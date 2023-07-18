‫سويس- بل هوتيل إنترناشونال وأكبر مؤسسات الصين للسياحة مجموعة فنادق سي تي جي يوقعان تحالفًا

جاكرتا، إندونيسيا- Media OutReach – 18 يوليو 2023- وقعت مجموعة إدارة الفنادق العالمية سريعة التوسع، سويس- بل هوتيل إنترناشونال، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق سي تي جي –وهي جزء من أكبر مؤسسات السياحة بالصين مجموعة الصين للسفر (تشاينا ترافل جروب). ومن المنتظر أن تعزز هذه الشراكة مشاريع سويس- بل هوتيل إنترناشونال تعزيزًا كبيرًا.

وعند الإعلان عن الشراكة، قال رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال السيد جافين إم فاول: “ستكون مذكرة التفاهم مع مجموعة فنادق سي تي جي بمثابة بوابة للنمو السريع بالنسبة لنا في الصين والأسواق العالمية الأخرى. ستمثل قوة علامة سويس- بل هوتيل إنترناشونال التى تدير مجموعتنا الدوليه منذ أكثر من عقدين من الزمن، مشاركتا مع الموارد الضخمة لمجموعة فنادق سي تي جي وسمعتها الممتازة عاملاً مساعدًا للتوسع المستمر.”

تمتلك مجموعة فنادق سي تي جي مجموعه مشاريع مبهرة تتضمن ما يزيد عن 200 عقار مملوك لها أو تتولى إدارته، بالإضافة إلى الشركة الأم مجموعة الصين للسفر التي تمتلك أصولًا تصل قيمتها إلى 120.4 مليار يوان (16.9 مليار دولار أمريكي) وتقدم خدمات إلى ما يزيد عن 60 مليون سائح سنويًا ومن ثم تهيئ لمجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال منصة رائعة لتكبيرو تعزيز وجودها على الصعيد العالمي.

وكشف السيد فاول: “تجري المحادثات بين مجموعة سي تي جي ومجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال منذ ما يقارب عامين، حيث انجذ بت سي تي جي إلى قوة العلامة التجارية لسويس- بل هوتيل إنترناشونال ومصداقيتها. نتوقع أن تتطور هذه الشراكة وتزايد قوتها في السنوات القادمة، مدفوعة بالتجدد المستمر لصناعة السفر”.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي -المشبع بمنظور دولي عميق- إلى رعاية الثقة والمزايا المتبادلة بين الشركتين، واستكشاف التعاون التجاري المزد وج بين العلامات التجارية، وفرص التطوير المتنوعة للأعمال في كلًا من الصين والأسواق العالمية.

يمثل هذا التحالف فرصة بالغة الأهمية لمجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال لتسريع توسعها عالميًا وذلك بالاستفادة من سجل سي تي جي الحافل بالإنجازات وتعاونها الناجح مع مجموعات الفنادق العالمية الرائدة الأخرى مثل إنتركونتيننتال، وماريوت، وهيلتون، وويندهام. ستوفر هذه الشراكة أيضًا رؤى أكثر تعمقًا لمجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال في السوق الصيني المزدهر، والفرص التعاونية المحتملة مع افرع مجموعة الصين للسفر الأخرى بما في ذلك خدمة الصين للسفر.

تأسست مجموعة سويس- بل هوتيل إنترناشونال في هونغ كونغ عام 1987، و ازدادت نموًا لتشمل إدارة 125 فندق ومشروع تحت مظلة 16 علامة تجارية عبر 19 دولة، مع مراكز إقليمية للإدارة. حاليًا تدير المجموعة 15,000 غرفة، و20,000 غرفة إضافية قيد التجهيز.

سويس- بل هوتيل إنترناشونال

تتواجد سويس- بل هوتيل إنترناشونال حاليًا في 19 دولة، وتدير مجموعه مشاريع تتضمن أكثر من 125* فندقًا ومنتجعًا ومشروعًا.