغة 5 ملايين درهم، ليقتسما قيمة الجائزة التي شكّلت نقطة تحوّل في حياتهما. ويأتي ذلك بعد رفع قيمة الجائزة من مليون درهم إلى 5 ملايين درهم، ما أضفى مزيداً من الحماس والتفاؤل بين المشاركين في مختلف أنحاء الدولة.

وعبّر موروجانانث عن مشاعره قائلاً: “لم أتوقف عن التفكير في كل ما مررت به خلال السنوات الثلاث الماضية، من تحديات ومسؤوليات تتعلق بزواجي وتعليم أطفالي والحياة بشكل عام. لهذا جئت إلى الإمارات. لم أتوقع أن يتحقق ذلك بهذه السرعة. أشعر بسعادة كبيرة.“

ومع احتفال اليانصيب بمرور عام على انطلاقته في نوفمبر 2025، كان قد سجّل إنجازات لافتة، من بينها تتويج فائز بالجائزة الكبرى بقيمة 100 مليون درهم، وأربعة فائزين بمليون درهم لكل منهم، إلى جانب أكثر من 290 فائزاً ضمن ألعاب “ لاكي داي“ و“ لاكي تشانس“ وبطاقات الخدش، حصل كل منهم على 100 ألف درهم. ومع بداية هذا العام، يستمر الزخم مع الإعلان عن فائز جديد بالجائزة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم، بما يعزز مكانة اليانصيب كوجهة رائدة للجوائز الكبرى والتجارب الترفيهية المشوّقة في الدولة.

وأضاف الفائز: “ما زلنا نعيش في منزل مستأجر، وكان حلمنا دائماً أن نبني منزلنا الخاص، وهذا ما يتمناه أطفالي أيضاً. لم تكن الظروف تسمح بذلك في السابق، ولكنني أشعر اليوم بأنني بدأت أتجاوز هذه التحديات. أنا ممتن جداً وأعتبر ما حدث نعمة كبيرة من الله.“

ومنذ 29 نوفمبر 2025، يُقام سحب “لاكي داي” أسبوعياً كل يوم سبت عند الساعة 8:30 مساءً، ليشكّل موعداً منتظراً يجمع المشاركين في مختلف أنحاء الإمارات. وتأتي الجائزة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم إلى جانب الجائزة الكبرى البالغة 30 مليون درهم، بالإضافة إلى سحب “لاكي تشانس” الأسبوعي الذي يمنح ثلاثة فائزين 100 ألف درهم لكل منهم.

ويؤكد اليانصيب التزامه الراسخ بمبادئ اللعب المسؤول، من خلال توفير التوعية والدعم اللازمين لضمان تجربة إيجابية ومنظّمة للمشاركين. كما أن جميع الألعاب معتمدة ومنظّمة بالكامل من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، بما يضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في سحوبات “لاكي داي” المقبلة زيارة الموقع الإلكتروني: www.theuaelottery.ae

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

“تريل رنر إنترناشونال”

[email protected]

ويمكن متابعة اليانصيب عبر منصات التواصل الاجتماعي: @theuaelottery

نبذة عن اليانصيب:

يُعد اليانصيب الأول والوحيد المرخّص اتحادياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج، ويخضع لإشراف وتنظيم الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، بينما يتم تشغيله من قبل شركة “ذا جيم” ذ.م.م. ويضع اليانصيب ممارسات اللعب المسؤول على رأس أولوياته، ويقدّم تجربة يانصيب غير مسبوقة في الدولة. وبصفتها الشركة المسؤولة عن تشغيل اليانصيب، تلتزم “ذا جيم” بتوجيهات ولوائح ومعايير الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجاريةمن النواحي الفنية والتنظيمية. ويُسمح بالمشاركة فقط للمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.theuaelottery.ae

نبذة عن شركة “ذا جيم ذ.م.م.”:

تُعد “ذا جيم” ذ.م.م شركة تعمل في مجال الأنشطة الترفيهية وتنطلق من أفكار مبتكرة، كما أنها إحدى الشركات التابعة لمجموعة “مومنتوم” بأبوظبي، وتركّز على إعادة تعريف صناعة الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي يوليو 2024، تم تعيينها كجهة تشغيلية مرخّصة رسمياً لليانصيب. وتختص الشركة في تطوير وتشغيل ألعاب اليانصيب والمنتجات الترفيهية ذات الصلة ثقافياً، مع الالتزام بتوفير تجارب لعب آمنة ومسؤولة تهدف إلى إثارة الحماسة وإضفاء المتعة على المشاركين في الدولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.thegamellc.ae

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26bb5887-f9a1-4165-ad3a-64baf702dd25/ar

GlobeNewswire Distribution ID 1001166620