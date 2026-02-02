تُحدث EZVIZ نقلة نوعية في أمن الأماكن الخارجية مع سلسلة كاميرات 4G العاملة بالبطارية، لتواجه تحديات الحياة اليومية وتفتح آفاقًا جديدة للاستخدام من المنازل إلى المناطق البرية

EZVIZ 4G & Wi-Fi Battery Camera Family Hot Debut

2026 لطالما عُرفت EZVIZ بدورها الريادي في إعادة تشكيل مشهد الأمن الذكي من خلال تقنياتها المبتكرة، وها هي اليوم تعيد ابتكار أحد أكثر حلولها شيوعًا مع الإطلاق الرسمي لسلسلة كاميرات 4G العاملة بالبطارية. ومن خلال الدمج بين مرونة الاتصال المزدوج عبر شبكتي 4G وWi-Fi، والذكاء المتقدم لمعالجة الفيديو، والمراقبة المستمرة المدعومة بتقنية Always-On Video (AOV) المطوّرة، لا تكتفي هذه السلسلة بتسجيل الأحداث بوضوح غير مسبوق فحسب، بل تفعل ذلك بأسلوب يوازن بين التقدم التقني والتجربة الإنسانية.

وبالاعتماد على الاتصال المرن، والأداء الموثوق، والقدرة على التحمل في جميع الظروف الجوية، تتوافر سلسلة كاميرات EZVIZ 4G العاملة بالبطارية بثلاث فئات متكاملة. توفّر فئة Lite حماية بسيطة وفعالة للاستخدام اليومي؛ بينما ترتقي فئة 4K Pro بالمستوى عبر دقة 4K فائقة الوضوح ومراقبة مستمرة تلائم البيئات الخارجية القاسية؛ في حين تتصدر فئة العدستين (Dual-Lens) المجموعة بفضل عدستين تعملان بتناغم لتقديم زوايا رؤية متعددة، ما يضمن تغطية شاملة ووضوحًا ثابتًا على مدار اليوم.

وقال بايرون فانغ، مدير المنتجات في قسم البحث والتطوير لكاميرات المنازل الذكية لدى

EZVIZ:«لا ينبغي أن يتوقف أمن الأماكن الخارجية عند حدود تغطية شبكة Wi-Fi. لقد صُمّمت سلسلتنا الجديدة من كاميرات 4G لتواكب الواقع الحقيقي، مع اتصال أقوى، وعمر بطارية أطول، وتسجيل موثوق. سواء كان الاستخدام في المنزل، أو في مزرعة، أو في موقع خارج نطاق الشبكات، يمكن الاعتماد عليها بثقة.»

تفرض معظم كاميرات المنازل الذكية اليوم تنازلاً غير ضروري: فالأجهزة المعتمدة على Wi-Fi فقط تواجه صعوبات عند أطراف الممتلكات، في حين قد تعاني الكاميرات التي تعمل حصريًا عبر 4G من ضعف الإشارة وارتفاع تكاليف بيانات الهاتف المحمول. ويؤدي ذلك إلى تفويت التنبيهات، وحدوث فجوات في التسجيل، وتقليص خيارات التركيب. وتتغلب سلسلة EZVIZ الجديدة على هذه التحديات من خلال التبديل التلقائي بين Wi-Fi و4G، ما يضمن تشغيلًا متواصلًا وتنبيهات في الوقت المناسب. ومن خلال إعطاء الأولوية لشبكة Wi-Fi عند توفرها لتعزيز الكفاءة، والاستعانة بشبكة 4G عند الحاجة للحفاظ على التغطية، توفّر هذه الكاميرات مرونة تركيب غير مسبوقة. والنتيجة هي حل شبكي مرن وقوي يتيح مراقبة موثوقة في أي مكان تقريبًا.

وغالبًا ما تضع الكاميرات العاملة بالبطارية المستخدمين أمام خيار صعب بين الحفاظ على الأمان أو توفير الطاقة: فالإكثار من تنبيهات الحركة يستنزف البطارية سريعًا، بينما يؤدي التسجيل المستمر إلى استهلاك مساحة التخزين بمقاطع غير ضرورية. وتعالج EZVIZ هذا التحدي من خلال تقنية AOV المطوّرة، إلى جانب الكشف الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذ لا يتم التسجيل بدقة عالية إلا عند اكتشاف نشاط مهم، مع القدرة على التمييز بين الأشخاص، والحيوانات الأليفة، وأكثر من 20 نوعًا من الحيوانات البرية، لإرسال التنبيه المناسب في الوقت المناسب. وبالاقتران مع بطارية عالية السعة ولوح طاقة شمسية اختياري، توفّر هذه الحلول مراقبة خارجية موثوقة ومنخفضة الصيانة، من البيئات السكنية إلى المناطق الطبيعية والبرية.

