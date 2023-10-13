يدعو سوراب تشاندراكار وسائل الإعلام إلى تصحيح الرواية السائدة ويعرض تعاونه الكامل لضمان تحقيق العدالة

دلهي، الهند – الخميس 13 أكتوبر 2023:

يُؤكد السيد سوراب تشاندراكار، الذي واجه مؤخراً اتهامات خطيرة تتعلق بتطبيق “ماهاديف”، عدم تورّطه في مخطط الاحتيال المالي المزعوم. ويأسف بشدة لتوريطه بشكل خاطئ في هذه القضية ووصفه بأنّه الرأس المدبّر لهذه العملية.

كما يشدد السيد تشاندراكار بحزم أنّ الادّعاءات بشأن تورّطه لا أساس لها من الصحة، إنما هي محاولة لتشويه السمعة الطيبة لمواطن شريف، معتبراً أنّ التمتع بأسلوب حياة مريح لا ينبغي أن يُساء تفسيره كدليل على المشاركة في أنشطة غير قانونية.

هذا ويحثّ السيد سوراب جميع وسائل الإعلام على النظر في هذه الحقائق وتصحيح الرواية السائدة، وتصويب الموارد نحو البحث عن المذنبين الفعليين. كما يعرب عن التزامه بالتعاون الكامل مع السلطات لضمان تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة من دون أيّ تشويه. وأخيراً، يدعو السيد سوراب إلى إجراء تحقيق عادل وشفّاف في هذه المسألة، مؤكداً التزامه بالتعاون الكامل لتقديم الجناة الفعليين إلى العدالة.

لمحة عن سوراب تشاندراكار

يملك مصنع العصائر “جوس فاكتوري” المملوك من سوراب تشاندراكار في الهند 25 فرعاً في جميع أنحاء مدينة بهيلاي بولاية تشاتيسغار.

يتحدّر السيد سوراب من عائلة متواضعة، وكان يدير عدداً من الشركات ذات الصلة بالسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والبناء والمقاولات الفرعية والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الكثير من الشركاء والعلامات التجارية.

تمثّلت محطته الريادية في منطقة الشرق الأوسط في شركة “إمباير وان جلوبال ريل استيت”، حيث يشغل منصب المدير العام المُشارك. ويدأب كلّ من السيد أوبال والسيد شاندراكار معاً على خلق القيمة التي تتخطى قطاع العقارات لصالح عملائهما المقيمين خارج منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

المصدر: “ايتوس واير”

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