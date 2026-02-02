‫فين فاست تقدم سيارة VF 8 الكهربائية فائقة المدى وشديدة التحمل للرحلات الطويلة

انتجت شركة فينفاست سيارة VF 8 الرياضية متعددة الأغراض لتيسير التنقل بالمركبات الكهربائية لمسافات الطويلة إذ إن تصميم VF 8 يُسهِّل السير على الطرق السريعة الطويلة بسرعات عالية ويتكيف مع ظروف الانتقالات اليومية بين المدن.

هاي فونج، فيتنام – Media OutReach Newswire – 2 فبراير 2026 السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض التي تُستخدَّم في منطقة الشرق الأوسط يجب أن تتميز أساسًا بالقدرة على التحمل نظرًا للمسافات الطويلة بين المدن في المنطقة وتعرُّض البطاريات والمحركات وقادة السيارات للحرارة الشديدة. لذلك يراعي تصميم سيارة VF 8 هذه الظروف ويُهيئها للقيادة لمسافات طويلة عادةً وليس استثنائيًا.

تستخدم سيارة VF 8، التي صممتها شركة فينفاست، نظام دفع رباعي بمحركين يولِّدان قوة تصل إلى 300 كيلو وات وعزم دوران يصل إلى 620 نيوتن متر. أي شخص تعوَّد على قيادة السيارات سيقدَّر مزايا هذه السيارة من أول استخدام لها. يسمح عزم الدوران القوي والثابت لهذه السيارة الرياضية متعددة الأغراض بالحفاظ على السرعة بأقل جهد، خاصة عند السير بسرعة كبيرة على الطرق السريعة أو عند بلوغ الحد الأقصى لسعة السيارة. كما يبدو توصيل الطاقة ثابتًا وليس متسرعًا، وهو ما يهم قادة السيارات تحديدًا على الطرق الطويلة والمتصلة.

يصل مدى قيادة VF 8 إلى 457 كيلومترًا لكل شحنة، لذا يضمن مستخدموها راحة البال حتى على الطرق التي تُستهلك فيها محطات الشحن بسرعة. من ثم ستصبح الرحلة من دبي إلى أبوظبي، والتي تمتد لنحو 140 كيلومترًا في اتجاه واحد، مثل أي رحلة سفر روتينية بمنتهى السلاسة. كما يمكن القيام برحلات أطول، مثل الرحلة من أبوظبي إلى الفجيرة التي تتضمن المرور على تضاريس وإمارات متعددة، براحة تامة دون الحاجة إلى التوقف عند محطات الشحن.

يشعر قائدو VF 8 بالراحة بفضل سعة بطاريتها، التي تبلغ 87,7 كيلو وات/ساعة والتي تحقق التوازن بين توصيل الطاقة والمسافة المقطوعة. جدير بالذكر أن السيارات ذات الأنظمة الفائقة غالبًا ما تعطي الأولوية لمدى الحركة على حساب مستوى الأداء، ولكن تصميم VF 8 يراعي كليهما دون أي مبالغة. تتميز سيارة VF 8 بإمكانية الشحن السريع وهذه المزية مهمة، لكن قائد السيارة لن يحتاجها غالبًا لأنه لن يضطر أساسًا إلى شحن البطارية كثيرًا.

تكشف القيادة لمسافات طويلة أيضًا عيوب السيارات التي لا تتميز بنظام دفع حركي قوي، وهذا ما يدل على أن ثبات الشاسيه واتزانه أثناء الحركة يثبت مدى قدرة السيارة على التحمل أثناء السير في الرحلات الطويلة. نظام التعليق في VF 8 يعتمد على الحفاظ على ثبات السيارة دون اندفاع، وعند السير بسرعة على الطرق السريعة، تظل السيارة ثابتة إذ إنها تتلافى عيوب الطريق والرياح الجانبية دون تعديل للتوجيه باستمرار. يؤدي هذا الأمر بمرور الوقت إلى تقليل مستوى جهد السيارة مما يجعل الرحلات الطويلة تبدو أقصر مما هي عليه في الواقع، حتى عندما يُشير عداد المسافات إلى خلاف ذلك.

قدرة السيارة VF 8 على التحمل لا تعتمد على جودة نظام قيادتها فحسب لأن مشتريها يحصلون على حزمة مِلكية شاملة تدعم استخدامها على المدى الطويل. يأتي مع السيارة ضمان لمدة 10 سنوات أو 200,000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان للبطارية لمدة 10 سنوات غير محدود الأميال، مما يدل على ثقة فينفاست في متانة السيارة. كما يحصل مشترو VF 8 على صيانة دورية مجانية لمدة تصل إلى خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، إلى جانب دعم فني متنقل على مدار الساعة، مما يقلل المعانة من أي متاعب مقترنة بامتلاك سيارة كهربائية. الفكرة بسيطة: تقليل المفاجآت المربكة سواء على الطرق العادية أو الوعرة.

تولي سيارة VF 8 الرياضية الكهربائية متعددة الأغراض الأولوية لاستمرارية الجودة، فتتجلى قوتها عند الحاجة، ومداها دائمًا كافٍ دون أي تعقيدات، كما أنها تحافظ على ثباتها حتى في الرحلات الطويلة. من ثم تُعد قوة تحمل السيارة VF 8أمر بديهي ومعتاد ببساطة، وهذا ما يحتاجه قائدو السيارات أثناء الرحلات الطويلة في مدن الشرق الأوسط.