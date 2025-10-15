‫زيمزام 2025: تعزيز الشراكات الاستثمارية لتطوير مجال الطاقة في جنوب قارة أفريقيا

سيجتمع أبرز رواد مجالي الطاقة والاستثمار في جنوب قارة أفريقيا في قمة مشاريع الطاقة بين زيمبابوي وزامبيا (زيمزام) في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2025، في ليفينجستون، زامبيا.

ليفينجستون، زامبيا – EQS Newswire – 14 أكتوبر 2025 – سيجتمع في قمة زيمزام 2025 (26-28 نوفمبر) ممثلو حكومات ومستثمرون ومطورون من أجل تسريع وتيرة التطور في مجال الطاقة في جنوب قارة أفريقيا مستقبلًا. تستضيف شركة كوبربيلت للطاقة القمة التي ستسلط الضوء على فرص الاستثمار ومشاريع الطاقة المتجددة والاستراتيجيات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية المتعلقة بمجال الطاقة في جنوب قارة أفريقيا.

سيجتمع أبرز رواد مجالي الطاقة والاستثمار في جنوب قارة أفريقيا في قمة مشاريع الطاقة بين زيمبابوي وزامبيا (زيمزام) في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2025، في ليفينجستون، زامبيا. في ظل التزام المنطقة بتنفيذ تعهداتها بتطوير مجال الطاقة، سيجتمع في هذه القمة ممثلو حكومات ومستثمرون ومطورون لتسريع وتيرة إنشاء المشاريع القابلة للتمويل في قطاعي الطاقة والتعدين.

قمة زيمزام 2025، الذي ستُقام في فندق راديسون بلو موسي-وا-تونيا الرائع بمنتجع ليفينجستون في زامبيا، ستسلط الضوء على شبكات الربط الإقليمية، وأسواق الطاقة، وحلول التمويل المبتكرة، وتوازن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في ظل تغير المناخ.

يأتي هذا الحدث في وقت يشهد تحولات جوهرية في جنوب قارة أفريقيا حيث إن مبادرات بارزة، مثل محطة تشيسامبا لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، ومشروع محطة زيمبابوي العظمى للطاقة الكهرومائية، وخط الربط الكهربائي بين زامبيا وتنزانيا، تعيد تحديد أوجه التعاون الإقليمي، وتوضح التحديات المتعلقة بالنقل، والأهلية للتمويل، ومخاطر احتمال عدم وجود عدد كافٍ من المشترين.

سيستمع المشاركون في القمة إلى كلمة ضيف الشرف معالي وزير الطاقة في زامبيا، السيد ماكوزو تشيكوتي، الذي سيوضح مدى التزام زامبيا بالتعاون الإقليمي والاستثمار في مجال الطاقة.

أكد بالفعل أكثر من 40 مُطورًا مشاركتهم في القمة، بما في ذلك شركة خدمات الطاقة للأسواق الناشئة) إيميسكو(، ومجموعة إن أو إيه، ومجموعة أكسيان للطاقة، وشركة إنجي إنيرجي أكسيس، وشركة فولتاليا، ومجموعة أنزانا لإنتاج الطاقة الكهربائية، وشركة جلوبليك، وخدمة ريليس من شركة سكاتيك، وشركة سولار سنتشري، وشركة جيه سي إم باور، ومجموعة بيليه للطاقة، وشركة إتش دي إف للطاقة.

شركة كوبربيلت للطاقة، التي يقع مقرها في مدينة كيتوي بزامبيا والتي أصدرت مؤخرًا سندات خضراء بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لإنشاء مشاريع لإنتاج 230 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ستستضيف القمة، وبالتالي ستبرز ريادة زامبيا في مجال ابتكارات الطاقة.

قال أوين سيلافوي، المدير الإداري لشركة كوبربيلت للطاقة: “يُعَد دعم شركة كوبربيلت للطاقة للقمة إنعكاسًا طبيعيًا لرسالتنا التي تستهدف توفير طاقة موثوقة وخدمات عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. توضح قيمنا، المتمثلة في الصدق والعمل الجماعي والمبادرة، كيفية تعاوننا مع الجهات المعنية ونهجنا نحو التكامل الإقليمي”.

ستكون قمة زيمزام 2025 المنبر الرئيسي لتحويل تعهدات تطوير الطاقة الإقليمية إلى واقع ملموس بفضل تركيزها على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين التمويل، وإنشاء أسواق طاقة مستقرة.

