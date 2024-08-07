‫فلسفة Vingroup تركز على العملاء وتحفز نجاحها كأكبر تكتل تجاري في فيتنام

هانوي فيتنام – 7 أغسطس 2024مجموعة Vingroup، وهي أكبر تكتل تجاري خاص في فيتنام، رسخت وجودها بقوة في قطاعات متنوعة مثل العقارات والتكنولوجيا والضيافة والرعاية الصحية والتعليم. مع ذلك، لا يُعزى نجاح Vingroup إلى التوسع الطموح فحسب، بل إنه

مرتبط كذلك بشدة بالتزامها الثابت بتحسين أوضاع العالم وفلسفة تركز على العملاء، وهي قيمة أساسية في نهج الشركة.

فلسفة Vingroup

إن فلسفة Vingroup التي تركز على العملاء ليست مجرد أسلوب تسويقي؛ بل إنها عنصر ثقافي راسخ يوجه كل قراراتها بدايةً من قرارات تصنيع المنتجات وخدمة العملاء حتى قرارات التوسع في الأسواق.

إن التفاني في خدمة العملاء ليس تطورًا حديثًا في نهج Vingroup، بل إنها تتحلى به منذ بداياتها المتواضعة في أوكرانيا عام 1993عندما كان اسمها Technocom، وأولى محاولاتها في دخول السوق بمنتجات الشعرية سريعة التحضير واجهت تحديًا فريدًا؛ فقد كان المستهلكون الأوكرانيون متشككين في المفهوم الجديد لمنتج غذائي يمكن أن يكون جاهزًا للأكل بعد طهوه في ماء مغلي لبضع دقائق.

بدلاً من اللجوء إلى أساليب التسويق التقليدية، اتبع المؤسس فام نات فونج نهجًا عمليًا، حيث تعامل مباشرةً مع العملاء المحتملين لشرح طريقة تحضير الشعرية وتوضيح بساطته، وثبت أن التفاعل المباشر وتثقيف العملاء بالغ الأهمية، ما أدى إلى إقبال كبير على استخدام المنتج.

علاوة على ذلك، عززت هذه التجربة المبكرة إدراك مديري Vingroup لارتباط النجاح بالتواصل الحقيقي مع العملاء، أي عدم اقتصار التواصل مع العملاء على شؤون المبيعات والحرص على تلبية احتياجاتهم وطلباتهم.

التركيز على العملاء عمليًا

قبل إنشاء مشاريع مثل سلسلة منتجعات Vinpearl ، درس فام نات فونج مجال الضيافة بعمق من خلال إيفاد “بعثات ميدانية” إلى تايلاند وسنغافورة، وطُبقت الخبرات المباشرة للتفاعلات مع العملاء على عروض Vinpearl ، ما ضمن تلبية الرغبات الخاصة للعائلات والسائحين الفيتناميين.

يتضح اهتمام Vingroup بتغير احتياجات العملاء في تحركها الاستراتيجي نحو مجال المركبات الكهربائية مع VinFast. استجابةً للطلب العالمي على النقل المستدام والتفضيلات الخاصة بالمستهلكين الفيتناميين، صنعت الشركة مركبات كهربائية تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والسمات المصممة خصيصًا للسوق المحلية.

ظلت Vingroup ملتزمة للغاية بإرضاء العملاء حتى بعدما هيمنت على السوق، ويتضح هذا الالتزام في قرار VinFast بتعزيز الدعم لمالكي المركبات التي تعمل بالبنزين الحاليين حتى بعدما حولت مسار اهتمامها إلى تصنيع المركبات الكهربائية.

أكد فام نات فونج في حوار أجراه عام 2022 قائلًا: “بالنسبة لسيارات VinFast التي تعمل بالبنزين، لا نحافظ على التزاماتنا الحالية فحسب، بل ونعززها أيضًا بسياسات وخدمات أكثر فائدة، مثل تمديد فترة الضمان إلى 10 سنوات، وهو ما يزيد مرتين إلى ثلاث مرات عن السائد في المجال، وتقديم خيار خدمة الهاتف الجوال المريحة”.

VinFast شركة ناشئة تابعة لـVingroup ومتخصصة في تصنيع السيارات، وقد جعلت دعم ما بعد البيع من قيمها الأساسية، ما دفعها إلى التوسع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وحاليًا في منطقة الشرق الأوسط، وتمهد لترسيخ أعمالها في هذه المنطقة من خلال تأسيس مقر إقليمي لها في دبي وإقامة شراكات استراتيجية.

على سبيل المثال، أول معرض لشركة VinFast في الشرق الأوسط في عُمان، والذي يقدم تجارب تفاعلية مع مركباتها الكهربائية الذكية، يُظهر التزام الشركة بتوفير حلول تنقل مستدامة وذكية. تقدم هذه المبادرات لمحة عن فلسفة VinFast التي تركز على العملاء، ما يمكنها من تقديم منتجات متنوعة وتطبيق سياسات مبتكرة وتوفير خدمات ما بعد البيع شاملة ومصممة خصيصًا للمستهلكين في الشرق الأوسط.

إن الوتيرة السريعة لـ VinFast والنجاح الأوسع نطاقًا لـ Vingroup يؤكدان أن فلسفة التركيز على العملاء تؤدي إلى إجراء تحولات جذرية. من خلال الفهم العميق لاحتياجات العملاء وإعطائها الأولوية، قامت Vingroup ببناء إمبراطورية أعمال متنوعة ومزدهرة، فتهيأت بذلك لاستمرار تطورها وتأثيرها.