‫شركة يو بوكس الرائدة في مجال البيع بالتجزئة بدون تدخل بشري في الصين توقع مذكرة تفاهم للشراكة مع سوار فودز

الرياض، المملكة العربية السعودية – 82 أغسطس 2024 – يسر شركة بكين يو بوكس ​​أونلاين تكنولوجي المحدودة (“يو بوكس“) (رمزها في بورصة هونج كونج: 02429.HK) أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع شركة سوار فودز المحدودة (“سوار”) في المملكة العربية السعودية. سيعمل هذا التعاون على تقديم تقنية البيع بالتجزئة المتقدمة بدون تدخل بشري للأغذية الجاهزة للأكل إلى المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يعزز بشكل كبير تجربة التسوق للمستهلكين.

شركة نافيجيتور للاستشارات، باعتبارها المستشار الاستراتيجي لشركة يو بوكس في سوق الشرق الأوسط، سهلت هذا التوقيع والتعاون.

تقديم خدمات البيع بالتجزئة المتقدمة بدون تدخل بشري إلى المملكة العربية السعودية

تهدف الشراكة بين يو بوكس وسوار إلى نشر ماكينات البيع الحديثة بدون تدخل بشري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يوفر الابتكار والراحة لقطاع البيع بالتجزئة. وجدير بالذكر أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة يو بوكس في عمليات البيع بالتجزئة بدون تدخل بشري وإدارة سلسلة التوريد في البر الرئيسي للصين ستساهم في التقدم التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية، ونمو فرص العمل المحلية في المملكة العربية السعودية.

الخبرة ورؤى السوق تدفع النمو

بفضل عملها في واحدة من أكثر صناعات الأغذية تطورًا في العالم، تمكنت شركة يو بوكس من بناء ثروة من البيانات التجارية والخبرة التشغيلية، وخاصة في اختيار المنتجات وتسعيرها وتوزيعها وتجديدها. وستضمن هذه الرؤى تجربة تسوق سلسة وفعالة للمستهلكين السعوديين، وهي مصممة لتناسب التفضيلات المحلية، كما ستدعم بشكل فعال نمو السوق المحلية.

توفير خيارات غذائية متنوعة وبأسعار معقولة

بالتعاون مع شركة سوار، ستستفيد يو بوكس من صناعة الأغذية واسعة النطاق والفعّالة من حيث التكلفة في الصين، جنبًا إلى جنب مع خبرتها في إدارة سلسلة التوريد، لتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الأغذية الجاهزة للأكل الجديدة وبأسعار معقولة. وستعمل هذه المبادرة على توسيع خيارات الطهي للمستهلكين السعوديين، من خلال تقديم نكهات جديدة ومتنوعة للمنطقة.

يو بوكس: ابتكار تجارة التجزئة بدون تدخل بشري

توفر ماكينات البيع بدون تدخل بشري التابعة لشركة يو بوكس مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCGs)، بما في ذلك المشروبات المعبأة في زجاجات، والوجبات الخفيفة، والقهوة الطازجة. تم تجهيز الماكينات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تمكن من التعرف الذكي على البضائع وتوفر خيارات دفع ملائمة مثل التعرف على الوجه، ومسح رمز الاستجابة السريعة، وتقنية الاتصالات قريبة المدى (NFC). بحلول نهاية عام 2023، كان لدى يو بوكس ما يقرب من 60 ألف ماكينة منتشرة في 28 مقاطعة عبر البر الرئيسي الصيني، وتخدم مواقع مختلفة، بما في ذلك المكاتب، والمعالم السياحية، والمدارس، والمستشفيات، والأماكن الرياضية، ومراكز النقل.

في عام 2023، حققت يو بوكس إيرادات بلغت 2.034 مليار يوان (حوالي 1.072 مليار ريال سعودي) من عمليات البيع بالتجزئة بدون تدخل بشري، مما يدل على فعالية نموذج أعمالها والطلب المتزايد على حلول البيع بالتجزئة الآلية.

حول يو بوكس

شركة بكين يو بوكس ​​أونلاين تكنولوجي هي شركة مقرها الصين متخصصة في تجارة التجزئة الذكية، مع التركيز الأساسي على قطاع أعمال البيع بالتجزئة بدون تدخل بشري. يعمل هذا القطاع على تسهيل توزيع المنتجات، بما في ذلك المشروبات المعبأة في زجاجات، والوجبات الخفيفة، والقهوة الطازجة، من خلال ماكينات البيع المتقدمة. وتقدم الشركة أيضًا مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الإعلان ودعم النظام، وتجارة السلع بالجملة، وبيع ماكينات البيع وتأجيرها، بالإضافة إلى خدمات إضافية مثل توزيع الأجهزة المحمولة وعمليات تشغيل كشك الكاريوكي.

حول سوار

تعتبر شركة سوار، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، من أبرز منتجي الأغذية المجمدة الجاهزة للأكل، حيث تقوم بتوريدها لأكثر من 480 منفذًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تجار الجملة، والفنادق، والمطاعم، وشركات التوريد. وفي إطار توسعها في مجال البيع بالتجزئة الرقمي، تدير شركة سوار الآن أكثر من 120 ماكينة بيع آلي في جميع أنحاء المنطقة.