‫رافلز فاميلي أوفيس، والمكتب الخاص بصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم، وشركة ناشيونال كوأوبريشن نيو إينرجي يوقعون مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف لتطوير بنية أساسية للطاقة المتجددة بدبي

الشراكة الأولى من نوعها لتسخير الفرص الناشئة من الروابط الاقتصادية المتينة بين الصين والشرق الأوسط

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 فبراير 2024 – أعلن رافلز فاميلي أوفيس (اختصارًا “ر.ف.أ”)، والمكتب الخاص بصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم (اختصارًا “المكتب الخاص بصاحب السمو”)، وهو عضو من الأسرة المالكة الحاكمة في دبي، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، وشركة ناشيونال كوأوبريشن نيو إينرجي المحدودة (اختصارًا “ن.ك.ن.إ“) عن توقيع مذكرة تفاهم (اختصارًا “م.ت“) تهدف إلى تعزيز تطوير البنية الأساسية للطاقة المتجددة في دبي. وتٌعد مذكرة التفاهم ثلاثة الأطراف هذه بمثابة الشراكة الأولى من نوعها التي تجمع معًا مكتب العوائل المتعددة الرائد في آسيا والمحيط الهادئ، والعائلة الحاكمة المالكة بدبي، وشركة رائدة من شركات البنية الأساسية للمركبات الكهربائية. ويؤكد هذا التعاون المهم على الالتزام بتسخير الفرص الناشئة عن الروابط الاقتصادية المتينة بين الصين والشرق والأوسط. وقع المذكرة (من اليمين): تشي مان كوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس المشارك لرافلز فاميلي أوفيس، ليو يانج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناشيونال كوأوبريشن نيو إينرجي، وصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم.

قال تشي مان كوان –الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس المشارك لرافلز فاميلي أوفيس، “تدل مذكرة التفاهم هذه على الدخول الاستراتيجي إلى الشرق الأوسط تماشيًا مع العلاقات الاقتصادية المكثفة بين الصين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما تشهد هذه المبادرة على التزام مكتب ر.ف.أ بأمر الاستثمار المؤثر، المدعوم بالتركيز والتفاني خلال السنوات الماضية. كذلك تعد الشراكة مع المكتب الخاص بصاحب السمو وشركة ن.ك.ن.إ. مفيدة لمكتب ر.ف.أ للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في مجال تحول الطاقة في المنطقة، وخصوصًا استهداف مشروعات البنية الأساسية المتجددة. يمثل أيضًا هذا التعاون خطوة حاسمة في جهود الاستكشاف الإقليمية واختراق السوق التي يبذلها مكتب ر.ف.أ، مما يضع معيارًا جديدًا في مساره لتطوير الأعمال.”

تواصل دولة الإمارات التزامها بالتحول في الطاقة؛ وذلك بوضع هدف يتمثل في وصول نسبة السيارات الكهربائية والهجينة على الطرق إلى 50% بحلول عام 2050، بحسب ما تعهدت به في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28). وتعمل الإمارات بدأب لإنشاء 10,000 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030، وهو ما سيمثل زيادة كبيرة عن العدد البالغ 914 محطة في عام 2023.

وصرح المكتب الخاص بصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم قائلًا: “يسعدنا إقامة شراكة مع مكتب ر.ف.أ، أكبر مكتب للعوائل المتعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وشركة ن.ك.ن.إ، وهي من الشركات الرائدة في صناعة الطاقة المتجددة. وتنسجم رؤيتنا تمامًا مع أهداف مكتب رافلز فاميلي أوفيس وشركة ناشونال كوأوبريشن نيو إينرجي. ونحن متحمسون تحديدًا للتعاون في الاستثمار الاستراتيجي والتطوير بين الصين ودبي؛ مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية المتجددة.”

قال ليو يانج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناشونال كوأوبريشن نيو إينرجي: “لقد كانت شركة ن.ك.ن.إ دائمًا رائدة في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة. وينبع حماسنا لهذه الشراكة مع مكتب ر.ف.أ من رؤيتنا المشتركة التي تهدف إلى إدخال أحدث الحلول إلى الشرق الأوسط. وبفضل الدعم الاستراتيجي الذي يقدمه المكتب الخاص بصاحب السمو، نجد أنفسنا في وضع متميز لتقديم مساهمة كبيرة في تحول الطاقة في المنطقة. لا يقتصر هذا التعاون على كونه متماشيًا مع التزامنا نحو التنمية المستدامة فحسب، ولكنه يمثل أيضًا فرصة محورية لقيادة التغيير المفيد في قطاع الطاقة.”

عن المكتب الخاص بصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم

يضطلع المكتب الخاص بصاحب السمو الشيخ علي بن راشد علي سعيد آل مكتوم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الشبكات المحلية. كما يدعم المكتب المشروعات الدولية من خلال توسيع رعايته للمبادرات مثل مبادرة مركز التأثير العالمي من سويسرا؛ مما يسلط الضوء على التزامه بالاستدامة العالمية إلى جانب التنمية المحلية. يؤكد هذا النهج على دور المكتب في تعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في الاستدامة العالمية والمحادثات بشأن الاستثمار.

عن شركة ناشيونال كوأوبريشن نيو إينرجي المحدودة

شركة ناشيونال كوأوبريشن نيو إينرجي المحدودة هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا حيث إنها متخصصة في إنشاء البنية الأساسية للطاقة الجديدة. تلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة للطاقة وتطوير البنية الأساسية للطاقة الجديدة، وتقديم تطبيقات متنوعة ومتعددة المسارات للطاقة المستدامة بهدف تعزيز صناعة الطاقة الجديدة على مستوى العالم وتحقيق القيمة لها. يتضمن مجال التركيز الأساسي لشركة ن.ك.ن.إ محطات شحن المركبات الكهربائية، وحلول التطبيقات التجارية، وحلول النقل العام، ومشاريع إنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الجهات الحكومية. كما تهدف شركة ن.ك.ن.إ إلى بناء نظام بيئي شامل يغطي جميع جوانب قطاع الطاقة الجديدة وذلك من خلال تعزيز مكانتها في صناعة الطاقة الجديدة والتعزيز المستمر لنظام خدماتها.

عن رافلز فاميلي أوفيس

رافلز فاميلي أوفيس هو مكتب للعوائل المتعددة يقدم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات لأصحاب الثروات الكبرى. ومن خلال ما يمتلكه المكتب من منصة متكاملة تجمع بين الاستقلال والخبرة الاستشارية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، وشبكة شراكات عالمية ممتدة، فإنه يتمتع بمكانة فريدة لتقديم حلول شاملة ومخصصة لنمو الثروة والحفاظ عليها. يقع المقران الرئيسيان لمكتب ر.ف.أ في هونغ كونغ وسنغافورة، وله مكاتب فرعية في العديد من المراكز المالية الآسيوية بما في ذلك شنغهاي، وبكين، وتايبيه. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة http://www.rafflesgroup.co.