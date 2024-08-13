فينفاست توقع اتفاقية وكالة حصرية في قطر مع المانع القابضة

الدوحة، قطر – Media OutReach Newswire – 13 أغسطس 2024 – وقعت شركة فينفاست للسيارات رسميًا اتفاقية وكالة حصرية مع شركة المانع القابضة ذ.م.م. لتوزيع سيارات فينفاست الكهربائية (EV) في جميع أنحاء قطر. ومن المقرر افتتاح المنشأة الافتتاحية في الربع الثالث من عام 2024 في قلب مدينة الدوحة وستقدم أربع طرازات سيارات فينفاست الكهربائية رباعية الدفع VF 6 وVF 7 وVF 8 وVF 9، وبعد ذلك مباشرةً إطلاق كل طراز في السوق.

السيد هشام صالح المانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة (باللون الأبيض) والسيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست ميدل إيست (الرابع من اليسار)، إلى جانب ممثلين عن الطرفين في حفل التوقيع.

بموجب الاتفاقية، ستصبح شركة المانع القابضة الوكيل الحصري لشركة فينفاست في قطر. وبفضل الخبرة الواسعة والسمعة الحسنة في قطاع السيارات، ستكون شركة المانع القابضة شريكًا موثوقًا به، حيث تساعد فينفاست في الاستحواذ سريعًا على السوق القطرية المحتملة من خلال إنشاء شبكة من المتاجر والخدمات الاحترافية في البلاد.

تأسست شركة المانع القابضة في خمسينيات القرن الماضي، وهي واحدة من التكتلات الاقتصادية الرائدة في قطر. ومن خلال رؤية مشتركة لمستقبل أخضر، فإن اتفاقية التعاون بين فينفاست وشركة المانع القابضة تعد بتقديم حلول تنقل ذكية وخضراء لشعب قطر، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد ولمنطقة الشرق الأوسط.

قال السيد تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست ميدل إيست: “تمثل الاتفاقية مع شركة المانع القابضة ذ.م.م. علامة فارقة مهمة في استراتيجية التوسع في السوق العالمية لشركة فينفاست، وعلى وجه التحديد، دخولنا إلى الشرق الأوسط. ونحن على ثقة من أن سمعة المانع القابضة وخبرتها ومعرفتها بالسوق ستمكننا من تقديم منتجات وخدمات متميزة للعملاء القطريين بسرعة.”

صرح السيد هشام صالح المانع، رئيس مجلس إدارة المانع القابضة، قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الحصرية مع فينفاست في قطر، والتي ستضاف إلى محفظة المانع القابضة. يُظهر ابتكار فينفاست ونموها السريع منتجاتها عالية الجودة. ومن خلال توحيد الجهود، تهدف شركة المانع القابضة وفينفاست إلى إحداث ثورة في سوق السيارات القطرية، حيث تقدم للعملاء مجموعة من السيارات الكهربائية المتطورة التي تلبي احتياجاتهم مع تقليل التأثير البيئي.

منذ الربع الرابع من عام 2023، غيرت فينفاست استراتيجيتها من نموذج المبيعات المباشرة للمستهلكين إلى نموذج هجين يعمل على الاستفادة من البنية التحتية للتوزيع الحالية من خلال إنشاء شبكة وكلاء عالمية. ومن المتوقع أن تساهم المبيعات من خلال الوكلاء بشكل كبير في مبيعات فينفاست في النصف الثاني من عام 2024.

بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تتوسع فينفاست بسرعة في البلدان المجاورة في آسيا مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن فينفاست

فينفاست: (NASDAQ: VFS) شركة تابعة لمجموعة Vingroup JSC، أحد أكبر التكتلات في فيتنام، وهي متخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية، وتهدف إلى جعل المركبات الكهربائية في متناول الجميع. تتضمن منتجات فينفاست اليوم مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية والحافلات الكهربائية. تستعد فينفاست حاليًا لمرحلة تطورها التالية من خلال التوسع السريع في شبكة التوزيع والوكالات على مستوى العالم وزيادة قدراتها التصنيعية مع التركيز على الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://vinfast.com/.

نبذة عن المانع القابضة ذ.م.م.

المانع القابضة ذ.م.م. – تكتل قطري بارز يعود تاريخه إلى أواخر الخمسينيات. وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجارة السيارات في المنطقة منذ عام 1998، تشتهر شركة المانع القابضة بسمعتها القوية ومحفظة أعمالها المتنوعة. تعرف على المزيد من خلال: https://www.almanaholding.com.qa/